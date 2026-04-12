Увлекательная экскурсия по Минску раскрывает историю города через его знаковые места.
Прогулка по Замчищу и Низкому рынку, посещение собора Святого Духа и ратуши - это лишь часть маршрута. Гости узнают о
Прогулка по Замчищу и Низкому рынку, посещение собора Святого Духа и ратуши - это лишь часть маршрута. Гости узнают о
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🕍 Посещение соборов и костёлов
- 🗺️ Интересные факты о торговле
- ⏳ Погружение в историю города
- 🎨 Архитектурные особенности
- 🔥 Патриотические памятники
Что можно увидеть
- Замчище
- Нижний рынок
- Собор Святого Духа
- Ратуша
- Площадь Победы
Описание экскурсии
Приглашаю вас на мою обзорную экскурсию по древнему Менску (Минску). С городом — как с человеком: я расскажу вам о его возрасте, изменении названий, чертах архитектуры и особенностях характера. Итак, в программе:
- Начнём прогулку мы с Замчища — именно здесь произошла битва на реке Немиге, которая и считается датой основания города. А это аж 1067 год! Поговорим здесь о влиянии рек на жизнь горожан в древности и средневековье.
- Затем переместимся на Нижний рынок, рассмотрим его площадь, поговорим о торговых путях, проходящих через Беларусь в разное время.
- Направимся на Верхний рынок, где посетим собор Святого Духа и рассмотрим чудотворную икону.
- Изучим памятник городским весам, обсудим плюсы и минусы средневековой торговли. Здесь даже можно загадать желание!
- Подойдём к Ратуше, обсудим местное самоуправление и разберём такие термины, как войти, магистрат, рада.
- Устали? Можем присесть в городском сквере и послушать бой часов.
- Далее выйдем на Проспект Независимости и детально рассмотрим Дворец культуры профсоюзов.
- Спустимся к парку народного поэта Я. Купалы, и вы услышите из моих уст одно из его произведений.
- Ну а в финале посетим Площадь Победы с её горельефами и вечным огнём. Здесь я расскажу вам о борьбе белорусов против фашистов в годы Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Внутри мы осматриваем костёл, церковь, гостиный двор и дворец культуры профсоюзов
- Девушкам рекомендую взять с собой платки, если хотите зайти в церковь
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Предоплата вносится на сайте, а остаток — наличными гиду в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Дома спорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3893 туристов
Я люблю Минск, этот город-феникс, за его уникальную историю, разнообразную архитектуру и, конечно же, людей, с которыми стараюсь больше общаться, чтобы узнать больше и о городе. Провожу экскурсии, чтобы показать, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прекрасная гид Екатерина! Отличная экскурсия, грамотно организована, все было вовремя и уместно. Хорошо построен маршрут, очень живо, ненавязчиво, информативно. Екатерина очень приятная и комфортная, с чувством юмора и большими знаниями о своем городе. Спасибо большое! Рекомендую этого гида 💯
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Екатерина - прекрасный экскурсовод! провели несколько замечательных часов, узнали много нового, заглянули в уголки, которые сами не нашли бы. интересно, живо, душевно. особенно впечатлили стихи на белорусском языке 🫶
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Экскурсия очень понравилась, 2,5 часа пролетели очень быстро и насыщенно интересной информацией про Беларусь и Минск.
Единственное пожелание, делать хотя бы небольшие паузы, у Екатерины так плотно шел рассказ, что даже задать вопрос было сложно))))
и иногда хотелось паузу на фото😊 а в моменте было как-то не красиво прерывать.
Единственное пожелание, делать хотя бы небольшие паузы, у Екатерины так плотно шел рассказ, что даже задать вопрос было сложно))))
и иногда хотелось паузу на фото😊 а в моменте было как-то не красиво прерывать.
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Г
С первой улыбки гида сразу стало ясно что экскурсия пройдет весело, живинько))
Екатерина с таким энтузиазмом рассказывает про город и места, что говорит о ее увлеченности, о ее любви к родному городу! Не хотелось расставаться после экскурсии хотелось еще погулять, пообщатся)) спасибо большое Екатерина за столь интересную прогулку Обязательно вернемся еще, но уже с детьми))
Екатерина с таким энтузиазмом рассказывает про город и места, что говорит о ее увлеченности, о ее любви к родному городу! Не хотелось расставаться после экскурсии хотелось еще погулять, пообщатся)) спасибо большое Екатерина за столь интересную прогулку Обязательно вернемся еще, но уже с детьми))
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Н
Экскурсоводка очень интересно рассказывала об истории города и страны, упоминала как о реальных событиях (иногда в нескольких вариациях, по мнению историков), так и о религиозных и мистических составляющих Беларуси. Её
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И
Гид с большим знанием в живой форме глубоко погрузил в историю Минска и республики Белорусь с применением большого количества иллюстративного материала. Большое спасибо.
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