Символы Великой Отечественной войны По дороге в деревню Хатынь вы услышите интереснейший рассказ экскурсовода, который будет связан с историей деревни и местами, которые вы проедете, наполненные белорусским колоритом и красивыми пейзажами.

По прибытии вас будет ждать работник комплекса, который и проведёт вам экскурсию по мемориалу, затем в течение свободного времени вы можете самостоятельно посетить музей, прогуляться по комплексу, сделать красивые фото или купить сувениры.

В мемориальном комплексе «Курган Славы» перед вами предстанет насыпной холм в 70 метров, в его недрах — земля, привезённая из 12 городов-героев и одной крепости-героя (Брестской крепости). У подножья комплекса вы рассмотрите экспозицию военной техники, а затем сможете подняться на вершину кургана, на месте которого в июле 1944 года, в ходе боев за Минск, была захвачена в окружение 150-тысячная группировка гитлеровских войск.

После мы возвращаемся в Минск. При въезде в город перед вами откроется самый красивый, самый длинный (15 км), самый помпезный проспект Минска, который отражает всю историю города — пр-т. Независимости. Пока вы будете по нему ехать, гид проведёт для вас небольшую обзорную экскурсию по столице.