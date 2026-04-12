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М Мария Прекрасная гид Екатерина! Отличная экскурсия, грамотно организована, все было вовремя и уместно. Хорошо построен маршрут, очень живо, ненавязчиво, информативно. Екатерина очень приятная и комфортная, с чувством юмора и большими знаниями о своем городе. Спасибо большое! Рекомендую этого гида 💯 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья Екатерина - прекрасный экскурсовод! провели несколько замечательных часов, узнали много нового, заглянули в уголки, которые сами не нашли бы. интересно, живо, душевно. особенно впечатлили стихи на белорусском языке 🫶 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Олеся Экскурсия очень понравилась, 2,5 часа пролетели очень быстро и насыщенно интересной информацией про Беларусь и Минск.

Единственное пожелание, делать хотя бы небольшие паузы, у Екатерины так плотно шел рассказ, что даже задать вопрос было сложно))))

и иногда хотелось паузу на фото😊 а в моменте было как-то не красиво прерывать. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Гуля С первой улыбки гида сразу стало ясно что экскурсия пройдет весело, живинько))

Екатерина с таким энтузиазмом рассказывает про город и места, что говорит о ее увлеченности, о ее любви к родному городу! Не хотелось расставаться после экскурсии хотелось еще погулять, пообщатся)) спасибо большое Екатерина за столь интересную прогулку Обязательно вернемся еще, но уже с детьми)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья читать дальше уменьшить речь была живой и увлекательной, видно, что ей самой нравится история её страны и работа. По ходу экскурсии Екатерина отвечала на все вопросы как о далёком прошлом, так и о современных фактах. Экскурсоводка очень интересно рассказывала об истории города и страны, упоминала как о реальных событиях (иногда в нескольких вариациях, по мнению историков), так и о религиозных и мистических составляющих Беларуси. Её Вам был полезен этот отзыв? Да Нет