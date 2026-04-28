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профессиональный гид. За это время я нашла лучших коллег-профи своего дела, с которыми мы видим подход к экскурсиям одинаково. Это команда историков и гидов с человеческим лицом и любовью к нашим туристам:) Вы откроете для себя Минск и влюбитесь в него, увидите не только популярные места, но и его укромные уголки. Беларусь — прекрасная страна, а Минск — её жгучее сердце, с которым мы рады вас познакомить!