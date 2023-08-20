Храмы Минска: от древности до наших дней

Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сегодня в Беларуси две доминирующие христианские конфессии — православие и католичество. Мы посетим храмы, которые впитали в себя историю нашей земли. Вы побываете в самой красивой церкви и самой древней.

Поклонитесь чудотворному образу Матери Божьей Минской и узнаете, как повлияли на веру Тевтонский орден, Брестская церковная уния и революция 1917 года.
Храмы Минска: от древности до наших дней
Храмы Минска: от древности до наших дней
Храмы Минска: от древности до наших дней
Храмы Минска: от древности до наших дней
Храмы Минска: от древности до наших дней
Храмы Минска: от древности до наших дней
Храмы Минска: от древности до наших дней
Ближайшие даты:
20
авг
21
авг
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
26
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии (до 20:00) — главный католический храм в Минске
  • Церковь Святых апостолов Петра и Павла (до 20:00) — самая древняя церковь города
  • Свято-Елисаветинский монастырь, названный в честь княгини Елизаветы Фёдоровны
  • Троицкая церковь (до 19:00). Её духовный центр — уникальный для белорусских храмов пятиярусный иконостас
  • Храм всех Святых и невинно убиенных (до 17:00) — самый красивый храм Беларуси
  • Кафедральная церковь сошествия Святого Духа (до 20:00) — бывший костёл (католический храм) монастыря бернардинок

А ещё увидите главный униатский храм, базилианские монастыри и синагогу.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле гида
  • Женщинам желательно иметь платок или капюшон для посещения храмов
  • Добровольные пожертвования в церквях — на ваше усмотрение

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии
Соборы и храмы

Похожие туры из Минска

Минск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
250 отзывов
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Площадь Независимости
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
51384 625 за всё до 10 чел.
Многоликий Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Многоликий Минск
Увидеть все знаковые места центра города и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
Верхний город
5 650 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Увидеть город глазами его жителей из разных эпох
в районе метро Немига
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
5 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ