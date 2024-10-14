Линия Сталина — самое длинное оборонительное сооружение, построенное в XX веке. Вы увидите ее знаковые объекты и услышите о боевых действиях, проходивших на территории Минского укрепрайона в июне 1941 года. А еще мы посетим знаменитый Курган Славы, увековечивший подвиг освободителей Беларуси. Я подробно расскажу о связанных с ним героических событиях.

Описание экскурсии

Линия Сталина

Линия Сталина — изначально условное, но впоследствии прочно закрепившееся название системы оборонительных укреплений на западной границе СССР. Она растянулась на сотни километров: от Карелии до Одессы. Вы увидите типовые объекты «линии»: пулеметные ДОТы, орудийный капонир, противотанковый ДОТ. А также узнаете историю создания оборонительных сооружений в 1928-39 годах.

Курган Славы

Мы посетим мемориальный комплекс Курган Славы, посвященный Великой Отечественной войне. Это во всех отношениях очень гармоничный памятник: от места создания до архитектурных особенностей. Вы рассмотрите венчающую курган скульптурную композицию и расшифруете ее символику. А также услышите о военной операции Багратион, проходившей в июне 1944 года.

Организационные детали