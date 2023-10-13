Замечательная, аутентичная прогулка-путешествие по Минску. Рады, что именно Екатерина познакомила нас с этим городом.



Какой он, Минск?



Старинные улочки XIX века, яркие дворики-колодцы, просторные и воздушные проспекты со сталинским ампиром, парки и камерные скверы, живописные изгибы реки Свислочь, старинные храмы (католические и православные кстати). Минск — контрастный, одним словом!



Екатерина буквально показала нам город "с ног до головы". Насладились панорамой центра с высоты птичьего полета, увидели удаленные достопримечательности (приметили, куда пойдем самостоятельно гулять на следующей день). Рассматривали и что у над ногами (да, там тоже есть на что посмотреть). Паралельно погружались в исторический контекст, тогда и сейчас. Минск — трагичный и душевный город.



А какой певучий белорусский язык! Закончили чтением трогательного и воодушевляющего стихотворением Янки Купалы. Не хотелось заканчивать прогулку.



Знакомство с городом через призму местного жителя, с гидом, который любит свой город, болеет за страну — бесценный опыт и яркое впечатление. Всем рекомендую.



Спасибо Екатерина, было очень душевно ❤️