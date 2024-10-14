Линия Сталина — самое длинное оборонительное сооружение, построенное в XX веке.
Вы увидите ее знаковые объекты и услышите о боевых действиях, проходивших на территории Минского укрепрайона в июне 1941 года. А еще мы посетим знаменитый Курган Славы, увековечивший подвиг освободителей Беларуси. Я подробно расскажу о связанных с ним героических событиях.
Вы увидите ее знаковые объекты и услышите о боевых действиях, проходивших на территории Минского укрепрайона в июне 1941 года. А еще мы посетим знаменитый Курган Славы, увековечивший подвиг освободителей Беларуси. Я подробно расскажу о связанных с ним героических событиях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Линия Сталина
Линия Сталина — изначально условное, но впоследствии прочно закрепившееся название системы оборонительных укреплений на западной границе СССР. Она растянулась на сотни километров: от Карелии до Одессы. Вы увидите типовые объекты «линии»: пулеметные ДОТы, орудийный капонир, противотанковый ДОТ. А также узнаете историю создания оборонительных сооружений в 1928-39 годах.
Курган Славы
Мы посетим мемориальный комплекс Курган Славы, посвященный Великой Отечественной войне. Это во всех отношениях очень гармоничный памятник: от места создания до архитектурных особенностей. Вы рассмотрите венчающую курган скульптурную композицию и расшифруете ее символику. А также услышите о военной операции Багратион, проходившей в июне 1944 года.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу национального банка Республики Беларусь
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Обязательно место для гида
- Место встречи и завершения можно обсудить при бронировании
- Общая протяженность маршрута — 130 км
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Немига
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 1460 туристов
Достопримечательности Беларуси? Хм… знаете, это как разорванное жемчужное ожерелье. Жемчужины сорвались и рассыпались по всей стране. Я расскажу вам о подобных местах, о недвижимых и движимых исторических богатствах, об отдельных людях и коллективных достижениях, о природных красотах. О том, что открывает глаза шире от удивления и заставляет сердце биться чаще от восторга.Задать вопрос
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