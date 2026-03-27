D Darya Белорусская симфония: Залесье, Сморгонь, Солы, Островец, Гервяты Хотелось бы выразить благодарность водителю, который ехал очень аккуратно и конечно же нашему замечательному экскурсоводу💐за сегодняшний день, не было ни секунды, чтобы я пожалела, что поехала в данный тур.

Н Надежда Белорусская симфония: Залесье, Сморгонь, Солы, Островец, Гервяты Прекрасная экскурсия!! Интересная. Особенно меня впечатлил собор в Гервятах. До сих пор под впечатлением. Рекомендую всем посетить. Спасибо огромное гиду Константину!!! Профессионал, знает и любит свое дело!!

Е Екатерина Белорусская симфония: Залесье, Сморгонь, Солы, Островец, Гервяты читать дальше маршруте - один лучше другого: и усадьба Огинских в Залесье, и костёл в Сморгони, и, особенно, неоготический костёл в Гервятах. Получила огромное удовольствие, спасибо! Отличная экскурсия! Оправдала ожидания на все 100%! Гид - замечательная: внимательная, доброжелательная, эрудированная и очень интересно подающая материал. Объекты на

С Светлана Белорусская симфония: Залесье, Сморгонь, Солы, Островец, Гервяты читать дальше с рыбацкой «шхуной с четками». Костел с тремя распятиями (Господа, и двух разбойников). Шедевры архитектуры и труда и воодушевления жителей. Познавательно, окрыляюще. Очень рекомендую. Очень интересная экскурсия. Усадьба Огинских с представленными историческими образами её героев; прекрасными свежими круассанами и живописным парком. Академия мишек. Костел

Ю Юрий Залесье - Солы - Сморгонь - Гервяты Экскурсия понравилась. Увидел красивые места, архитектуру. От экскурсовода Евгения узнал много интересных вещей - молодец, настоящий профессионал и знаток истории и культуры белорусского народа.

Е Евгения Белорусская симфония: Залесье, Сморгонь, Солы, Островец, Гервяты Очень насыщенная экскурсия. Прекрасная природа, костелы. Комфортный автобус, прекрасный экскурсовод, огромное количество интересной информации. Обед простой, но сытный.

Г Галина Залесье - Солы - Сморгонь - Гервяты Столько красоты за один день!!! Потрясающе! Очень грамотный гид Галина. Сразу видно, что человек влюблён и в эти места и в своё дело!!! Спасибо огромное! Получила истинное наслаждение. А ещё забыла рюкзак в автобусе. Вся команда бросилась на помощь! СПАСИБО!!!