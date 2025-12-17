Наш маршрут соединяет два города: сначала Гродно с его архитектурой и легендами, затем — атмосферный замок в Лиде. Вы увидите ключевые локации и постройки в разных стилях. В путешествии с вами будет наш водитель, а в Гродно вы встретитесь с гидом, который познакомит вас с историей и наследием этих мест.

Описание экскурсии

Гродно (прогулка с гидом)

Фарный костёл (17 век) — выдающийся памятник барочной архитектуры

— выдающийся памятник барочной архитектуры Церковь Бориса и Глеба (Коложа, 12 век) — одна из старейших сохранившихся церквей Древней Руси

— одна из старейших сохранившихся церквей Древней Руси Советская улица — пешеходная зона с атмосферной застройкой и городскими легендами

— пешеходная зона с атмосферной застройкой и городскими легендами Синагога и квартал ремесленников — свидетельства многонационального прошлого

— свидетельства многонационального прошлого Панорама Немана и мосты — живописные виды на реку и старую часть города

— живописные виды на реку и старую часть города Старый и Новый замок — внешний обзор

— внешний обзор Площадь Ленина и драмтеатр — культурная жизнь и примеры архитектуры 20 века

— культурная жизнь и примеры архитектуры 20 века Парк имени Жилибера — зелёная зона в центре города, заложенная в 18 веке

Лидский замок (самостоятельная прогулка)

Один из старейших замков страны, построенный в 14 веке. Мощные стены, башни и внутренний двор передают атмосферу Средневековья. По желанию вы можете прогуляться по территории и заглянуть в музей.

Примерный тайминг

8:30 — выезд из Минска

11:30–14:30 — прибытие в Гродно, обзорная экскурсия с гидом

14:30–15:30 — обед в рекомендованном кафе (по желанию)

15:30–16:50 — переезд в Лиду

17:00–18:00 — посещение Лидского замка (самостоятельная прогулка)

18:00–20:00 — возвращение в Минск

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле с опытным водителем из нашей команды, обзорная экскурсия по историческому центру Гродно с профессиональным гидом

Можно организовать поездку для группы до 20 человек с гидом и без гида — условия и стоимость уточняйте в переписке

