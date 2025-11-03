Мои заказы

Исторический Менск

Посетить места, где зародился один из самых старых городов европейского континента
Вы знаете, сколько лет Минску на самом деле? Приглашаю вас погрузиться в историю города, побывать в деревнях и музее с тысячелетними экспонатами, чтобы ответить на этот вопрос и множество других.

Помимо посещения достопримечательностей за чертой города, мы побываем на его современных проспектах, поговорим о жизни минчан и оценим крепкие белорусские напитки.
Описание экскурсии

  • Проедем по широким проспектам современного Минска и обсудим образ жизни минчан
  • Увидим белорусские деревни и погрузимся в прошлое Беларуси
  • Попадём в музей «Стары Менск» и рассмотрим тысячелетние экспонаты
  • Прогуляемся по сохранившемся валам городища старого Менска
  • Ответим на вопрос, кто такой Всеслав Чародей
  • Попробуем традиционные белорусские блюда и алкогольные напитки

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Минска
11:00-12:30 — экскурсия в музее
13:00-14:00 — обед с дегустацией напитков (по желанию)
14:00-17:00 — посещение городища Менска
17:00-18:00 — возвращение в Минск

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном Nissan Qashqai (при желании можем заказать авто любого класса за дополнительную плату)
  • Дополнительные расходы: билет в музей — 450 ₽ за чел., обед с дегустацией — от 500 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Диана
Диана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 1002 туристов
Я творческий гид по Минску и Беларуси, организатор культурных мероприятий и певица. Познакомлю вас с интересными местами, расскажу о самобытности и самостоятельности Беларуси, её богатой культуре, многовековой истории и уникальности. По первому образованию я руководитель оркестров народных инструментов и организатор культурно-досуговой деятельности, по второму — культуролог, по третьему — юрист.

Отзывы и рейтинг

Светлана
Светлана
3 ноя 2025
Прекрасно организована экскурсия. Организатор Диана забрала нас из отеля и начала свой рассказ сразу же, мы 1,5 часа гуляли по историческим местам в Центре Минска. Слушали с огромным интересом увлекательный рассказ. Информация воспринималась очень легко. Диана контактная. деликатная, специалист в своем деле на, все 100. Поездка в старое городище Минск - на комфортном автомобиле. Там было прикольно и вкусно. Спасибо!
Olga
Olga
11 окт 2025
Диана! Спасибо огромное за такую супер интересую экскурсию!
Ты знаток дела и с любовью делаешь свою работу! Сразу на ресепшен встретила меня и погрузила в прекрасный мир Минска и его глубокую историю!
Всем однозначно рекомендую Диану!
Входит в следующие категории Минска

