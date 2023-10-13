Перенестись в прошлое, прогуляться по древнему городу и открыть его для себя с новой стороны
Я хочу показать вам мой город, чтобы вы в него влюбились! Мы погуляем по Замчищу, Низкому рынку, зайдём в гостиный двор, полюбуемся церквями и костёлом.
Я выбрала эти места, потому что они наилучшим образом раскрывают историю Минска на примере разных сфер жизни общества. Во время прогулки мы поговорим о торговле и контрабанде, архитектуре, истории и современности.
Я выбрала эти места, потому что они наилучшим образом раскрывают историю Минска на примере разных сфер жизни общества. Во время прогулки мы поговорим о торговле и контрабанде, архитектуре, истории и современности.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Приглашаю вас на мою обзорную экскурсию по древнему Менску (Минску). С городом — как с человеком: я расскажу вам о его возрасте, изменении названий, чертах архитектуры и особенностях характера. Итак, в программе:
- Начнём прогулку мы с Замчища — именно здесь произошла битва на реке Немиге, которая и считается датой основания города. А это аж 1067 год! Поговорим здесь о влиянии рек на жизнь горожан в древности и средневековье.
- Затем переместимся на Нижний рынок, рассмотрим его площадь, поговорим о торговых путях, проходящих через Беларусь в разное время.
- Направимся на Верхний рынок, где посетим собор Святого Духа и рассмотрим чудотворную икону.
- Изучим памятник городским весам, обсудим плюсы и минусы средневековой торговли. Здесь даже можно загадать желание!
- Подойдём к Ратуше, обсудим местное самоуправление и разберём такие термины, как войти, магистрат, рада.
- Устали? Можем присесть в городском сквере и послушать бой часов.
- Далее выйдем на Проспект Независимости и детально рассмотрим Дворец культуры профсоюзов.
- Спустимся к парку народного поэта Я. Купалы, и вы услышите из моих уст одно из его произведений.
- Ну а в финале посетим Площадь Победы с её горельефами и вечным огнём. Здесь я расскажу вам о борьбе белорусов против фашистов в годы Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Внутри мы осматриваем костёл, церковь, гостиный двор и дворец культуры профсоюзов
- Девушкам рекомендую взять с собой платки, если хотите зайти в церковь
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Дома спорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 70 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я закончила исторический факультет БГУ, получила аккредитацию Национального агенства по туризму. Провожу экскурсии по Беларуси и её столице — Минску. Люблю своё дело, с радостью познакомлю вас с красотой вокруг 😉
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
13 окт 2023
Замечательная, аутентичная прогулка-путешествие по Минску. Рады, что именно Екатерина познакомила нас с этим городом.
Какой он, Минск?
Старинные улочки XIX века, яркие дворики-колодцы, просторные и воздушные проспекты со сталинским ампиром, парки и камерные скверы, живописные изгибы реки Свислочь, старинные храмы (католические и православные кстати). Минск — контрастный, одним словом!
Екатерина буквально показала нам город "с ног до головы". Насладились панорамой центра с высоты птичьего полета, увидели удаленные достопримечательности (приметили, куда пойдем самостоятельно гулять на следующей день). Рассматривали и что у над ногами (да, там тоже есть на что посмотреть). Паралельно погружались в исторический контекст, тогда и сейчас. Минск — трагичный и душевный город.
А какой певучий белорусский язык! Закончили чтением трогательного и воодушевляющего стихотворением Янки Купалы. Не хотелось заканчивать прогулку.
Знакомство с городом через призму местного жителя, с гидом, который любит свой город, болеет за страну — бесценный опыт и яркое впечатление. Всем рекомендую.
Спасибо Екатерина, было очень душевно ❤️
Какой он, Минск?
Старинные улочки XIX века, яркие дворики-колодцы, просторные и воздушные проспекты со сталинским ампиром, парки и камерные скверы, живописные изгибы реки Свислочь, старинные храмы (католические и православные кстати). Минск — контрастный, одним словом!
Екатерина буквально показала нам город "с ног до головы". Насладились панорамой центра с высоты птичьего полета, увидели удаленные достопримечательности (приметили, куда пойдем самостоятельно гулять на следующей день). Рассматривали и что у над ногами (да, там тоже есть на что посмотреть). Паралельно погружались в исторический контекст, тогда и сейчас. Минск — трагичный и душевный город.
А какой певучий белорусский язык! Закончили чтением трогательного и воодушевляющего стихотворением Янки Купалы. Не хотелось заканчивать прогулку.
Знакомство с городом через призму местного жителя, с гидом, который любит свой город, болеет за страну — бесценный опыт и яркое впечатление. Всем рекомендую.
Спасибо Екатерина, было очень душевно ❤️
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