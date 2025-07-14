Мои заказы

Из Минска - в замки Мира и Несвижа

Увидеть прошлое в готических башнях и барочных залах
Путешествие в Мир и Несвиж откроет славные страницы истории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Вы познакомитесь со старинными замками, разберётесь в судьбах влиятельных магнатов, увидите величественную архитектуру и интересные детали роскошных интерьеров. А я расскажу, почему посчитать точное количество замков почти невозможно.
5
1 отзыв
Из Минска - в замки Мира и Несвижа© Владимир
Из Минска - в замки Мира и Несвижа© Владимир
Из Минска - в замки Мира и Несвижа© Владимир
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя23
ноя24
ноя26
ноя27
ноя29
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Мирский замок в стиле поздней готики с 500-летней историей до сих пор впечатляет величием своих башен. Вы узнаете, как оборонительное сооружение превратилось в загородную резиденцию, где древние мастера вмуровали оберег и кто проживал в замке.

Исторический центр Несвижа ярко иллюстрирует жизнь города во времена Речи Посполитой. Вы увидите здание ратуши — наследие магдебургского права, ворота города, 300-летний дом ремесленника и католический храм Божьего Тела.

Несвижский замок — центральная резиденция Радзивиллов на белорусских землях, маленькая Италия в стиле барокко. Вы увидите княжеские покои и тёмные коридоры, овеянные легендами. И услышите, как знатный род встречал гостей и почему был вынужден попрощаться с красотой, достойной королевских владений.

Примерный тайминг:

  • 9:00 — выезд из Минска
  • 10:50 — знакомство с историческим центром города Несвижа, посещение Несвижского замка
  • 14:00–14:30 — переезд в посёлок Мир, знакомство с Мирским замком
  • 16:30–18:00 — возвращение в Минск

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты — 16 бел. руб. за чел. в один замок
  • Я рассказываю о замках снаружи и внутри двориков. По возможности заказываю внутреннюю экскурсию в помещениях Несвижского дворца. Но в дни ажиотажа это не всегда возможно — тогда предлагаю самостоятельный осмотр или использование аудиогида
  • Едем на автомобиле Toyota Corolla или аналогичном по комфортабельности. Если понадобится детское кресло, сообщите заранее
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 7. Детали уточняйте в переписке
  • С вами будем я и водитель

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 54 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Я историк по образованию, педагог, участник археологических исследований. Живу в любимом городе. Всегда рад знакомить гостей столицы с достопримечательностями Минска, его культурой и тысячелетним прошлым.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Данил
14 июл 2025
Отличная экскурсия. Владимир очень понравился как рассказчик. Живо, увлечённо, много исторической информации и интересных фактов. Всячески рекомендую.
Отличная экскурсия. Владимир очень понравился как рассказчик. Живо, увлечённо, много исторической информации и интересных фактов. Всячески рекомендую.Отличная экскурсия. Владимир очень понравился как рассказчик. Живо, увлечённо, много исторической информации и интересных фактов. Всячески рекомендую.Отличная экскурсия. Владимир очень понравился как рассказчик. Живо, увлечённо, много исторической информации и интересных фактов. Всячески рекомендую.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
531 отзыв
Групповая
Лучший выбор
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
15 ноя в 08:30
4150 ₽ за человека
Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
На машине
9 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
Начните своё путешествие из Минска к историческим замкам Несвижа и Мира. Комфортный трансфер и живописные виды обеспечат незабываемые впечатления
Начало: С Вашего адреса
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
625 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
Средневековая история, архитектура и легенды двух из четырёх белорусских объектов ЮНЕСКО
Начало: В центре города внутри ж/д вокзала Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
13 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
5015 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске