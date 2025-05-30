Трансфер в Хатынь из Минска – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер в Хатынь из Минска» в Минске, цены от 65 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Хатынь - память о трагедии белорусского народа
На автобусе
5 часов
285 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Хатынь - память о трагедии белорусского народа
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2А (городская Ратуша)
Расписание: См. расписание
11 июн в 10:00
18 июн в 10:00
65 Br за человека
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
На автобусе
5 часов
423 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Начало: У входа в Красный Костёл, ул. Советская 15
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
80 Br за человека
Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь» с ожиданием и обратно
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь» с ожиданием и обратно
Начало: Удобное для вас место в черте города Минска
Расписание: Трансфер можно заказать ежедневно на время с 08:00 до 17:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
260 Br за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 мая 2025
    Хатынь - память о трагедии белорусского народа
    Экскурсия понравилась. Но есть одно большое НО. Экскурсовод в автобусе рассказывала про Хатынь. И ее рассказ был другой чем тот
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    что нам рассказал экскурсовод уже в самой Хатыне. Лучше бы если экскурсовод в автобусе не рассказывал свою версию а просто рассказывал бы другие факты

  • Н
    Наталия
    30 мая 2025
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
    Здравствуйте! Были на экскурсии 29 мая. Хотя нашли её на сайте без сторонних комментариев, мы остались очень довольны и организацией,
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    и транспортировкой, и сервисом. Отдельно хотелось бы отметить экскурсовода Ирину (если не ошибаюсь), которая рассказывала об истории Беларуси, интересных фактах, населённых пунктах со смысловыми паузами, логическими ударениями. Рассказы были очень познавательны. На обратном пути заехали на Курган Славы. Организация была на высоком уровне-мы не носились, не спешили, нас никто не подгонял. Личное время было как и в Хатыни, так и на Кургане Славы. По возможности, я буду всем советовать посетить Минск и воспользоваться экскурсиями Вашего сайта! Ещё раз спасибо за замечательные впечатления от поездки!

  • Е
    Елена
    29 мая 2025
    Хатынь - память о трагедии белорусского народа
    Очень тяжелое место, место скорби. Но побывать здесь нужно обязательно.
  • Н
    Новикова
    28 мая 2025
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска, от поискового сервиса бронирования экскурсий СПУТНИК 8, прошла замечательно! Благодарю команду
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    вашего сервиса за организацию. Очень удобный сервис бронирования любых интересующих поездок. В Минске. в назначенном месте сбора группы, ожидала менеджер и сопроводила всех нас туристов в автобус. Там нас ожидала экскурсовод и интересная познавательная поездка. Всё прошло просто отлично! Обязательно не раз еще буду обращаться к вам! Удачи и процветания команде!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансфер в Хатынь из Минска»

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