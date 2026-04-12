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Знакомство с Минском

Погрузитесь в атмосферу Минска, прогуливаясь по его историческим местам. Узнайте о прошлом и настоящем города, насладитесь архитектурой и культурой
Увлекательная экскурсия по Минску раскрывает историю города через его знаковые места.

Прогулка по Замчищу и Низкому рынку, посещение собора Святого Духа и ратуши - это лишь часть маршрута. Гости узнают о
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торговых путях, местном самоуправлении и средневековой жизни. Площадь Победы с вечным огнём и парком Я. Купалы добавят экскурсии патриотизма и поэзии.

Без дополнительных расходов, экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет ближе познакомиться с Минском

5
90 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические места
  • 🕍 Посещение соборов и костёлов
  • 🗺️ Интересные факты о торговле
  • ⏳ Погружение в историю города
  • 🎨 Архитектурные особенности
  • 🔥 Патриотические памятники
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском

Что можно увидеть

  • Замчище
  • Нижний рынок
  • Собор Святого Духа
  • Ратуша
  • Площадь Победы

Описание экскурсии

Приглашаю вас на мою обзорную экскурсию по древнему Менску (Минску). С городом — как с человеком: я расскажу вам о его возрасте, изменении названий, чертах архитектуры и особенностях характера. Итак, в программе:

  • Начнём прогулку мы с Замчища — именно здесь произошла битва на реке Немиге, которая и считается датой основания города. А это аж 1067 год! Поговорим здесь о влиянии рек на жизнь горожан в древности и средневековье.
  • Затем переместимся на Нижний рынок, рассмотрим его площадь, поговорим о торговых путях, проходящих через Беларусь в разное время.
  • Направимся на Верхний рынок, где посетим собор Святого Духа и рассмотрим чудотворную икону.
  • Изучим памятник городским весам, обсудим плюсы и минусы средневековой торговли. Здесь даже можно загадать желание!
  • Подойдём к Ратуше, обсудим местное самоуправление и разберём такие термины, как войти, магистрат, рада.
  • Устали? Можем присесть в городском сквере и послушать бой часов.
  • Далее выйдем на Проспект Независимости и детально рассмотрим Дворец культуры профсоюзов.
  • Спустимся к парку народного поэта Я. Купалы, и вы услышите из моих уст одно из его произведений.
  • Ну а в финале посетим Площадь Победы с её горельефами и вечным огнём. Здесь я расскажу вам о борьбе белорусов против фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Внутри мы осматриваем костёл, церковь, гостиный двор и дворец культуры профсоюзов
  • Девушкам рекомендую взять с собой платки, если хотите зайти в церковь
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Предоплата вносится на сайте, а остаток — наличными гиду в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Дома спорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3893 туристов
Я люблю Минск, этот город-феникс, за его уникальную историю, разнообразную архитектуру и, конечно же, людей, с которыми стараюсь больше общаться, чтобы узнать больше и о городе. Провожу экскурсии, чтобы показать, что
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Минск — это не только город с советской застройкой, что у него почти 960 лет богатейшей истории. Погружаю и в современность: чем и как живёт город? Как здесь всё устроено? Я закончила исторический факультет БГУ, получила аккредитацию Национального агентства по туризму. Специализируюсь на этнографии и стараюсь добавлять её в свои экскурсии. Увлекаюсь историей дореволюционного Минска.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
1
3
2
1
М
Прекрасная гид Екатерина! Отличная экскурсия, грамотно организована, все было вовремя и уместно. Хорошо построен маршрут, очень живо, ненавязчиво, информативно. Екатерина очень приятная и комфортная, с чувством юмора и большими знаниями о своем городе. Спасибо большое! Рекомендую этого гида 💯
Прекрасная гид Екатерина! Отличная экскурсия, грамотно организована, все было вовремя и уместно. Хорошо построен маршрут, очень
Прекрасная гид Екатерина! Отличная экскурсия, грамотно организована, все было вовремя и уместно. Хорошо построен маршрут, очень
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Наталья
Екатерина - прекрасный экскурсовод! провели несколько замечательных часов, узнали много нового, заглянули в уголки, которые сами не нашли бы. интересно, живо, душевно. особенно впечатлили стихи на белорусском языке 🫶
Екатерина - прекрасный экскурсовод! провели несколько замечательных часов, узнали много нового, заглянули в уголки, которые сами
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Олеся
Экскурсия очень понравилась, 2,5 часа пролетели очень быстро и насыщенно интересной информацией про Беларусь и Минск.
Единственное пожелание, делать хотя бы небольшие паузы, у Екатерины так плотно шел рассказ, что даже задать вопрос было сложно))))
и иногда хотелось паузу на фото😊 а в моменте было как-то не красиво прерывать.
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Г
С первой улыбки гида сразу стало ясно что экскурсия пройдет весело, живинько))
Екатерина с таким энтузиазмом рассказывает про город и места, что говорит о ее увлеченности, о ее любви к родному городу! Не хотелось расставаться после экскурсии хотелось еще погулять, пообщатся)) спасибо большое Екатерина за столь интересную прогулку Обязательно вернемся еще, но уже с детьми))
С первой улыбки гида сразу стало ясно что экскурсия пройдет весело, живинько))
С первой улыбки гида сразу стало ясно что экскурсия пройдет весело, живинько))
С первой улыбки гида сразу стало ясно что экскурсия пройдет весело, живинько))
С первой улыбки гида сразу стало ясно что экскурсия пройдет весело, живинько))
С первой улыбки гида сразу стало ясно что экскурсия пройдет весело, живинько))
С первой улыбки гида сразу стало ясно что экскурсия пройдет весело, живинько))
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Н
Экскурсоводка очень интересно рассказывала об истории города и страны, упоминала как о реальных событиях (иногда в нескольких вариациях, по мнению историков), так и о религиозных и мистических составляющих Беларуси. Её
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речь была живой и увлекательной, видно, что ей самой нравится история её страны и работа. По ходу экскурсии Екатерина отвечала на все вопросы как о далёком прошлом, так и о современных фактах.

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И
Гид с большим знанием в живой форме глубоко погрузил в историю Минска и республики Белорусь с применением большого количества иллюстративного материала. Большое спасибо.
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