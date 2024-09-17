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Из Минска - в самобытный Гомель

Провести день в одном из древнейших городов страны и увидеть его самые интересные места
Гомель — второй по величине город Беларуси.

Он запомнится вам старинной архитектурой, изящным дворцом Румянцевых-Паскевичей и прилегающим к нему парком, уютными скверами и живописной набережной.

Я поделюсь богатой историей города, расшифрую его архитектурные особенности и помогу раскрыть местную душу. Всё это — в легком и доступном формате!
5
1 отзыв
Из Минска - в самобытный Гомель
Из Минска - в самобытный Гомель
Из Минска - в самобытный Гомель

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Гомеля

Вы узнаете, чем живет крупнейший полесский город и где начали собирать знаменитую Румянцевскую библиотеку. Пройдете по самой длинной набережной Беларуси и полюбуетесь архитектурой конца 19 — начала 20 веков: гражданской и промышленной. А также погуляете по территории лучшего пейзажного парка в стране, окружающего старинный дворец Румянцевых-Паскевичей.

Погружение в прошлое

Я расскажу, как Гомель за относительно короткий промежуток времени из небольшого поселения стал вторым городом в стране. Люди каких национальностей в нем жили и в каких богов они верили. Покажу работы самого видного архитектора Беларуси начала прошлого столетия и поделюсь неожиданными фактами. Например: где произошел первый в стране удар по футбольному мячу.

Организационные детали

Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника со скидкой

  • Могу встретить вас в Минске на железнодорожном вокзале или в аэропорту — подробности в переписке
  • После внесения предоплаты на сайте, остаток суммы нужно предать гиду в белорусских рублях по курсу на день проведения экскурсии
  • Билеты во дворец Румянцевых-Паскевичей не включены в стоимость — 400 рос. руб. Экскурсии по музею могут проводить только местные гиды (по желанию), доплата составит 800 рос. руб.
  • По запросу можно добавить в маршрут посещение Бобруйска, усадьбы в Красном Береге и Ветковский музей старообрядчества. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1635 туристов
Я гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь историями людей, зданий и
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городов, помогу окунуться в настоящую Беларусь. Программы подойдут ценителям необычных маршрутов, тем, кто любит узнавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хочет открыть для себя новые места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Anna
Два интересных и насыщенных дня с Иваном помогли нам: разобраться в истории Беларуссии, которая очень запутанная, но которую Иван разложил нам по полочкам, увидеть невероятные жемчужины архитектуры и природы, влюбиться
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в Гомель, вкусно поесть, погулять по паркам и лесам! Иван учел все наши хотелки по маршруту! Машина была супер удобной! На протяжении всего пути были окружены заботой Ивана! Информация излагается понятно, с любовью и терпением к гостям! Ответил на все наши вопросы, которые сыпались на него потоком. Очень рекомендуем экскурсии с Иваном! Мы влюбились в Ивана за его открытость, доброту и любовь к своему делу и людям❤️

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