Как построить город-мечту: прогулка по Минску

Пройти дорогой, которая претендует на включение в список ЮНЕСКО, и раскрыть своеобразие столицы

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Минск — город, построенный по идеальной схеме. Что это значит и как удалось это реализовать, мы расскажем на прогулке по главной улице. Вы познакомитесь со знаковыми памятниками 20 века и прикоснётесь к наследию позапрошлого столетия. Отыщете интересные детали, которые не замечают в спешке. Услышите городские легенды. А также сможете отведать лучшие столичные пирожные.
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Ближайшие даты:
30
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите Привокзальную площадь и Ворота города, а также сердце Минска — площадь Независимости.
  • Рассмотрите ансамбль Дома правительства и, на контрасте с ним, Красный костёл.
  • Погуляете по Михайловскому скверику, подойдёте к трогательному памятнику «Девочка с зонтиком» и посидите на скамейке с самой красивой минчанкой, загадав желание о любви.
  • Попутно поговорим о том, как Великая Отечественная война изменила Минск и сделала его современным мегаполисом.
  • Пройдём по главной улице — проспекту Независимости, полюбуемся декором сталинского ампира и его изюминками, скрытыми от глаз торопящихся прохожих.
  • Найдём в зданиях Минска параллели с красивейшими городами Европы.
  • В здании Главпочтампта вы оцените витражи и акустику.
  • Рассмотрим интерьеры универсама «Столичный» и постоим за самой длинной стойкой в городе. Здесь продаются, пожалуй, самые вкусные пирожные в городе.
  • Увидим символический «Нулевой километр» и трибуну, с которой в советское время партийные лидеры приветствовали парады.
  • Мы покажем вам и Минск 19 века: старейший театр, фонтан и городской туалет, с которым связана одна своеобразная легенда.
  • Также в программе здание Администрации президента и Дом офицеров.
  • Пройдём по одной из немногих сохранившихся мощёных улочек и сравним масштаб главной улицы города в 19 и 21 веке.
  • Завершится экскурсия возле одного из лучших ресторанов национальной кухни города, где вы сможете пообедать.

Организационные детали

  • Во течение прогулки можно воспользоваться общественным транспортом и проехать одну остановку на автобусе или метро.
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Улицы и переулки
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