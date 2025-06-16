Минск - город, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое.



Прогулка по главным улицам и площадям откроет вам знаковые памятники 20 века и позволит прикоснуться к наследию прошлого. Вы увидите Привокзальную площадь, Ворота города и площадь Независимости. Уникальные детали и легенды, которые оживляют город, станут частью вашего путешествия. Завершите экскурсию в одном из лучших ресторанов национальной кухни

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Минску - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город оживает. Весной и осенью можно насладиться менее загруженными улицами и прохладной атмосферой. Зимой, несмотря на холод, прогулка по украшенному городу будет особенно атмосферной.

Сейчас август — это идеальное время.