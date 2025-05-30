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и транспортировкой, и сервисом. Отдельно хотелось бы отметить экскурсовода Ирину (если не ошибаюсь), которая рассказывала об истории Беларуси, интересных фактах, населённых пунктах со смысловыми паузами, логическими ударениями. Рассказы были очень познавательны. На обратном пути заехали на Курган Славы. Организация была на высоком уровне-мы не носились, не спешили, нас никто не подгонял. Личное время было как и в Хатыни, так и на Кургане Славы. По возможности, я буду всем советовать посетить Минск и воспользоваться экскурсиями Вашего сайта! Ещё раз спасибо за замечательные впечатления от поездки!