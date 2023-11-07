Светлана — ваша команда гидов в Минске

Привет, меня зовут Светлана, я родилась в Минске и люблю этого город всем сердцем. По образованию я преподаватель истории и магистр исторических наук, но уже 6 лет работаю исключительно в качестве профессионального гида. Мне нравится раскрывать людям Минск, показывать не только популярные места, но и его укромные уголки. Беларусь — прекрасная страна, а Минск — её жгучее сердце, с которым я рада вас познакомить!

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