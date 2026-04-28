Минск — место дуалистическое. Может открываться с разных сторон.
И мы покажем каждую! Вы посетите площади Свободы и Независимости, зайдёте в соборы католиков и православных, погуляете по уютным дворикам и огромному проспекту.
Узнаете, почему в Беларуси не было религиозных войн и на какие города Минск похож и не похож одновременно.
И мы покажем каждую! Вы посетите площади Свободы и Независимости, зайдёте в соборы католиков и православных, погуляете по уютным дворикам и огромному проспекту.
Узнаете, почему в Беларуси не было религиозных войн и на какие города Минск похож и не похож одновременно.
Описание экскурсии
- Вы посетите две центральные площади и поразмышляете о минском дуализме
- Заглянете в уютные и фотогеничные дворики и пройдёте по самому большому проспекту
- Сравните православный и католический соборы на одной площади и узнаете, почему в Беларуси не было религиозных войн
- Поймёте, почему Минск напоминает Петербург, Москву, Рим, Афины и Вашингтон, но при этом не похож ни на один из этих городов
- Узнаете, на какие детали нужно обращать внимание в Минске, чтобы прочувствовать его
- Определите, какая сторона города вам больше по душе
И, конечно, мы расскажем, где поесть самую вкусную белорусскую кухню, купить местные сувениры и что ещё обязательно стоит увидеть!
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- По желанию можно провести экскурсию на автомобиле. Цены и детали уточняйте в переписке.
- По желанию экскурсию можно продлить. Цены и детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1354 туристов
Привет, меня зовут Светлана, я родилась в Минске и люблю этот город всем сердцем. По образованию я преподаватель истории и магистр исторических наук, и более 7 лет показывала Минск как
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Огромное спасибо Светлане, грамотный гид, любящий свой город.
Истинный профессионал своего дела.
Были в Минске с компанией, остались довольны после полученных впечатлений от экскурсии.
Истинный профессионал своего дела.
Были в Минске с компанией, остались довольны после полученных впечатлений от экскурсии.
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М
Очень понравилась экскурсия со Светланой. Прогулка прошла в удовольствие, увидели старый город, интересные маленькие дворики и улочки. Хотели бы продлить, но увы у Светланы было уже все занято)
Мы были с детьми, дети остались довольны, дети были увлечены рассказами Светланы от городе Минск.
Очень рекомендую Светлану 🥰
Мы были с детьми, дети остались довольны, дети были увлечены рассказами Светланы от городе Минск.
Очень рекомендую Светлану 🥰
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Ю
Прекрасная экскурсия!
Большое спасибо Светлане!
Самые отличные впечатления!!
Минск - слияние, соседство и переплетение эпох. Мы смогли увидеть это соединение и окунуться в тайны и легенды!
Смело рекомендую!
Большое спасибо Светлане!
Самые отличные впечатления!!
Минск - слияние, соседство и переплетение эпох. Мы смогли увидеть это соединение и окунуться в тайны и легенды!
Смело рекомендую!
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Прекрасная экскурсия. Светлана первоклассный гид с глубокими знаниями города и истории, увлекательный рассказчик и отзывчивый человек. Два часа пролетели как один миг. Город Минск открылся с новой стороны, как и
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Все очень понравилось!!! Интересно и информативно
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Д
Были на экскурсии «Два лица одного Минска». Нашим гидом была Ольга. Экскурсия очень понравилась. Два с половиной часа пролетели незаметно. Было очень интересно, местами смешно. Однозначно рекомендую!
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