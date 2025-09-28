Исторический центр Гродно сохранил свои очертания практически в неизменном виде с древних времён.
На экскурсии вы увидите его главные архитектурные памятники и узнаете об особенностях градостроительной композиции.
Долгая поездка будет увлекательной и комфортной, а по пути мы заглянем в тихий городок Лида, где варят знаменитое пиво и делают квас.
Описание экскурсии
На экскурсии по Гродно вы увидите:
- Старый замок — древний памятник архитектуры Беларуси, построенный в конце 11 века
- Коложскую церковь — одно из пяти сохранившихся архитектурных сооружений домонгольского периода в стране
- Лютеранскую кирху — памятник начала 19 века в стиле неоготики
- Рождество-Богородичный монастырь на месте деревянного униатского храма
- Кафедральную базилику Святого Франциска Ксаверия — фарный костёл, который славится резным деревянным алтарём
- Новый замок — летнюю резиденцию польского короля Августа III
После экскурсии в Гродно у вас будет свободное время, чтобы продолжить знакомство с городом самостоятельно и пообедать.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле VW Passat, Mercedes E, Chevrolet Malibu или аналогичного класса. В салоне есть WI-FI, по запросу установим детские кресла
- Дорога из Минска в Гродно с остановкой в Лиде займёт около 4 часов. Продолжительность экскурсии в Гродно — 3–4 часа
- Все объекты на маршруте вы осмотрите снаружи. При желании вы можете посетить замок — билет оплачивается дополнительно (примерно 350 ₽ за чел.)
- Обед (по желанию) не входит в стоимость
- За рулём будет опытный водитель, а в Гродно экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 466 туристов
Я организую путешествия и экскурсии по всей Беларуси. Работаю сам и сотрудничаю с лучшими гидами и водителями. Мы любим свою страну и готовы поделиться этой любовью с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 сен 2025
Экскурсия в Гродно прошла на высшем уровне! Водитель Александр - знаток истории и традиций своей страны, рассказывал много интересной информации, мы узнали много нового и интересного о Беларуси. Рекомендуем данную экскурсию всем!
Входит в следующие категории Минска
