Найдено 3 экскурсии в категории «Всехсвятская церковь» в Минске, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Минску - на авто
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Минску - на авто
Минск - город контрастов: советская архитектура, европейские особняки и уличные граффити. Откройте для себя его уникальность и историю
Начало: У станции метро «Октябрьска»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Храмы Минска: от древности до наших дней
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмы Минска: от древности до наших дней
Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле
25 авг в 08:00
26 авг в 19:00
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Святыни Минска + спуск в крипту и обед в трапезной
На автобусе
6 часов
Групповая
Святыни Минска + спуск в крипту и обед в трапезной
Посетить главные храмы столицы и погрузиться в историю города
Начало: У метро «Немига»
Расписание: во вторник и субботу в 12:00
23 авг в 12:00
26 авг в 12:00
2800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гюльназ
    7 августа 2025
    Храмы Минска: от древности до наших дней
    Анатолий встретил в отеле, путешествие было на комфортабельном автомобиле. Гид спокойно управлял автомобилем и параллельно вел свой рассказ. Приводил конкретные
    читать дальше

    факты истории, сообщал о легендах и гипотезах. Осветил все религиозные течения и направления, рассказал о несохранившихся и уцелевших памятниках культуры и религии. Посетили работающие храмы и монастыри. Такую экскурсию можно проводить в течение большего времени, мы смогли только с 18 часов. Лучше начинать с обеда. Помимо религиозных объектов Анатолий рассказал и о многих других достопримечательностях, которые встречались по дороге

  • В
    Вера
    16 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Минску - на авто
    Заказали автомобильно-пешеходную экскурсию по Минску. Машину, комфортабельный Mercedes-vito подали во время, к отелю, где мы остановились. Экскурсовод тоже не опоздала.
    читать дальше

    Перед экскурсией спросили, куда мы поедем после экскурсии и скорректировали маршрут экскурсии согласно нашим планам. В этот день погода менялась, солнце/дождь/солнце, но на наше настроение и экскурсию не повлияло. Экскурсия хорошая, в которой показали все основные достопримечательности города. Экскурсовод даже помогла с выбором ресторана)
    Договорились о следующей экскурсии по замкам, Несвижский и Мирский, но в этой экскурсии мы отказались от гида, а решили прогуляться по замкам сами)

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Всехсвятская церковь»

