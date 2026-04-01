Брест ближе, чем кажется

Поездка из Минска в Брестскую крепость + прогулка по городу
Приглашаем в насыщенную экскурсию из Минска в Брест — город, где древняя история, военная слава и уютная атмосфера старинных улиц складываются в одно яркое впечатление.

Вы познакомитесь с самыми знаковыми местами Бреста, прогуляетесь по его уютным улицам, увидите аллею фонарей и посетите легендарную Брестскую крепость — символ мужества и памяти.
Описание экскурсии

Дорога из Минска в Брест займёт около 4,5 часов, но время в пути пройдёт незаметно: за окном будут сменяться живописные белорусские пейзажи, а гид познакомит вас с интересными фактами о стране, её городах и знаменитых памятниках.

Брестская крепость. Построенная в 19 веке на западных рубежах Российской империи, она вошла в историю как символ несгибаемой воли, мужества и героизма. Вы узнаете, как создавался этот фортификационный комплекс и по какой причине в годы Второй мировой войны крепость пережила сразу две героические обороны. А затем осмотрите крепость самостоятельно.

Прогулка по Бресту. Мы пройдём по пешеходной улице Советской — одному из самых атмосферных мест города. Здесь расположены уютные кафе, сувенирные лавки, скульптуры и знаменитая аллея керосиновых фонарей — их каждый вечер зажигает настоящий фонарщик.

Памятник Тысячелетия Бреста — выразительный монумент, в котором отражены ключевые этапы многовековой истории города.

Примерный тайминг

  • Переезд Минск — Брест — 4 ч
  • Посещение Брестской крепости самостоятельно — 1,5 ч
  • Экскурсия по Бресту — 1,5 ч
  • Обед — 1 ч
  • Переезд Брест — Минск — 4 ч

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito или Mercedes V-класса. Детское кресло — по запросу
  • Обед оплачивается дополнительно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 899 туристов
Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярным и уникальным достопримечательностям Беларуси. Каждая
моя поездка — это не просто дорога из точки А в точку Б. Это интересные рассказы о местах, которые мы проезжаем, исторические факты, легенды и советы, которые не найдёшь в путеводителях. Я стараюсь сделать поездку комфортной, познавательной и главное — безопасной. Работаю в команде с другими водителями.

