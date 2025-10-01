Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии 2025» в Минске, цены от 1500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий
Откройте для себя многогранный Минск: от величественного сталинского ампира до уютных улочек предместий. Погрузитесь в историю и архитектуру столицы
Начало: На площадь Независимости
1 окт в 18:00
2 окт в 18:30
1500 ₽ за человека
Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа: путешествие в эпоху рыцарей
На машине
8 часов
-
10%
35 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер в замки Мира и Несвижа
Индивидуальный трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа. Погрузитесь в историю с опытным водителем, который расскажет о династии Радзивиллов
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:30
16 000 ₽17 777 ₽ за всё до 8 чел.
Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
С комфортом добраться до комплекса на месте деревни, стёртой с лица земли в годы ВОВ
Сегодня в 13:00
Завтра в 01:30
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Минск: история и гастрономия
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск: история и гастрономия
Прогулка по историческому центру Минска с посещением кафе и ресторанов. Узнайте о белорусской культуре и кухне, наслаждаясь видами Верхнего города
Начало: У метро «Немига»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Кофейные истории города М
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кофейные истории города М
Путешествие по Минску для настоящих кофеманов. Узнайте о кофейных традициях, посетите культовые места и насладитесь уникальным напитком
Начало: На Комсомольской улице
30 сен в 10:00
4 окт в 10:00
10 200 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Экскурсии 2025»

Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2025
Сейчас в Минске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1500 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
