Кирилл З. – Гид из Минска

Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю 📖 Минска, увидите его глазами местного жителя, посетите главные достопримечательности 🏛️ и научитесь ориентироваться в городе.



Маршрут пройдет через площадь Независимость, исторический центр города, Оперный театр, Минскую ратушу, Дом масонов и квартал 19 века — Троицкое предместье, где мы посетим старинную аптеку.