Минск сквозь века

Вы увидите современный и исторический центр города, узнаете его сокровенные тайны и сможете сделать фотографии 📸 на фоне главных достопримечательностей 🏛️ на память. Я также расскажу, как лучше провести время в белорусской столице.

Конструктивизм как на ладони

Мы побываем в современном центре Минска — на площади Независимости, которую условно можно разделить на довоенную постройку и послевоенную. Здесь все дышит историей: Дом правительства, здание Белорусского университета, управление метрополитеном и Мингорисполком, а также известный католический храм Минска — костёл святых Симеона и Елены. Вы узнаете о прошлом и настоящем этих величественных сооружений.

Верхний город

Далее мы отправимся в исторический центр города — место, где Минск был основан. Вы узнаете легенду о происхождении его названия и почему на городском гербе изображена Богоматерь. После прогулки по монастырскому кварталу вы сможете прикоснуться к денежному мешку города с Магдебургским правом, услышать бой часов на ратуше и даже посидеть в карете главы минского магистрата (войта) — если в ней загадать желание, оно обязательно сбудется. На улице Зыбицкой мы устроим небольшое пиршество — попробуем белорусское пиво, сваренное по старинным рецептам.

Столица с памятных сторон

Мы заглянем в квартал 19 века — Троицкое предместье, где посетим старую аптеку. Вы увидите здание настоящей синагоги и узнаете, как там живут люди. Но самое главное — почувствуете себя жителем города 19 века. Далее через небольшой горбатый мостик мы попадем на Остров 🏝️ слёз, созданный в память о погибших в Афганистане. Здесь находится фигура плачущего ангела-хранителя с печальной, но интересной историей 📖