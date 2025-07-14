Путешествие в Мир и Несвиж откроет славные страницы истории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Вы познакомитесь со старинными замками, разберётесь в судьбах влиятельных магнатов, увидите величественную архитектуру и интересные детали роскошных интерьеров. А я расскажу, почему посчитать точное количество замков почти невозможно.

Описание экскурсии

Мирский замок в стиле поздней готики с 500-летней историей до сих пор впечатляет величием своих башен. Вы узнаете, как оборонительное сооружение превратилось в загородную резиденцию, где древние мастера вмуровали оберег и кто проживал в замке.

Исторический центр Несвижа ярко иллюстрирует жизнь города во времена Речи Посполитой. Вы увидите здание ратуши — наследие магдебургского права, ворота города, 300-летний дом ремесленника и католический храм Божьего Тела.

Несвижский замок — центральная резиденция Радзивиллов на белорусских землях, маленькая Италия в стиле барокко. Вы увидите княжеские покои и тёмные коридоры, овеянные легендами. И услышите, как знатный род встречал гостей и почему был вынужден попрощаться с красотой, достойной королевских владений.

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из Минска

10:50 — знакомство с историческим центром города Несвижа, посещение Несвижского замка

14:00–14:30 — переезд в посёлок Мир, знакомство с Мирским замком

16:30–18:00 — возвращение в Минск

Организационные детали