Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле
Сегодня в Беларуси две доминирующие христианские конфессии — православие и католичество. Мы посетим храмы, которые впитали в себя историю нашей земли. Вы побываете в самой красивой церкви и самой древней.
Поклонитесь чудотворному образу Матери Божьей Минской и узнаете, как повлияли на веру Тевтонский орден, Брестская церковная уния и революция 1917 года.
Поклонитесь чудотворному образу Матери Божьей Минской и узнаете, как повлияли на веру Тевтонский орден, Брестская церковная уния и революция 1917 года.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии (до 20:00) — главный католический храм в Минске
- Церковь Святых апостолов Петра и Павла (до 20:00) — самая древняя церковь города
- Свято-Елисаветинский монастырь, названный в честь княгини Елизаветы Фёдоровны
- Троицкая церковь (до 19:00). Её духовный центр — уникальный для белорусских храмов пятиярусный иконостас
- Храм всех Святых и невинно убиенных (до 17:00) — самый красивый храм Беларуси
- Кафедральная церковь сошествия Святого Духа (до 20:00) — бывший костёл (католический храм) монастыря бернардинок
А ещё увидите главный униатский храм, базилианские монастыри и синагогу.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле гида
- Женщинам желательно иметь платок или капюшон для посещения храмов
- Добровольные пожертвования в церквях — на ваше усмотрение
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Минске
В Минске с 1979 года. Базовое образование — радиофизик, истфак — заочно. Интересно рассказываю об истории Беларуси, о городе Минск. Интересно и позитивно общаюсь с новыми людьми. Проведение экскурсия — любимая работа, которая почти всегда является и отдыхом.
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