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людьми. По первому образованию я радиофизик (был непростой выбор между радиофизикой и историей), кандидат наук, работал в науке и бизнесе. Был ведущим праздников и понял, что мне интересно рассказывать и показывать. Начал проводить экскурсии в 2011, а в 2015 получил аттестацию и стал профессиональным гидом. С тех пор работаю по любимой профессии. Мои экскурсии — это живое, интересное и уважительное общение. Специализируюсь на истории Беларуси и Минска, особенно близка тема войны: мои деды воевали, родители пережили оккупацию. У белорусов есть лозунг «Ніколі болей — Никогда больше». Гимн Беларуси начинается со слов «Мы белорусы — мирные люди». Знаю, как важно помнить. Любимая экскурсия в замки Мира и Несвижа — оба уникальные и включены в список ЮНЕСКО. А в Мир стоит поехать уже даже из-за одного названия.