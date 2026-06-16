Как спрятать синагогу в центре советского города? Где находится галерея, которая умеет шептать? И почему одна из площадей Минска считалась дублёром главной площади страны? Мы пройдём от конструктивизма к сталинскому ампиру, а по пути вы услышите человеческие истории, скрытые за нарядными фасадами.
Описание экскурсии
Площадь Независимости
Разберёмся, как в Минске появился конструктивизм, рассмотрим легендарную фабрику-кухню и попробуем отыскать следы скрытой синагоги среди советской застройки.
Проспект Независимости
Поговорим о городе-победителе, воплощённом в камне. И вы узнаете, какие идеи стояли за главным проспектом страны.
Главпочтамт и «шепчущая галерея»
Проверим удивительную акустику круглого зала-ротонды, и вы выясните, какие инженерные решения позволили создать этот эффект.
Улица Карла Маркса
Пройдём по одному из самых атмосферных уголков центра, и я расскажу о судьбах людей, которые жили здесь в советское время.
Дом офицеров
Вы раскроете секреты одного из самых узнаваемых зданий Минска и обнаружите следы ещё досоветской застройки.
Кафе «Центральное»
Завершим прогулку за чашкой кофе и знаменитым десертом «Мечта», который для многих минчан остаётся вкусом советской эпохи.
Организационные детали
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
- Угощение в кафе не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Королёва — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я приглашаю вас отправиться в путешествие по моему родному городу! Я профессиональный гид, влюбленный в историю, архитектуру и атмосферу каждого уголка города. Если вы хотите увидеть его глазами местного жителя, почувствовать его пульс и услышать интересные истории, присоединяйтесь ко мне!
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