Сегодня в Беларуси две доминирующие христианские конфессии — православие и католичество. Мы посетим храмы, которые впитали в себя историю нашей земли. Вы побываете в самой красивой церкви и самой древней.
Поклонитесь чудотворному образу Матери Божьей Минской и узнаете, как повлияли на веру Тевтонский орден, Брестская церковная уния и революция 1917 года.
Поклонитесь чудотворному образу Матери Божьей Минской и узнаете, как повлияли на веру Тевтонский орден, Брестская церковная уния и революция 1917 года.
Описание экскурсии
- Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии (до 20:00) — главный католический храм в Минске
- Церковь Святых апостолов Петра и Павла (до 20:00) — самая древняя церковь города
- Свято-Елисаветинский монастырь, названный в честь княгини Елизаветы Фёдоровны
- Троицкая церковь (до 19:00). Её духовный центр — уникальный для белорусских храмов пятиярусный иконостас
- Храм всех Святых и невинно убиенных (до 17:00) — самый красивый храм Беларуси
- Кафедральная церковь сошествия Святого Духа (до 20:00) — бывший костёл (католический храм) монастыря бернардинок
А ещё увидите главный униатский храм, базилианские монастыри и синагогу.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле гида
- Женщинам желательно иметь платок или капюшон для посещения храмов
- Добровольные пожертвования в церквях — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1208 туристов
Меня зовут Анатолий. В Минске живу с 1979 года, а родом из деревни с красивым названием Роскошь на границе с Россией. С детства мне было интересно узнавать новое, общаться с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анатолий очень интересный рассказчик. Полностью погрузил в тему, было интересно общаться и слушать.
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Г
Анатолий встретил в отеле, путешествие было на комфортабельном автомобиле. Гид спокойно управлял автомобилем и параллельно вел свой рассказ. Приводил конкретные факты истории, сообщал о легендах и гипотезах. Осветил все религиозные
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