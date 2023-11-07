Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Минск — место дуалистическое. Может открываться с разных сторон.
И мы покажем каждую! Вы посетите площади Свободы и Независимости, зайдёте в соборы католиков и православных, погуляете по уютным дворикам и огромному проспекту.
Узнаете, почему в Беларуси не было религиозных войн и на какие города Минск похож и не похож одновременно.
И мы покажем каждую! Вы посетите площади Свободы и Независимости, зайдёте в соборы католиков и православных, погуляете по уютным дворикам и огромному проспекту.
Узнаете, почему в Беларуси не было религиозных войн и на какие города Минск похож и не похож одновременно.
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы посетите две центральные площади и поразмышляете о минском дуализме
- Заглянете в уютные и фотогеничные дворики и пройдёте по самому большому проспекту
- Сравните православный и католический соборы на одной площади и узнаете, почему в Беларуси не было религиозных войн
- Поймёте, почему Минск напоминает Петербург, Москву, Рим, Афины и Вашингтон, но и при этом не похож ни на один из этих городов
- Узнаете, на какие детали нужно обращать внимание в Минске, чтобы прочувствовать его
- Определите, какая сторона города вам больше по душе
И, конечно, мы расскажем, где поесть самую вкусную белорусскую кухню, купить местные сувениры и что ещё обязательно стоит увидеть!
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- По желанию можно провести экскурсию на автомобиле. Цены и детали уточняйте в переписке.
- По желанию экскурсию можно продлить. Цены и детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Привет, меня зовут Светлана, я родилась в Минске и люблю этого город всем сердцем. По образованию я преподаватель истории и магистр исторических наук, но уже 6 лет работаю исключительно в качестве профессионального гида. Мне нравится раскрывать людям Минск, показывать не только популярные места, но и его укромные уголки. Беларусь — прекрасная страна, а Минск — её жгучее сердце, с которым я рада вас познакомить!
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