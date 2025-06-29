Вы познакомитесь с малоизвестными достопримечательностями Беларуси. Побываете в усадьбе Жиличи, строения которой очень похожи на французские, и усадьбе Козелл-Поклевских, где растут вековые деревья. Узнаете, почему название Бобруйск часто встречается на территории бывшего СССР и как архитекторам прошлых лет удавалось сочетать более 10 стилей в одном интерьере.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Усадьба Жиличи

Я расскажу, как древний род Булгаков получил эти земли и кто из семьи решил построить усадьбу. Вы поймёте, почему дом похож на французский дворец, как с этим связана война 1812 года и почему на одном из барельефов есть всевидящее око. Увидите потолки разной высоты и обзорную башню с часами.

Усадьба Козелл-Поклевских

Здесь находятся усадебный дом, похожий на замок из детских снов, флигель, хозяйственные постройки, спиртзавод и парк в английском стиле. Посмотрите на гаргулий у главного входа и насладитесь уникальным сочетанием рококо, классицизма и других стилей во внутреннем убранстве. Погуляете по дорожкам парка среди клёнов, лиственниц и дубов, посаженных в конце 19 века.

Город Бобруйск

Тут собраны памятники различных эпох и стилей, в которых нашла своё отражение сложная история города. Здания центра построены в стилях модерн и эклектика. Вы услышите, чем в дореволюционные годы отличался Бобруйск от других городов Беларуси и почему он был широко известен за пределами страны. И увидите памятнику бобру, одетому в мещанский костюм 19 века.

Бобруйская крепость

Это старейший памятник истории и архитектуры города. Мы поговорим, кто и когда начал строительство крепости. Вы узнаете, свидетелем каких событий было сооружение и что говорил о ней генерал-майор Михайловский-Данилевский. На территории крепости есть такие военные и гражданские здания — тоже памятники архитектуры.

Организационные детали

Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника со скидкой