Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Минску - на авто
Минск - город контрастов: советская архитектура, европейские особняки и уличные граффити. Откройте для себя его уникальность и историю
Начало: У станции метро «Октябрьска»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмы Минска: от древности до наших дней
Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле
25 авг в 08:00
26 авг в 19:00
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Святыни Минска + спуск в крипту и обед в трапезной
Посетить главные храмы столицы и погрузиться в историю города
Начало: У метро «Немига»
Расписание: во вторник и субботу в 12:00
23 авг в 12:00
26 авг в 12:00
2800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГюльназ7 августа 2025Анатолий встретил в отеле, путешествие было на комфортабельном автомобиле. Гид спокойно управлял автомобилем и параллельно вел свой рассказ. Приводил конкретные
- ВВера16 июня 2025Заказали автомобильно-пешеходную экскурсию по Минску. Машину, комфортабельный Mercedes-vito подали во время, к отелю, где мы остановились. Экскурсовод тоже не опоздала.
