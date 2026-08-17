Всего в 40 минутах от Минска находится парк, где сказки становятся реальностью.
В программе — прогулка по деревне добровитов с необычными домиками, интерактивное шоу с огнедышащим драконом, кукольные спектакли и развлечения для всей семьи. Это путешествие понравится и детям, и взрослым, которые готовы ненадолго поверить в чудеса.
В программе — прогулка по деревне добровитов с необычными домиками, интерактивное шоу с огнедышащим драконом, кукольные спектакли и развлечения для всей семьи. Это путешествие понравится и детям, и взрослым, которые готовы ненадолго поверить в чудеса.
Описание трансфер
Интерактивное шоу «Пробуждение дракона»: анимационная программа, во время которой оживает огромный дракон Скай, извергающий настоящее пламя.
Деревня добровитов: пешая экскурсия по необычным домикам, воссозданным по технологии арт-бетона — с круглыми дверями, изогнутыми стенами и травой на крышах.
Театр «Батлейка»: кукольные спектакли и знакомство с волшебными персонажами.
Сказочные домики на деревьях и смотровые площадки для детей и взрослых.
Тематические фотозоны: эстетичные локации для ярких семейных фотографий на фоне сказочной архитектуры.
Развлечения на свежем воздухе: катание на тарзанке, каруселях, посещение конюшни и знакомство с лошадьми.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном седане или микроавтобусе. Дорога занимает около 45 мин в одну сторону
- Дополнительно оплачивается входной билет:
— четверг, пятница — 20 бел. руб. (557 ₽) детям, 25 бел. руб. (700 ₽) взрослым
— суббота, воскресенье — 25 бел. руб. (700 ₽) детям, 30 бел. руб. (836 ₽) взрослым
- Также по желанию — обед, катание на лошадях
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Мы команда, для которой пунктуальность и дисциплина стоят на первом месте. Многолетний опыт в сфере пассажирских перевозок позволяет нам гарантировать безопасность в каждой поездке. Салоны в наших авто всегда чистые,
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «День в стране сказок: трансфер в парк «МалиВур» из Минска»
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»
Увидеть сразу три знаковые достопримечательности за один день
19 авг в 19:00
20 авг в 09:00
от 16 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
19 авг в 09:30
20 авг в 09:30
от 7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в парк «Великое княжество Сула» - из Минска
Удобный трансфер в исторический парк с посещением замка, ремесленных мастерских и других интересных мест. Возвращение в Минск в комфортных условиях
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
от 7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Минска в исторический парк «Сула» - и обратно
Индивидуальный трансфер в парк «Сула» без суеты и сложной логистики. Насладитесь атмосферой средневековья и вернитесь в Минск с комфортом
19 авг в 00:30
20 авг в 00:30
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
от 7500 ₽ за человека