Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
Побываете в усадьбе Жиличи, строения которой очень похожи на французские, и усадьбе Козелл-Поклевских, где растут вековые деревья.
Узнаете, почему название Бобруйск часто встречается на территории бывшего СССР и как архитекторам прошлых лет удавалось сочетать более 10 стилей в одном интерьере.
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Описание
Что вас ожидает
Усадьба Жиличи
Я расскажу, как древний род Булгаков получил эти земли и кто из семьи решил построить усадьбу. Вы поймёте, почему дом похож на французский дворец, как с этим связана война 1812 года и почему на одном из барельефов есть всевидящее око. Увидите потолки разной высоты и обзорную башню с часами.
Усадьба Козелл-Поклевских
Здесь находятся усадебный дом, похожий на замок из детских снов, флигель, хозяйственные постройки, спиртзавод и парк в английском стиле. Посмотрите на гаргулий у главного входа и насладитесь уникальным сочетанием рококо, классицизма и других стилей во внутреннем убранстве. Погуляете по дорожкам парка среди клёнов, лиственниц и дубов, посаженных в конце 19 века.
Город Бобруйск
Тут собраны памятники различных эпох и стилей, в которых нашла своё отражение сложная история города. Здания центра построены в стилях модерн и эклектика. Вы услышите, чем в дореволюционные годы отличался Бобруйск от других городов Беларуси и почему он был широко известен за пределами страны. И увидите памятнику бобру, одетому в мещанский костюм 19 века.
Бобруйская крепость
Это старейший памятник истории и архитектуры города. Мы поговорим, кто и когда начал строительство крепости. Вы узнаете, свидетелем каких событий было сооружение и что говорил о ней генерал-майор Михайловский-Данилевский. На территории крепости есть такие военные и гражданские здания — тоже памятники архитектуры.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Если своего автомобиля нет, я предложу на выбор Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Geely Emgrand или Geely Coolray. Транспортные расходы — 200–270 белорусских рублей.
- Дополнительные расходы: вход в усадьбу Жиличи — ~300 российских руб/. чел., вход в усадьбу Красный Берег (дворец и мемориал «Дети — жертвы войны») — ~400 российских руб/. чел.
- Экскурсию по экспозиции «Дети — жертвы войны» проводят только местные музейные гиды. Она по желанию.
- Время пути из Минска до первой точки — больше 2 часов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.