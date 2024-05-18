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Групповая
11 часов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195₽ за человека
Групповая
11 часов
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250₽ за человека
Групповая
11 часов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим18 мая 2024Очень необычная и насыщенная локациями и программой экскурсия. Как сказал гид, экскурсия не для массового туриста, а длялюбителей и ценителей))))
- ООльга13 мая 2024Группа была небольшая (18 человек), путешествовали на микроавтобусе. Экскурсовод Вера всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях, отвечала на все интересующие
- ЮЮркевич12 мая 2024Прекрасная экскурсия! Море эмоций и впечатлений. Гид Анатолий просто превосходный! Спасибо!
- ККристина30 апреля 2024Отличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самый красивый, который доводилось увидеть 👍🏻 Спасибо Анатолию за экскурсию!
- ССергей12 ноября 2023Очень интересная, красивая, прекрасно организованная поездка, советуем всем!
- ЛЛариса16 августа 2023Увидели все, что было заявлено. ГИД много и интересно рассказывал. Экскурсия по усадьбе Огинского заинтересовала, ее проводили экскурсоводы, исполняющие роли дочерей Огинского и его секретаря.
- ММаксим20 мая 2023В целом очень хорошо, выбирал ее не просто так, поэтому знал что увижу. Из минусов - для меня было излишне много свободного времени в Гервятах. И комплексный обед, по сравнению с экскурсиями в Брест и Несвиж был более скуден.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «В Гервяты»
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