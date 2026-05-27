Вы отправитесь из Минска к двум самым известным замкам Беларуси — Несвижскому и Мирскому, чтобы увидеть их без спешки и с вниманием к деталям.
В индивидуальной поездке вам не придётся подстраиваться под общий график: вы сами задаёте ритм, задерживаетесь там, где интересно, и воспринимаете историю как цельный рассказ, а не набор дат.
В индивидуальной поездке вам не придётся подстраиваться под общий график: вы сами задаёте ритм, задерживаетесь там, где интересно, и воспринимаете историю как цельный рассказ, а не набор дат.
Описание экскурсии
Несвиж — с его продуманной планировкой и изящными достопримечательностями:
- дворцово-парковым ансамблем Радзивиллов.
- костёлом Божьего Тела.
- Ратушей и исторической застройкой.
- Слуцкой брамой.
Мир — его суровый и выразительный характер помогут раскрыть:
- Мирский замок.
- церковь-усыпальница.
- исторический центр местечка.
- синагогальный двор.
Вы узнаете:
- как род Радзивиллов превратил Несвиж в свою частную столицу.
- чем отличались жизнь и быт шляхты от повседневности горожан.
- как были устроены средневековые города и их оборона.
- какую роль играли ремесленники и купцы на рыцарских турнирах и городских праздниках.
- чем отличались гастрономические привычки аристократии и простых жителей.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Peugeot 508 или аналогичной модели.
- Дорога из Минска до Несвижа занимает 1,5 часа. От Несвижа до Мира — 30 минут. От Мира до Минска — 1,5 часа.
- Экскурсия проходит снаружи замков. Внутрь вы можете пройти самостоятельно или с аудиогидом (~115 ₽).
- С вами будут водитель и гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в замки ~1150 ₽ за чел.
- Обед — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 219 туристов
Я живу в Белоруссии с 2000 года. В команде с коллегами-гидами делюсь её атмосферой, историей и необычными маршрутами. Люблю создавать экскурсии, которые оставляют эмоциональный след: будь то прогулка по старинным усадьбам,
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Из Минска в Мир и Несвиж: замки Радзивиллов с личным гидом»
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
Начало: У Ваших апартаментов
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
27 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Минска к замкам Несвижа и Мира
Увидеть резиденцию рода Радзивиллов и уникальное оборонительное сооружение Средневековья за 1 день
Начало: В месте вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Два замка - две эпохи: Мир и Несвиж с гидом из Минска
Прочитать прошлое Беларуси по архитектуре замков и проникнуть в древние тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 500 ₽ за всё до 7 чел.
от 28 000 ₽ за экскурсию