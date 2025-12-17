Наш маршрут соединяет два города: сначала Гродно с его архитектурой и легендами, затем — атмосферный замок в Лиде. Вы увидите ключевые локации и постройки в разных стилях.
В путешествии с вами будет наш водитель, а в Гродно вы встретитесь с гидом, который познакомит вас с историей и наследием этих мест.
Описание экскурсии
Гродно (прогулка с гидом)
- Фарный костёл (17 век) — выдающийся памятник барочной архитектуры
- Церковь Бориса и Глеба (Коложа, 12 век) — одна из старейших сохранившихся церквей Древней Руси
- Советская улица — пешеходная зона с атмосферной застройкой и городскими легендами
- Синагога и квартал ремесленников — свидетельства многонационального прошлого
- Панорама Немана и мосты — живописные виды на реку и старую часть города
- Старый и Новый замок — внешний обзор
- Площадь Ленина и драмтеатр — культурная жизнь и примеры архитектуры 20 века
- Парк имени Жилибера — зелёная зона в центре города, заложенная в 18 веке
Лидский замок (самостоятельная прогулка)
Один из старейших замков страны, построенный в 14 веке. Мощные стены, башни и внутренний двор передают атмосферу Средневековья. По желанию вы можете прогуляться по территории и заглянуть в музей.
Примерный тайминг
8:30 — выезд из Минска
11:30–14:30 — прибытие в Гродно, обзорная экскурсия с гидом
14:30–15:30 — обед в рекомендованном кафе (по желанию)
15:30–16:50 — переезд в Лиду
17:00–18:00 — посещение Лидского замка (самостоятельная прогулка)
18:00–20:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле с опытным водителем из нашей команды, обзорная экскурсия по историческому центру Гродно с профессиональным гидом
- Можно организовать поездку для группы до 20 человек с гидом и без гида — условия и стоимость уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
- билеты в Лидский замок: 6 бел. руб. — для школьников, 9 бел. руб. — для студентов, 12 бел. руб. — для взрослых
- обед в кафе: от 20 бел. руб. с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 223 туристов
Мои преимущества — обширный опыт и знания, накопленные за годы жизни в городе. Это позволяет предоставлять высококачественные и информативные экскурсии, которые отражают глубокое понимание местной культуры, истории и достопримечательностей.
