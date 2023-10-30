Пройти дорогой, которая претендует на включение в список ЮНЕСКО, и раскрыть своеобразие столицы
Минск — город, построенный по идеальной схеме. Что это значит и как удалось это реализовать, мы расскажем на прогулке по главной улице. Вы познакомитесь со знаковыми памятниками 20 века и прикоснётесь к наследию позапрошлого столетия. Отыщете интересные детали, которые не замечают в спешке. Услышите городские легенды. А также сможете отведать лучшие столичные пирожные.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите Привокзальную площадь и Ворота города, а также сердце Минска — площадь Независимости.
- Рассмотрите ансамбль Дома правительства и, на контрасте с ним, Красный костёл.
- Погуляете по Михайловскому скверику, подойдёте к трогательному памятнику «Девочка с зонтиком» и посидите на скамейке с самой красивой минчанкой, загадав желание о любви.
- Попутно поговорим о том, как Великая Отечественная война изменила Минск и сделала его современным мегаполисом.
- Пройдём по главной улице — проспекту Независимости, полюбуемся декором сталинского ампира и его изюминками, скрытыми от глаз торопящихся прохожих.
- Найдём в зданиях Минска параллели с красивейшими городами Европы.
- В здании Главпочтампта вы оцените витражи и акустику.
- Рассмотрим интерьеры универсама «Столичный» и постоим за самой длинной стойкой в городе. Здесь продаются, пожалуй, самые вкусные пирожные в городе.
- Увидим символический «Нулевой километр» и трибуну, с которой в советское время партийные лидеры приветствовали парады.
- Мы покажем вам и Минск 19 века: старейший театр, фонтан и городской туалет, с которым связана одна своеобразная легенда.
- Также в программе здание Администрации президента и Дом офицеров.
- Пройдём по одной из немногих сохранившихся мощёных улочек и сравним масштаб главной улицы города в 19 и 21 веке.
- Завершится экскурсия возле одного из лучших ресторанов национальной кухни города, где вы сможете пообедать.
Организационные детали
- Во течение прогулки можно воспользоваться общественным транспортом и проехать одну остановку на автобусе или метро.
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Привокзальной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 2865 туристов
Мы — команда профессиональных гидов по Беларуси. Каждый из нас обладает большим опытом работы, профильным образованием и необходимыми лицензиями. Мы покажем историю, культуру, кухню и традиции нашей страны глазами местных жителей.
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