Из Минска по дорогам Восточной Беларуси

Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме

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Ответы на вопросы
Вы познакомитесь с малоизвестными достопримечательностями Беларуси.

Побываете в усадьбе Жиличи, строения которой очень похожи на французские, и усадьбе Козелл-Поклевских, где растут вековые деревья.

Узнаете, почему название Бобруйск часто встречается на территории бывшего СССР и как архитекторам прошлых лет удавалось сочетать более 10 стилей в одном интерьере.
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
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Описание

Что вас ожидает

Усадьба Жиличи

Я расскажу, как древний род Булгаков получил эти земли и кто из семьи решил построить усадьбу. Вы поймёте, почему дом похож на французский дворец, как с этим связана война 1812 года и почему на одном из барельефов есть всевидящее око. Увидите потолки разной высоты и обзорную башню с часами.

Усадьба Козелл-Поклевских

Здесь находятся усадебный дом, похожий на замок из детских снов, флигель, хозяйственные постройки, спиртзавод и парк в английском стиле. Посмотрите на гаргулий у главного входа и насладитесь уникальным сочетанием рококо, классицизма и других стилей во внутреннем убранстве. Погуляете по дорожкам парка среди клёнов, лиственниц и дубов, посаженных в конце 19 века.

Город Бобруйск

Тут собраны памятники различных эпох и стилей, в которых нашла своё отражение сложная история города. Здания центра построены в стилях модерн и эклектика. Вы услышите, чем в дореволюционные годы отличался Бобруйск от других городов Беларуси и почему он был широко известен за пределами страны. И увидите памятнику бобру, одетому в мещанский костюм 19 века.

Бобруйская крепость

Это старейший памятник истории и архитектуры города. Мы поговорим, кто и когда начал строительство крепости. Вы узнаете, свидетелем каких событий было сооружение и что говорил о ней генерал-майор Михайловский-Данилевский. На территории крепости есть такие военные и гражданские здания — тоже памятники архитектуры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Если своего автомобиля нет, я предложу на выбор Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Geely Emgrand или Geely Coolray. Транспортные расходы — 200–270 белорусских рублей.
  • Дополнительные расходы: вход в усадьбу Жиличи — ~300 российских руб/. чел., вход в усадьбу Красный Берег (дворец и мемориал «Дети — жертвы войны») — ~400 российских руб/. чел.
  • Экскурсию по экспозиции «Дети — жертвы войны» проводят только местные музейные гиды. Она по желанию.
  • Время пути из Минска до первой точки — больше 2 часов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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