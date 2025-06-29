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Из Минска по дорогам Восточной Беларуси: Бобруйск, Жиличи, Красный Берег

Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
Вы познакомитесь с малоизвестными достопримечательностями Беларуси.

Побываете в усадьбе Жиличи, строения которой очень похожи на французские, и усадьбе Козелл-Поклевских, где растут вековые деревья.

Узнаете, почему название Бобруйск часто встречается на территории бывшего СССР и как архитекторам прошлых лет удавалось сочетать более 10 стилей в одном интерьере.
5
2 отзыва
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси: Бобруйск, Жиличи, Красный Берег
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси: Бобруйск, Жиличи, Красный Берег
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси: Бобруйск, Жиличи, Красный Берег

Описание экскурсии

Усадьба Жиличи

Я расскажу, как древний род Булгаков получил эти земли и кто из семьи решил построить усадьбу. Вы поймёте, почему дом похож на французский дворец, как с этим связана война 1812 года и почему на одном из барельефов есть всевидящее око. Увидите потолки разной высоты и обзорную башню с часами.

Усадьба Козелл-Поклевских

Здесь находятся усадебный дом, похожий на замок из детских снов, флигель, хозяйственные постройки, спиртзавод и парк в английском стиле. Посмотрите на гаргулий у главного входа и насладитесь уникальным сочетанием рококо, классицизма и других стилей во внутреннем убранстве. Погуляете по дорожкам парка среди клёнов, лиственниц и дубов, посаженных в конце 19 века.

Город Бобруйск

Тут собраны памятники различных эпох и стилей, в которых нашла своё отражение сложная история города. Здания центра построены в стилях модерн и эклектика. Вы услышите, чем в дореволюционные годы отличался Бобруйск от других городов Беларуси и почему он был широко известен за пределами страны. И увидите памятнику бобру, одетому в мещанский костюм 19 века.

Бобруйская крепость

Это старейший памятник истории и архитектуры города. Мы поговорим, кто и когда начал строительство крепости. Вы узнаете, свидетелем каких событий было сооружение и что говорил о ней генерал-майор Михайловский-Данилевский. На территории крепости есть такие военные и гражданские здания — тоже памятники архитектуры.

Организационные детали

Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника со скидкой

  • После внесения предоплаты на сайте, остаток суммы нужно предать гиду в белорусских рублях по курсу на день проведения экскурсии
  • Дополнительные расходы: вход в усадьбу Жиличи — ~300 российских руб/. чел., вход в усадьбу Красный Берег (дворец и мемориал «Дети — жертвы войны») — ~400 российских руб/. чел.
  • Экскурсию по экспозиции «Дети — жертвы войны» проводят только местные музейные гиды. Она по желанию
  • Время пути из Минска до первой точки — больше 2 часов
  • Могу встретить вас в Минске на железнодорожном вокзале или в аэропорту — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1599 туристов
Я гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь историями людей, зданий и
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городов, помогу окунуться в настоящую Беларусь. Программы подойдут ценителям необычных маршрутов, тем, кто любит узнавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хочет открыть для себя новые места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мария
Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение в очень приятной компании и дружеской атмосфере! Иван прекрасный рассказчик, интересный собеседник, очень приятный и интеллигентный человек! Время пролетело незаметно, нам всё очень понравилось, огромная благодарность! Рекомендую от всей души!
Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение
Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение
Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение
Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение
Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение
Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение
Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение
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Елена
Интересный маршрут, усадьбы поразили - прекрасная реставрация, отличный музейный гид. Иван - замечательный организатор, рассказчик, умело составил маршрут. По пути решал все вопросы.
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