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Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску

5
3 отзыва
Кирилл З.
Кирилл З. – Гид из Минска
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю 📖 Минска, увидите его глазами местного жителя, посетите главные достопримечательности 🏛️ и научитесь ориентироваться в городе.

Маршрут пройдет через площадь Независимость, исторический центр города, Оперный театр, Минскую ратушу, Дом масонов и квартал 19 века — Троицкое предместье, где мы посетим старинную аптеку.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $38 за экскурсию

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Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску

Что вы увидите

  • Оперный театр
  • Старинная аптека
  • Минское замчище
  • Троицкое предместье
  • Улица Зыбицкая
  • Дом масонов
  • Верхний город
  • Костел Пресвятой Девы Марии
  • Красный костел
  • Минская ратуша
  • Гостиница «Европа»
  • Собор святых Петра и Павла
  • Свято-Духов кафедральный собор
  • Дворец Республики
  • Остров слез

Что вас ожидает:

  • Вы откроете для себя Минск заново. Или познакомитесь со столицей ⭐️ в самом подходящем для этого месте.
  • Отличные фотографии 📸 на фоне главных достопримечательностей 🏛️ столицы Беларуси на память о путешествии.

Вы увидите:

  • Площадь Независимости- административный центр современного Минска. Условно Ее можно разделить на довоенную постройку и послевоенную. Главное здание площади Независимости - Дом правительства, благодаря ему центр города переместился именно сюда. В унисон Архитектуре дома правительства после войны были отстроены главный корпус БГУ, управление метрополитеном и горисполком. Особого внимания заслуживает самое старое здание этой площади - костёл святых Симона и Елены, захватывающую историю 📖 которого Вы услышите в ходе экскурсии 🧭 город 🏙️ - это исторический центр Минска. В ходе экскурсии вы увидите то место, откуда пошёл город, узнаете легенду о происхождении названия, прогуляетесь 👣 по монастырскому кварталу, поймёте, почему на гербе Минска Богоматерь. Кроме этого, у вас будет возможность прикоснуться к денежному мешку города с Магдебургским правом, услышать бой часов на ратуше и даже посидеть в карете Войта (мэра), загадав самое заветное желание. На улице Зыбицкой вам предоставится прекрасная возможность попробовать белорусское пиво, сваренное по старинным рецептам.
  • Троицкое предместье - квартал 19 века, в ходе прогулке по которому вы посетите старую аптеку, узнаете, какое здание находилось в 19 веке рядом с аптекой, загляните в дворик, где до сих пор живут люди, увидите здание настоящей синагоги, а если повезёт, прикоснетесь к цветущему папаратнику, но самое главное почувствуете себя жителем города 19 века.
  • Вблизи квартала Троицкое предместье находится остров 🏝️ скорби и печали, созданный в память о погибших в Афганистане, посещение которого также предусмотрено экскурсией.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортные услуги
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кирилл З.
Кирилл З.
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3 отзыва оставили туристы

Кирилл З. проводит ещё 1 экскурсию

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