История Бреста открывается через образ Брестской крепости, сыгравшей важную роль в событиях июня 1941 года. Вы увидите символ стойкости и воинской доблести, узнаете больше о тех непростых временах.
А во время прогулки по городу познакомитесь с дореволюционной архитектурой и знаковыми городскими памятниками.
Описание экскурсии
Мы заберём вас в Минске по удобному адресу и отправимся в путь.
В Брестской крепости вас будет ждать профессиональный гид
- Вы увидите главный символ героической обороны страны
- Пройдёте по мемориальному комплексу и музею обороны
- И погрузитесь в события Великой Отечественной войны
Затем — немного времени для самостоятельной прогулки по Бресту
- Вы можете пройтись по центральной улице Советской с архитектурой 19–20 веков, атмосферными кафе и ремесленными лавками
- Или заглянуть в один из музеев, например, Музей спасённых ценностей, Археологический музей «Берестье» и не только
После прогулки мы отвезём вас обратно в Минск.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер Минск — Брест — Минск на комфортабельном автомобиле с кондиционером и услуги профессионального гида в Брестской крепости
- Время в пути в одну сторону — около 4 часов, экскурсия в крепости — около часа
- По желанию можно организовать дополнительную обзорную экскурсию по Бресту с гидом — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 214 туристов
Мои преимущества — обширный опыт и знания, накопленные за годы жизни в городе. Это позволяет предоставлять высококачественные и информативные экскурсии, которые отражают глубокое понимание местной культуры, истории и достопримечательностей.
Входит в следующие категории Минска
