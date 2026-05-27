Мои заказы

Из Минска в Мир и Несвиж: замки Радзивиллов с личным гидом

Один день, два замка и сотни историй о славной прошлом Беларуси
Вы отправитесь из Минска к двум самым известным замкам Беларуси — Несвижскому и Мирскому, чтобы увидеть их без спешки и с вниманием к деталям.

В индивидуальной поездке вам не придётся подстраиваться под общий график: вы сами задаёте ритм, задерживаетесь там, где интересно, и воспринимаете историю как цельный рассказ, а не набор дат.
Из Минска в Мир и Несвиж: замки Радзивиллов с личным гидом
Из Минска в Мир и Несвиж: замки Радзивиллов с личным гидом
Из Минска в Мир и Несвиж: замки Радзивиллов с личным гидом

Описание экскурсии

Несвиж — с его продуманной планировкой и изящными достопримечательностями:

  • дворцово-парковым ансамблем Радзивиллов.
  • костёлом Божьего Тела.
  • Ратушей и исторической застройкой.
  • Слуцкой брамой.

Мир — его суровый и выразительный характер помогут раскрыть:

  • Мирский замок.
  • церковь-усыпальница.
  • исторический центр местечка.
  • синагогальный двор.

Вы узнаете:

  • как род Радзивиллов превратил Несвиж в свою частную столицу.
  • чем отличались жизнь и быт шляхты от повседневности горожан.
  • как были устроены средневековые города и их оборона.
  • какую роль играли ремесленники и купцы на рыцарских турнирах и городских праздниках.
  • чем отличались гастрономические привычки аристократии и простых жителей.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Peugeot 508 или аналогичной модели.
  • Дорога из Минска до Несвижа занимает 1,5 часа. От Несвижа до Мира — 30 минут. От Мира до Минска — 1,5 часа.
  • Экскурсия проходит снаружи замков. Внутрь вы можете пройти самостоятельно или с аудиогидом (~115 ₽).
  • С вами будут водитель и гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в замки ~1150 ₽ за чел.
  • Обед — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 219 туристов
Я живу в Белоруссии с 2000 года. В команде с коллегами-гидами делюсь её атмосферой, историей и необычными маршрутами. Люблю создавать экскурсии, которые оставляют эмоциональный след: будь то прогулка по старинным усадьбам,
читать дальшеуменьшить

поездка с погружением в историю или маршруты, которые раскрывают Беларусь с неожиданных сторон. Это страна, в которую невозможно не влюбиться. Я с радостью помогаю гостям почувствовать её характер. Каждая поездка — это маленькое приключение, тёплое и запоминающееся!

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Из Минска в Мир и Несвиж: замки Радзивиллов с личным гидом»

Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
На машине
9 часов
123 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
На машине
8 часов
103 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
Начало: У Ваших апартаментов
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
27 000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия из Минска к замкам Несвижа и Мира
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Минска к замкам Несвижа и Мира
Увидеть резиденцию рода Радзивиллов и уникальное оборонительное сооружение Средневековья за 1 день
Начало: В месте вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Два замка - две эпохи: Мир и Несвиж с гидом из Минска
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Два замка - две эпохи: Мир и Несвиж с гидом из Минска
Прочитать прошлое Беларуси по архитектуре замков и проникнуть в древние тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 500 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
от 28 000 ₽ за экскурсию