Мини-группа
до 10 чел.
Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий
Откройте для себя многогранный Минск: от величественного сталинского ампира до уютных улочек предместий. Погрузитесь в историю и архитектуру столицы
Начало: На площадь Независимости
1 окт в 18:00
2 окт в 18:30
1500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер в замки Мира и Несвижа
Индивидуальный трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа. Погрузитесь в историю с опытным водителем, который расскажет о династии Радзивиллов
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:30
16 000 ₽
17 777 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
С комфортом добраться до комплекса на месте деревни, стёртой с лица земли в годы ВОВ
Сегодня в 13:00
Завтра в 01:30
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск: история и гастрономия
Прогулка по историческому центру Минска с посещением кафе и ресторанов. Узнайте о белорусской культуре и кухне, наслаждаясь видами Верхнего города
Начало: У метро «Немига»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кофейные истории города М
Путешествие по Минску для настоящих кофеманов. Узнайте о кофейных традициях, посетите культовые места и насладитесь уникальным напитком
Начало: На Комсомольской улице
30 сен в 10:00
4 окт в 10:00
10 200 ₽ за всё до 4 чел.
