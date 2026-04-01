Приглашаем в насыщенную экскурсию из Минска в Брест — город, где древняя история, военная слава и уютная атмосфера старинных улиц складываются в одно яркое впечатление. Вы познакомитесь с самыми знаковыми местами Бреста, прогуляетесь по его уютным улицам, увидите аллею фонарей и посетите легендарную Брестскую крепость — символ мужества и памяти.

Описание экскурсии

Дорога из Минска в Брест займёт около 4,5 часов, но время в пути пройдёт незаметно: за окном будут сменяться живописные белорусские пейзажи, а гид познакомит вас с интересными фактами о стране, её городах и знаменитых памятниках.

Брестская крепость. Построенная в 19 веке на западных рубежах Российской империи, она вошла в историю как символ несгибаемой воли, мужества и героизма. Вы узнаете, как создавался этот фортификационный комплекс и по какой причине в годы Второй мировой войны крепость пережила сразу две героические обороны. А затем осмотрите крепость самостоятельно.

Прогулка по Бресту. Мы пройдём по пешеходной улице Советской — одному из самых атмосферных мест города. Здесь расположены уютные кафе, сувенирные лавки, скульптуры и знаменитая аллея керосиновых фонарей — их каждый вечер зажигает настоящий фонарщик.

Памятник Тысячелетия Бреста — выразительный монумент, в котором отражены ключевые этапы многовековой истории города.

Примерный тайминг

Переезд Минск — Брест — 4 ч

Посещение Брестской крепости самостоятельно — 1,5 ч

Экскурсия по Бресту — 1,5 ч

Обед — 1 ч

Переезд Брест — Минск — 4 ч

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали