Вы откроете для себя Минск заново. Или познакомитесь со столицей ⭐️ в самом подходящем для этого месте.
Отличные фотографии 📸 на фоне главных достопримечательностей 🏛️ столицы Беларуси на память о путешествии.
Вы увидите:
Площадь Независимости- административный центр современного Минска. Условно Ее можно разделить на довоенную постройку и послевоенную. Главное здание площади Независимости - Дом правительства, благодаря ему центр города переместился именно сюда. В унисон Архитектуре дома правительства после войны были отстроены главный корпус БГУ, управление метрополитеном и горисполком. Особого внимания заслуживает самое старое здание этой площади - костёл святых Симона и Елены, захватывающую историю 📖 которого Вы услышите в ходе экскурсии 🧭 город 🏙️ - это исторический центр Минска. В ходе экскурсии вы увидите то место, откуда пошёл город, узнаете легенду о происхождении названия, прогуляетесь 👣 по монастырскому кварталу, поймёте, почему на гербе Минска Богоматерь. Кроме этого, у вас будет возможность прикоснуться к денежному мешку города с Магдебургским правом, услышать бой часов на ратуше и даже посидеть в карете Войта (мэра), загадав самое заветное желание. На улице Зыбицкой вам предоставится прекрасная возможность попробовать белорусское пиво, сваренное по старинным рецептам.
Троицкое предместье - квартал 19 века, в ходе прогулке по которому вы посетите старую аптеку, узнаете, какое здание находилось в 19 веке рядом с аптекой, загляните в дворик, где до сих пор живут люди, увидите здание настоящей синагоги, а если повезёт, прикоснетесь к цветущему папаратнику, но самое главное почувствуете себя жителем города 19 века.
Вблизи квартала Троицкое предместье находится остров 🏝️ скорби и печали, созданный в память о погибших в Афганистане, посещение которого также предусмотрено экскурсией.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Транспортные услуги
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.