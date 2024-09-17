Гомель — второй по величине город Беларуси.
Он запомнится вам старинной архитектурой, изящным дворцом Румянцевых-Паскевичей и прилегающим к нему парком, уютными скверами и живописной набережной.
Я поделюсь богатой историей города, расшифрую его архитектурные особенности и помогу раскрыть местную душу. Всё это — в легком и доступном формате!
Он запомнится вам старинной архитектурой, изящным дворцом Румянцевых-Паскевичей и прилегающим к нему парком, уютными скверами и живописной набережной.
Я поделюсь богатой историей города, расшифрую его архитектурные особенности и помогу раскрыть местную душу. Всё это — в легком и доступном формате!
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Гомеля
Вы узнаете, чем живет крупнейший полесский город и где начали собирать знаменитую Румянцевскую библиотеку. Пройдете по самой длинной набережной Беларуси и полюбуетесь архитектурой конца 19 — начала 20 веков: гражданской и промышленной. А также погуляете по территории лучшего пейзажного парка в стране, окружающего старинный дворец Румянцевых-Паскевичей.
Погружение в прошлое
Я расскажу, как Гомель за относительно короткий промежуток времени из небольшого поселения стал вторым городом в стране. Люди каких национальностей в нем жили и в каких богов они верили. Покажу работы самого видного архитектора Беларуси начала прошлого столетия и поделюсь неожиданными фактами. Например: где произошел первый в стране удар по футбольному мячу.
Организационные детали
Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника со скидкой
- Могу встретить вас в Минске на железнодорожном вокзале или в аэропорту — подробности в переписке
- После внесения предоплаты на сайте, остаток суммы нужно предать гиду в белорусских рублях по курсу на день проведения экскурсии
- Билеты во дворец Румянцевых-Паскевичей не включены в стоимость — 400 рос. руб. Экскурсии по музею могут проводить только местные гиды (по желанию), доплата составит 800 рос. руб.
- По запросу можно добавить в маршрут посещение Бобруйска, усадьбы в Красном Береге и Ветковский музей старообрядчества. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1635 туристов
Я гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь историями людей, зданий и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Два интересных и насыщенных дня с Иваном помогли нам: разобраться в истории Беларуссии, которая очень запутанная, но которую Иван разложил нам по полочкам, увидеть невероятные жемчужины архитектуры и природы, влюбиться
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Из Минска - в самобытный Гомель»
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеТрансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск от А до Я
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Завтра в 09:00
19 авг в 12:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Другой Минск
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Любовь, смерть и война: тайны Военного кладбища в Минске
Оживить память о людях, чьи биографии удивительным образом переплелись с историей Минска и Беларуси
Начало: У центрального входа со стороны улицы Козлова
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 7500 ₽ за всё до 8 чел.
от 35 000 ₽ за экскурсию