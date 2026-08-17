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День в стране сказок: трансфер в парк «МалиВур» из Минска

Познакомиться с героями легенд, увидеть огненное шоу и провести день среди волшебных декораций
Всего в 40 минутах от Минска находится парк, где сказки становятся реальностью.

В программе — прогулка по деревне добровитов с необычными домиками, интерактивное шоу с огнедышащим драконом, кукольные спектакли и развлечения для всей семьи. Это путешествие понравится и детям, и взрослым, которые готовы ненадолго поверить в чудеса.
День в стране сказок: трансфер в парк «МалиВур» из Минска
День в стране сказок: трансфер в парк «МалиВур» из Минска
День в стране сказок: трансфер в парк «МалиВур» из Минска

Описание трансфер

Интерактивное шоу «Пробуждение дракона»: анимационная программа, во время которой оживает огромный дракон Скай, извергающий настоящее пламя.

Деревня добровитов: пешая экскурсия по необычным домикам, воссозданным по технологии арт-бетона — с круглыми дверями, изогнутыми стенами и травой на крышах.

Театр «Батлейка»: кукольные спектакли и знакомство с волшебными персонажами.

Сказочные домики на деревьях и смотровые площадки для детей и взрослых.

Тематические фотозоны: эстетичные локации для ярких семейных фотографий на фоне сказочной архитектуры.

Развлечения на свежем воздухе: катание на тарзанке, каруселях, посещение конюшни и знакомство с лошадьми.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном седане или микроавтобусе. Дорога занимает около 45 мин в одну сторону
  • Дополнительно оплачивается входной билет:
    — четверг, пятница — 20 бел. руб. (557 ₽) детям, 25 бел. руб. (700 ₽) взрослым
    — суббота, воскресенье — 25 бел. руб. (700 ₽) детям, 30 бел. руб. (836 ₽) взрослым
  • Также по желанию — обед, катание на лошадях
  • С вами будет водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Базовый билет7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Мы команда, для которой пунктуальность и дисциплина стоят на первом месте. Многолетний опыт в сфере пассажирских перевозок позволяет нам гарантировать безопасность в каждой поездке. Салоны в наших авто всегда чистые,
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работают кондиционеры. Мы заботимся о самых маленьких: в наличии детские автокресла для всех возрастных групп. Мы выстраиваем маршруты под ваши интересы. Делаем остановки по первому требованию (сделать фото, выпить кофе или т. д.). Предлагаем сервис «от двери до двери» — забираем из отеля и привозим обратно. Показываем Беларусь во всей красе: от замков Мира и Несвижа до заповедных троп Беловежской пущи.

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