Из Минска - в самобытный Гомель

Провести день в одном из древнейших городов страны и увидеть его самые интересные места

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Гомель — второй по величине город Беларуси.

Он запомнится вам старинной архитектурой, изящным дворцом Румянцевых-Паскевичей и прилегающим к нему парком, уютными скверами и живописной набережной.

Я поделюсь богатой историей города, расшифрую его архитектурные особенности и помогу раскрыть местную душу. Всё это — в легком и доступном формате!
Из Минска - в самобытный Гомель
Из Минска - в самобытный Гомель
Из Минска - в самобытный Гомель
Из Минска - в самобытный Гомель
Из Минска - в самобытный Гомель
Из Минска - в самобытный Гомель
Из Минска - в самобытный Гомель
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Описание

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Гомеля

Вы узнаете, чем живет крупнейший полесский город и где начали собирать знаменитую Румянцевскую библиотеку. Пройдете по самой длинной набережной Беларуси и полюбуетесь архитектурой конца 19 — начала 20 веков: гражданской и промышленной. А также погуляете по территории лучшего пейзажного парка в стране, окружающего старинный дворец Румянцевых-Паскевичей.

Погружение в прошлое

Я расскажу, как Гомель за относительно короткий промежуток времени из небольшого поселения стал вторым городом в стране. Люди каких национальностей в нем жили и в каких богов они верили. Покажу работы самого видного архитектора Беларуси начала прошлого столетия и поделюсь неожиданными фактами. Например: где произошел первый в стране удар по футбольному мячу.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно: легковой седан — 15600 рос. руб, минивэн на 7 человек (включая гида) — 18700 рос. руб.
  • Билеты во дворец Румянцевых-Паскевичей не включены в стоимость — 300 рос. руб. Экскурсии по музею могут проводить только местные гиды (по желанию), доплата составит 800 рос. руб.
  • По запросу можно добавить в маршрут посещение Бобруйска, усадьбы в Красном Береге и Ветковский музей старообрядчества. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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