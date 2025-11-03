Вы знаете, сколько лет Минску на самом деле? Приглашаю вас погрузиться в историю города, побывать в деревнях и музее с тысячелетними экспонатами, чтобы ответить на этот вопрос и множество других.
Помимо посещения достопримечательностей за чертой города, мы побываем на его современных проспектах, поговорим о жизни минчан и оценим крепкие белорусские напитки.
Помимо посещения достопримечательностей за чертой города, мы побываем на его современных проспектах, поговорим о жизни минчан и оценим крепкие белорусские напитки.
Описание экскурсии
- Проедем по широким проспектам современного Минска и обсудим образ жизни минчан
- Увидим белорусские деревни и погрузимся в прошлое Беларуси
- Попадём в музей «Стары Менск» и рассмотрим тысячелетние экспонаты
- Прогуляемся по сохранившемся валам городища старого Менска
- Ответим на вопрос, кто такой Всеслав Чародей
- Попробуем традиционные белорусские блюда и алкогольные напитки
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Минска
11:00-12:30 — экскурсия в музее
13:00-14:00 — обед с дегустацией напитков (по желанию)
14:00-17:00 — посещение городища Менска
17:00-18:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
- Едем на комфортабельном Nissan Qashqai (при желании можем заказать авто любого класса за дополнительную плату)
- Дополнительные расходы: билет в музей — 450 ₽ за чел., обед с дегустацией — от 500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 1002 туристов
Я творческий гид по Минску и Беларуси, организатор культурных мероприятий и певица. Познакомлю вас с интересными местами, расскажу о самобытности и самостоятельности Беларуси, её богатой культуре, многовековой истории и уникальности. По первому образованию я руководитель оркестров народных инструментов и организатор культурно-досуговой деятельности, по второму — культуролог, по третьему — юрист.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
3 ноя 2025
Прекрасно организована экскурсия. Организатор Диана забрала нас из отеля и начала свой рассказ сразу же, мы 1,5 часа гуляли по историческим местам в Центре Минска. Слушали с огромным интересом увлекательный рассказ. Информация воспринималась очень легко. Диана контактная. деликатная, специалист в своем деле на, все 100. Поездка в старое городище Минск - на комфортном автомобиле. Там было прикольно и вкусно. Спасибо!
Olga
11 окт 2025
Диана! Спасибо огромное за такую супер интересую экскурсию!
Ты знаток дела и с любовью делаешь свою работу! Сразу на ресепшен встретила меня и погрузила в прекрасный мир Минска и его глубокую историю!
Всем однозначно рекомендую Диану!
Ты знаток дела и с любовью делаешь свою работу! Сразу на ресепшен встретила меня и погрузила в прекрасный мир Минска и его глубокую историю!
Всем однозначно рекомендую Диану!
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Минску
Узнайте о Минске разных эпох: от советской застройки до древних храмов. Прогулка откроет тайны города и его уникальную архитектуру
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
По старым улочкам Минска
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Свободы
19 дек в 13:00
20 дек в 13:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический Менск
Откройте для себя тайную сторону Минска, полную легенд и загадок. Узнайте, кто правит городом и стоит ли бояться привидений
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6499 ₽ за всё до 5 чел.