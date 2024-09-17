Гомель — второй по величине город Беларуси. Он запомнится вам старинной архитектурой, изящным дворцом Румянцевых-Паскевичей и прилегающим к нему парком, уютными скверами и живописной набережной. Я поделюсь богатой историей города, расшифрую его архитектурные особенности и помогу раскрыть местную душу. Всё это — в легком и доступном формате!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Гомеля

Вы узнаете, чем живет крупнейший полесский город и где начали собирать знаменитую Румянцевскую библиотеку. Пройдете по самой длинной набережной Беларуси и полюбуетесь архитектурой конца 19 — начала 20 веков: гражданской и промышленной. А также погуляете по территории лучшего пейзажного парка в стране, окружающего старинный дворец Румянцевых-Паскевичей.

Погружение в прошлое

Я расскажу, как Гомель за относительно короткий промежуток времени из небольшого поселения стал вторым городом в стране. Люди каких национальностей в нем жили и в каких богов они верили. Покажу работы самого видного архитектора Беларуси начала прошлого столетия и поделюсь неожиданными фактами. Например: где произошел первый в стране удар по футбольному мячу.

Организационные детали

Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника со скидкой