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Групповая пешеходная программа по Минску

5
10 отзывов
Кирилл З.
Кирилл З. – Гид из Минска
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю 📖 Минска, увидите его глазами местного жителя, посетите главные достопримечательности 🏛️ и научитесь ориентироваться в городе.

Маршрут пройдет через площадь Независимость, исторический центр города, Оперный театр, Минскую ратушу, Дом масонов и квартал 19 века — Троицкое предместье, где мы посетим старинную аптеку.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $12 за человека

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Групповая пешеходная программа по Минску
Групповая пешеходная программа по Минску

Что вы увидите

  • Оперный театр
  • Старинная аптека
  • Минское замчище
  • Троицкое предместье
  • Улица Зыбицкая
  • Дом масонов
  • Верхний город
  • Снесенная церковь
  • Тюрьма на Володарского
  • Костел Пресвятой Девы Марии
  • Улица Революционная
  • Красный костел
  • Минская ратуша
  • Гостиница «Европа»
  • Собор святых Петра и Павла
  • Свято-Духов кафедральный собор
  • Дворец Республики
  • Остров слез
Минск сквозь века
Вы увидите современный и исторический центр города, узнаете его сокровенные тайны и сможете сделать фотографии 📸 на фоне главных достопримечательностей 🏛️ на память. Я также расскажу, как лучше провести время в белорусской столице.
Конструктивизм как на ладони
Мы побываем в современном центре Минска — на площади Независимости, которую условно можно разделить на довоенную постройку и послевоенную. Здесь все дышит историей: Дом правительства, здание Белорусского университета, управление метрополитеном и Мингорисполком, а также известный католический храм Минска — костёл святых Симеона и Елены. Вы узнаете о прошлом и настоящем этих величественных сооружений.
Верхний город
Далее мы отправимся в исторический центр города — место, где Минск был основан. Вы узнаете легенду о происхождении его названия и почему на городском гербе изображена Богоматерь. После прогулки по монастырскому кварталу вы сможете прикоснуться к денежному мешку города с Магдебургским правом, услышать бой часов на ратуше и даже посидеть в карете главы минского магистрата (войта) — если в ней загадать желание, оно обязательно сбудется. На улице Зыбицкой мы устроим небольшое пиршество — попробуем белорусское пиво, сваренное по старинным рецептам.
Столица с памятных сторон
Мы заглянем в квартал 19 века — Троицкое предместье, где посетим старую аптеку. Вы увидите здание настоящей синагоги и узнаете, как там живут люди. Но самое главное — почувствуете себя жителем города 19 века. Далее через небольшой горбатый мостик мы попадем на Остров 🏝️ слёз, созданный в память о погибших в Афганистане. Здесь находится фигура плачущего ангела-хранителя с печальной, но интересной историей 📖
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
Начало
🚩 Площадь Независимости около памятника Ленину
Место завершения
🏁 Троицкое предместье
Групповая пешеходная программа по Минску
Групповая пешеходная программа по Минску
Групповая пешеходная программа по Минску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кирилл З.
Кирилл З.
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10 отзывов оставили туристы

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