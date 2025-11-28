История Бреста открывается через образ Брестской крепости, сыгравшей важную роль в событиях июня 1941 года. Вы увидите символ стойкости и воинской доблести, узнаете больше о тех непростых временах. А во время прогулки по городу познакомитесь с дореволюционной архитектурой и знаковыми городскими памятниками.

Описание экскурсии

Мы заберём вас в Минске по удобному адресу и отправимся в путь.

В Брестской крепости вас будет ждать профессиональный гид

Вы увидите главный символ героической обороны страны

Пройдёте по мемориальному комплексу и музею обороны

И погрузитесь в события Великой Отечественной войны

Затем — немного времени для самостоятельной прогулки по Бресту

Вы можете пройтись по центральной улице Советской с архитектурой 19–20 веков, атмосферными кафе и ремесленными лавками

Или заглянуть в один из музеев, например, Музей спасённых ценностей, Археологический музей «Берестье» и не только

После прогулки мы отвезём вас обратно в Минск.

Организационные детали