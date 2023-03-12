Вы узнаете, чем живет крупнейший полесский город и где начали собирать знаменитую Румянцевскую библиотеку. Пройдете по самой длинной набережной Беларуси и полюбуетесь архитектурой конца 19 — начала 20 веков: гражданской и промышленной. А также погуляете по территории лучшего пейзажного парка в стране, окружающего старинный дворец Румянцевых-Паскевичей.
Я расскажу, как Гомель за относительно короткий промежуток времени из небольшого поселения стал вторым городом в стране. Люди каких национальностей в нем жили и в каких богов они верили. Покажу работы самого видного архитектора Беларуси начала прошлого столетия и поделюсь неожиданными фактами. Например: где произошел первый в стране удар по футбольному мячу.