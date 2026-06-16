Как спрятать синагогу в центре советского города? Где находится галерея, которая умеет шептать? И почему одна из площадей Минска считалась дублёром главной площади страны? Мы пройдём от конструктивизма к сталинскому ампиру, а по пути вы услышите человеческие истории, скрытые за нарядными фасадами.

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Описание экскурсии

Площадь Независимости

Разберёмся, как в Минске появился конструктивизм, рассмотрим легендарную фабрику-кухню и попробуем отыскать следы скрытой синагоги среди советской застройки.

Проспект Независимости

Поговорим о городе-победителе, воплощённом в камне. И вы узнаете, какие идеи стояли за главным проспектом страны.

Главпочтамт и «шепчущая галерея»

Проверим удивительную акустику круглого зала-ротонды, и вы выясните, какие инженерные решения позволили создать этот эффект.

Улица Карла Маркса

Пройдём по одному из самых атмосферных уголков центра, и я расскажу о судьбах людей, которые жили здесь в советское время.

Дом офицеров

Вы раскроете секреты одного из самых узнаваемых зданий Минска и обнаружите следы ещё досоветской застройки.

Кафе «Центральное»

Завершим прогулку за чашкой кофе и знаменитым десертом «Мечта», который для многих минчан остаётся вкусом советской эпохи.

Организационные детали