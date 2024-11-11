Минск от "А" до "Я"

От одной прогулки по городу мы постараемся взять все лучшее, что может предложить славный город Минск.

Познакомимся с его непростой исторической судьбой, окунемся в быт его жителей с древнейших времен и до наших дней.
5
10 отзывов
Минск от "А" до "Я"
Минск от "А" до "Я"
Минск от "А" до "Я"

Описание экскурсии

В программу входят:

  • Знакомство с древним минским замчищем и набережной реки Свислочь у Дворца спорта.
  • Прогулка по городу 19 века - Троицкому предместью.
  • Посещение исторического ядра Минска с центром в Верхнем городе, где нас встретят городская ратуша, Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии, здания бывших базилианских и бернардинских монастырей.
  • Визит проспекта Независимости - главной транспортной артерии Минска.
  • Завершение экскурсии на Октябрьской площади. Важная информация • Экскурсия полностью пешеходная. Протяженность порядка 4 км, можно согласовать в личных сообщениях и укоротить.
  • Просим вас учитывать климатические условия, надеть удобную обувь и захватить то, что поможет чувствовать себя комфортно. Одевайтесь тепло.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная реки Свислочь
  • Дворец спорта
  • Троицкое предместье
  • Городская ратуша
  • Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии
  • Здания бывших базилианских, бернардинских, иезуитских монастырей
  • Проспект Независимости
  • Октябрьская площадь
Что включено
  • Услуги гида, посещение храмов по желанию гостей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы 2а, здание ратуши
Завершение: Троицкое предместье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия полностью пешеходная. Протяженность порядка 4 км, можно согласовать в личных сообщениях и укоротить
  • Просим вас учитывать климатические условия, надеть удобную обувь и захватить то, что поможет чувствовать себя комфортно. Одевайтесь тепло
  • Место встречи
  • Начало экскурсии - у станции метро Немига (памятник «Жертвам трагедии на Немиге»)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
М
11 ноя 2024
Отличная экскурсия!
Было интересно и познавательно, получили очень хорошее впечатление.
Ярослав прекрасно преподносил информацию, сумел заинтересовать, 2 часа пролетели незаметно.
Н
29 окт 2024
Очень понравилось. Ярослав говорит очень интересно. С учётом того, что мне трудно ходить, вовремя тормозил и постоянно рассказывал. Понравилось очень внуку, хотя он был настроен скептически
Я
24 сен 2024
Ярослав, прекрасный гид и очень приятный человек. Экскурсия пролетела незаметно, получили массу положительных эмоций, несмотря на то, что периодически шел дождь. Информация подается легко и с юмором. Слушать очень интересно. Рекомендую!
Ю
30 авг 2024
Посетили исторический центр Минска с Ярославом. Есть с чем и с кем сравнить - экскурсия была хороша. Живая подача материала, немного юмора (без перегибов и излишеств), ответы на вопросы - получили большое удовольствие. Рекомендую!

З. Ы. Ярослав стоически вынес нашу несносную дочку, донимавшую его своими вопросиками на лтвлечённые темы. Отдельный респект!
В
13 авг 2024
Получилась очень классная экскурсия с осмотром достопримечательностей в самом центре Минска. Спасибо Ярославу за интересный рассказ!
Г
14 июл 2024
Е
25 июн 2024
Денис молодец! Очень коммуникабельный и «подкованный». Интересно рассказывает, без «воды», ориентирован за запросы клиентов.
М
20 июн 2024
Экскурсия была в основном по Верхнему городу, но зацепили и окрестности. Проблем не было никаких - наоборот в запланированное время был дождь, но Ярослав пошёл нам на встречу и экскурсию перенесли на следующий день. Получилась очень содержательная экскурсия, остались отличные впечатления.
А
6 июн 2024
Хотим выразить Ярославу свою благодарность за незабываемую экскурсию по городу. Его профессионализм, глубокие знания истории и культуры, а также умение увлекательно рассказывать сделали наше путешествие поистине захватывающим. Он не только
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показал нам известные достопримечательности, но и открыл множество скрытых уголков, которые мы бы никогда не нашли сами.

Его страсть к своему делу и внимание к деталям не оставили равнодушными ни одного участника нашей группы. Мы узнали много нового и интересного, что сделало наше пребывание в городе незабываемым.

Спасибо Ярослав за Вашу работу и за то, что делаете историю живой и доступной. Желаем Вам успехов и надеемся на новые встречи!

Ю
20 мая 2024

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