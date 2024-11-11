От одной прогулки по городу мы постараемся взять все лучшее, что может предложить славный город Минск.
Познакомимся с его непростой исторической судьбой, окунемся в быт его жителей с древнейших времен и до наших дней.
Познакомимся с его непростой исторической судьбой, окунемся в быт его жителей с древнейших времен и до наших дней.
Описание экскурсии
В программу входят:
- Знакомство с древним минским замчищем и набережной реки Свислочь у Дворца спорта.
- Прогулка по городу 19 века - Троицкому предместью.
- Посещение исторического ядра Минска с центром в Верхнем городе, где нас встретят городская ратуша, Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии, здания бывших базилианских и бернардинских монастырей.
- Визит проспекта Независимости - главной транспортной артерии Минска.
- Завершение экскурсии на Октябрьской площади. Важная информация • Экскурсия полностью пешеходная. Протяженность порядка 4 км, можно согласовать в личных сообщениях и укоротить.
- Просим вас учитывать климатические условия, надеть удобную обувь и захватить то, что поможет чувствовать себя комфортно. Одевайтесь тепло.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная реки Свислочь
- Дворец спорта
- Троицкое предместье
- Городская ратуша
- Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии
- Здания бывших базилианских, бернардинских, иезуитских монастырей
- Проспект Независимости
- Октябрьская площадь
Что включено
- Услуги гида, посещение храмов по желанию гостей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы 2а, здание ратуши
Завершение: Троицкое предместье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия полностью пешеходная. Протяженность порядка 4 км, можно согласовать в личных сообщениях и укоротить
- Просим вас учитывать климатические условия, надеть удобную обувь и захватить то, что поможет чувствовать себя комфортно. Одевайтесь тепло
- Место встречи
- Начало экскурсии - у станции метро Немига (памятник «Жертвам трагедии на Немиге»)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
11 ноя 2024
Отличная экскурсия!
Было интересно и познавательно, получили очень хорошее впечатление.
Ярослав прекрасно преподносил информацию, сумел заинтересовать, 2 часа пролетели незаметно.
Было интересно и познавательно, получили очень хорошее впечатление.
Ярослав прекрасно преподносил информацию, сумел заинтересовать, 2 часа пролетели незаметно.
Н
Нина
29 окт 2024
Очень понравилось. Ярослав говорит очень интересно. С учётом того, что мне трудно ходить, вовремя тормозил и постоянно рассказывал. Понравилось очень внуку, хотя он был настроен скептически
Я
Яна
24 сен 2024
Ярослав, прекрасный гид и очень приятный человек. Экскурсия пролетела незаметно, получили массу положительных эмоций, несмотря на то, что периодически шел дождь. Информация подается легко и с юмором. Слушать очень интересно. Рекомендую!
Ю
Юрий
30 авг 2024
Посетили исторический центр Минска с Ярославом. Есть с чем и с кем сравнить - экскурсия была хороша. Живая подача материала, немного юмора (без перегибов и излишеств), ответы на вопросы - получили большое удовольствие. Рекомендую!
З. Ы. Ярослав стоически вынес нашу несносную дочку, донимавшую его своими вопросиками на лтвлечённые темы. Отдельный респект!
З. Ы. Ярослав стоически вынес нашу несносную дочку, донимавшую его своими вопросиками на лтвлечённые темы. Отдельный респект!
В
Валерия
13 авг 2024
Получилась очень классная экскурсия с осмотром достопримечательностей в самом центре Минска. Спасибо Ярославу за интересный рассказ!
Г
Галина
14 июл 2024
Е
Евгений
25 июн 2024
Денис молодец! Очень коммуникабельный и «подкованный». Интересно рассказывает, без «воды», ориентирован за запросы клиентов.
М
Михаил
20 июн 2024
Экскурсия была в основном по Верхнему городу, но зацепили и окрестности. Проблем не было никаких - наоборот в запланированное время был дождь, но Ярослав пошёл нам на встречу и экскурсию перенесли на следующий день. Получилась очень содержательная экскурсия, остались отличные впечатления.
А
Александр
6 июн 2024
Хотим выразить Ярославу свою благодарность за незабываемую экскурсию по городу. Его профессионализм, глубокие знания истории и культуры, а также умение увлекательно рассказывать сделали наше путешествие поистине захватывающим. Он не только
Ю
Юрий
20 мая 2024
Входит в следующие категории Минска
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