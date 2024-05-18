М Максим Из Минска - к костёлам западной Беларуси Очень необычная и насыщенная локациями и программой экскурсия. Как сказал гид, экскурсия не для массового туриста, а длялюбителей и ценителей))))

О Ольга Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено» читать дальше вопросы. Спасибо ей большое. Сразу видно, что человек очень любит свою страну, знает ее историю и готов передать свои знания нам, туристам. Вся заявленная программа была выполнена полностью. Из 4-х костелов 2 были закрыты, поэтому осмотр только снаружи. В перерыве между осмотром исторических мест нас покормили вкусным обедом (входит в стоимость). Группа была небольшая (18 человек), путешествовали на микроавтобусе. Экскурсовод Вера всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях, отвечала на все интересующие

Ю Юркевич Из Минска - к костёлам западной Беларуси Прекрасная экскурсия! Море эмоций и впечатлений. Гид Анатолий просто превосходный! Спасибо!

К Кристина Из Минска - к костёлам западной Беларуси Отличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самый красивый, который доводилось увидеть 👍🏻 Спасибо Анатолию за экскурсию!

С Сергей Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия Очень интересная, красивая, прекрасно организованная поездка, советуем всем!

Л Лариса Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено» Увидели все, что было заявлено. ГИД много и интересно рассказывал. Экскурсия по усадьбе Огинского заинтересовала, ее проводили экскурсоводы, исполняющие роли дочерей Огинского и его секретаря.