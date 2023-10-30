Минск — город, построенный по идеальной схеме. Что это значит и как удалось это реализовать, мы расскажем на прогулке по главной улице. Вы познакомитесь со знаковыми памятниками 20 века и прикоснётесь к наследию позапрошлого столетия. Отыщете интересные детали, которые не замечают в спешке. Услышите городские легенды. А также сможете отведать лучшие столичные пирожные.