В Гервяты – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «В Гервяты» в Минске, цены от 155 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
19 отзывов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195 за человека
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250 за человека
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
5 отзывов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Из Минска - к костёлам западной Беларуси
    Очень необычная и насыщенная локациями и программой экскурсия. Как сказал гид, экскурсия не для массового туриста, а длялюбителей и ценителей))))
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
    Группа была небольшая (18 человек), путешествовали на микроавтобусе. Экскурсовод Вера всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях, отвечала на все интересующие
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    вопросы. Спасибо ей большое. Сразу видно, что человек очень любит свою страну, знает ее историю и готов передать свои знания нам, туристам. Вся заявленная программа была выполнена полностью. Из 4-х костелов 2 были закрыты, поэтому осмотр только снаружи. В перерыве между осмотром исторических мест нас покормили вкусным обедом (входит в стоимость).

  • Ю
    Юркевич
    12 мая 2024
    Из Минска - к костёлам западной Беларуси
    Прекрасная экскурсия! Море эмоций и впечатлений. Гид Анатолий просто превосходный! Спасибо!
    Прекрасная экскурсия! Море эмоций и впечатлений. Гид Анатолий просто превосходный! Спасибо!Прекрасная экскурсия! Море эмоций и впечатлений. Гид Анатолий просто превосходный! Спасибо!
  • К
    Кристина
    30 апреля 2024
    Из Минска - к костёлам западной Беларуси
    Отличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самый красивый, который доводилось увидеть 👍🏻 Спасибо Анатолию за экскурсию!
    Отличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самыйОтличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самыйОтличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самыйОтличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самыйОтличная поездка, все было интересно, доступно и познавательно. Особое впечатление произвел костел в Гервятах😍 Пока самый
  • С
    Сергей
    12 ноября 2023
    Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
    Очень интересная, красивая, прекрасно организованная поездка, советуем всем!
  • Л
    Лариса
    16 августа 2023
    Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
    Увидели все, что было заявлено. ГИД много и интересно рассказывал. Экскурсия по усадьбе Огинского заинтересовала, ее проводили экскурсоводы, исполняющие роли дочерей Огинского и его секретаря.
  • М
    Максим
    20 мая 2023
    Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
    В целом очень хорошо, выбирал ее не просто так, поэтому знал что увижу. Из минусов - для меня было излишне много свободного времени в Гервятах. И комплексный обед, по сравнению с экскурсиями в Брест и Несвиж был более скуден.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «В Гервяты»

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  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "В Гервяты" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 4 250. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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