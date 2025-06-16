Минск - город, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое.
Прогулка по главным улицам и площадям откроет вам знаковые памятники 20 века и позволит прикоснуться к наследию прошлого. Вы увидите Привокзальную площадь, Ворота города и площадь Независимости. Уникальные детали и легенды, которые оживляют город, станут частью вашего путешествия. Завершите экскурсию в одном из лучших ресторанов национальной кухни
Прогулка по главным улицам и площадям откроет вам знаковые памятники 20 века и позволит прикоснуться к наследию прошлого. Вы увидите Привокзальную площадь, Ворота города и площадь Независимости. Уникальные детали и легенды, которые оживляют город, станут частью вашего путешествия. Завершите экскурсию в одном из лучших ресторанов национальной кухни
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Узнайте историю Минска
- 🏛️ Посетите знаковые места
- 🗺️ Откройте скрытые детали
- 🍰 Попробуйте лучшие пирожные
- 📸 Сделайте уникальные фото
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по Минску - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город оживает. Весной и осенью можно насладиться менее загруженными улицами и прохладной атмосферой. Зимой, несмотря на холод, прогулка по украшенному городу будет особенно атмосферной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Привокзальная площадь
- Ворота города
- Площадь Независимости
- Дом правительства
- Красный костёл
- Михайловский скверик
- Памятник «Девочка с зонтиком»
- Проспект Независимости
- Главпочтампт
- Универсам «Столичный»
- Нулевой километр
- Администрация президента
- Дом офицеров
Описание экскурсии
- Вы увидите Привокзальную площадь и Ворота города, а также сердце Минска — площадь Независимости.
- Рассмотрите ансамбль Дома правительства и, на контрасте с ним, Красный костёл.
- Погуляете по Михайловскому скверику, подойдёте к трогательному памятнику «Девочка с зонтиком» и посидите на скамейке с самой красивой минчанкой, загадав желание о любви.
- Попутно поговорим о том, как Великая Отечественная война изменила Минск и сделала его современным мегаполисом.
- Пройдём по главной улице — проспекту Независимости, полюбуемся декором сталинского ампира и его изюминками, скрытыми от глаз торопящихся прохожих.
- Найдём в зданиях Минска параллели с красивейшими городами Европы.
- В здании Главпочтампта вы оцените витражи и акустику.
- Рассмотрим интерьеры универсама «Столичный» и постоим за самой длинной стойкой в городе. Здесь продаются, пожалуй, самые вкусные пирожные в городе.
- Увидим символический «Нулевой километр» и трибуну, с которой в советское время партийные лидеры приветствовали парады.
- Мы покажем вам и Минск 19 века: старейший театр, фонтан и городской туалет, с которым связана одна своеобразная легенда.
- Также в программе здание Администрации президента и Дом офицеров.
- Пройдём по одной из немногих сохранившихся мощёных улочек и сравним масштаб главной улицы города в 19 и 21 веке.
- Завершится экскурсия возле одного из лучших ресторанов национальной кухни города, где вы сможете пообедать.
Организационные детали
- Во течение прогулки можно воспользоваться общественным транспортом и проехать одну остановку на автобусе или метро.
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок.
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5241 туриста
Мы — команда профессиональных гидов по Беларуси. Наша миссия — показать Беларусь и родной Минск глазами местного жителя, влюблённого в свой город. Мы хотим, чтобы каждый гость уезжал с частичкой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия очень понравилась. Живо, нешаблонно, энергично. Отличное знакомство с центром города!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Прогулка хорошая, гид умеет заинтересовать слушателя. Есть много интересных локаций в маршруте.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Как построить город-мечту: прогулка по Минску»
Групповая
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
10 авг в 19:00
1620 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск от А до Я
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Независимости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7259 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Утренний Минск: доброе утро, столица
Услышать истории и предания, которые звучат особенно ярко на фоне пробуждающегося города
Начало: На площади Независимости
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1231 ₽ за человека
от 8500 ₽ за экскурсию