Мини-группа
до 1 чел.
Хатынь - память о трагедии белорусского народа
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2А (городская Ратуша)
Расписание: См. расписание
11 июн в 10:00
18 июн в 10:00
65 Br за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Начало: У входа в Красный Костёл, ул. Советская 15
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
80 Br за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь» с ожиданием и обратно
Начало: Удобное для вас место в черте города Минска
Расписание: Трансфер можно заказать ежедневно на время с 08:00 до 17:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
260 Br за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 мая 2025Экскурсия понравилась. Но есть одно большое НО. Экскурсовод в автобусе рассказывала про Хатынь. И ее рассказ был другой чем тот
- ННаталия30 мая 2025Здравствуйте! Были на экскурсии 29 мая. Хотя нашли её на сайте без сторонних комментариев, мы остались очень довольны и организацией,
- ЕЕлена29 мая 2025Очень тяжелое место, место скорби. Но побывать здесь нужно обязательно.
- ННовикова28 мая 2025Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска, от поискового сервиса бронирования экскурсий СПУТНИК 8, прошла замечательно! Благодарю команду
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансфер в Хатынь из Минска»
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