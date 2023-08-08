Обзорная автобусная экскурсия из Минска: История ВОВ в Хатыни и Кургане Славы
Вы посетите два памятника, связанные с Великой Отечественной Войной.
Первый — Хатынь, символ общей боли и скорби, символ страдания белорусского народа, который вынес трехлетнюю оккупацию во времена ВОВ.
После мы отправимся к Кургану Славы — мемориальному комплексу высотой в 70 метров, установленному на месте, где в июле 1944 года в ходе боев за Минск была захвачена в окружение 150-тысячная группировка гитлеровских войск.
Первый — Хатынь, символ общей боли и скорби, символ страдания белорусского народа, который вынес трехлетнюю оккупацию во времена ВОВ.
После мы отправимся к Кургану Славы — мемориальному комплексу высотой в 70 метров, установленному на месте, где в июле 1944 года в ходе боев за Минск была захвачена в окружение 150-тысячная группировка гитлеровских войск.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мемориальный комплекс «Хатынь»
- Мемориальный комплекс «Курган Славы»
- Автобусная экскурсия по Минску (пр-т Независимости)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Символы Великой Отечественной войны По дороге в деревню Хатынь вы услышите интереснейший рассказ экскурсовода, который будет связан с историей деревни и местами, которые вы проедете, наполненные белорусским колоритом и красивыми пейзажами.
По прибытии вас будет ждать работник комплекса, который и проведёт вам экскурсию по мемориалу, затем в течение свободного времени вы можете самостоятельно посетить музей, прогуляться по комплексу, сделать красивые фото или купить сувениры.
В мемориальном комплексе «Курган Славы» перед вами предстанет насыпной холм в 70 метров, в его недрах — земля, привезённая из 12 городов-героев и одной крепости-героя (Брестской крепости). У подножья комплекса вы рассмотрите экспозицию военной техники, а затем сможете подняться на вершину кургана, на месте которого в июле 1944 года, в ходе боев за Минск, была захвачена в окружение 150-тысячная группировка гитлеровских войск.
После мы возвращаемся в Минск. При въезде в город перед вами откроется самый красивый, самый длинный (15 км), самый помпезный проспект Минска, который отражает всю историю города — пр-т. Независимости. Пока вы будете по нему ехать, гид проведёт для вас небольшую обзорную экскурсию по столице.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Услуги аттестованного экскурсовода по всему маршруту
- Входные билеты + экскурсия в Хатыни
- Входные билеты + экскурсия в Кургане Славы
- Автобусная экскурсия по Минску (пр-т Независимости)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Минск, пр-т Победителей, 19, гостиница «Юбилейная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Сбор группы в холле гостиницы «Юбилейная», г. Минск, пр-т Победителей, 19, за 10 минут до начала экскурсии
- Оплата производится гиду перед началом экскурсии. Наличными белорусскими рублями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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