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Как построить город-мечту: прогулка по Минску

Минск удивит вас своей архитектурой и историей. Погрузитесь в атмосферу города, узнавая его тайны и легенды. Это будет незабываемо
Минск - город, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое.

Прогулка по главным улицам и площадям откроет вам знаковые памятники 20 века и позволит прикоснуться к наследию прошлого. Вы увидите Привокзальную площадь, Ворота города и площадь Независимости. Уникальные детали и легенды, которые оживляют город, станут частью вашего путешествия. Завершите экскурсию в одном из лучших ресторанов национальной кухни
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Узнайте историю Минска
  • 🏛️ Посетите знаковые места
  • 🗺️ Откройте скрытые детали
  • 🍰 Попробуйте лучшие пирожные
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Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Минску - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город оживает. Весной и осенью можно насладиться менее загруженными улицами и прохладной атмосферой. Зимой, несмотря на холод, прогулка по украшенному городу будет особенно атмосферной.
Сейчас август — это идеальное время.
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску

Что можно увидеть

  • Привокзальная площадь
  • Ворота города
  • Площадь Независимости
  • Дом правительства
  • Красный костёл
  • Михайловский скверик
  • Памятник «Девочка с зонтиком»
  • Проспект Независимости
  • Главпочтампт
  • Универсам «Столичный»
  • Нулевой километр
  • Администрация президента
  • Дом офицеров

Описание экскурсии

  • Вы увидите Привокзальную площадь и Ворота города, а также сердце Минска — площадь Независимости.
  • Рассмотрите ансамбль Дома правительства и, на контрасте с ним, Красный костёл.
  • Погуляете по Михайловскому скверику, подойдёте к трогательному памятнику «Девочка с зонтиком» и посидите на скамейке с самой красивой минчанкой, загадав желание о любви.
  • Попутно поговорим о том, как Великая Отечественная война изменила Минск и сделала его современным мегаполисом.
  • Пройдём по главной улице — проспекту Независимости, полюбуемся декором сталинского ампира и его изюминками, скрытыми от глаз торопящихся прохожих.
  • Найдём в зданиях Минска параллели с красивейшими городами Европы.
  • В здании Главпочтампта вы оцените витражи и акустику.
  • Рассмотрим интерьеры универсама «Столичный» и постоим за самой длинной стойкой в городе. Здесь продаются, пожалуй, самые вкусные пирожные в городе.
  • Увидим символический «Нулевой километр» и трибуну, с которой в советское время партийные лидеры приветствовали парады.
  • Мы покажем вам и Минск 19 века: старейший театр, фонтан и городской туалет, с которым связана одна своеобразная легенда.
  • Также в программе здание Администрации президента и Дом офицеров.
  • Пройдём по одной из немногих сохранившихся мощёных улочек и сравним масштаб главной улицы города в 19 и 21 веке.
  • Завершится экскурсия возле одного из лучших ресторанов национальной кухни города, где вы сможете пообедать.

Организационные детали

  • Во течение прогулки можно воспользоваться общественным транспортом и проехать одну остановку на автобусе или метро.
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок.
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5241 туриста
Мы — команда профессиональных гидов по Беларуси. Наша миссия — показать Беларусь и родной Минск глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Мы хотим, чтобы каждый гость уезжал с частичкой
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нашей любви и становился другом страны. Нас объединяет профильное образование, опыт работы и творческий подход к каждому заказу. В команду входят как опытные гиды, так и молодые таланты. Мы работаем в едином ключе, стараясь быть одновременно объективными и эмоциональными. Мы специализируемся на истории и этнографии. Для нас главное — не даты и имена, а эмоции и понимание поступков людей. Мы превращаем сухие факты в живую историю, делая персонажей близкими и понятными. При этом наши экскурсии основаны на проверенных знаниях истории, географии и литературы и не искажают действительность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Экскурсия очень понравилась. Живо, нешаблонно, энергично. Отличное знакомство с центром города!
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Л
Прогулка хорошая, гид умеет заинтересовать слушателя. Есть много интересных локаций в маршруте.
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А
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
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