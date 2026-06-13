13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы с июня по август идеально подходят для знакомства с Минском. В это время город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. Прогулки по историческим местам и осмотр достопримечательностей становятся особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии. Эти месяцы предлагают комфортные условия для пеших прогулок и изучения культурного наследия столицы.

Судьба Минска пестрит интересными деталями. Экскурсия охватывает эпохи от первого упоминания в летописях до современности. Гости увидят знаковые достопримечательности, такие как Свято-Духов Кафедральный Собор и Остров слёз. Погружение в историю и культуру города обеспечено благодаря живописным панорамам и увлекательным рассказам. Узнайте о роли Минска в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, а также о советских годах и современном облике столицы

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое

Из XII столетия в XXI век — мы заглянем в события минувших дней. На площади Свободы я покажу место, которое упоминал летописец Нестор: с него началась минская история. Расскажу о первых поселениях и объясню, почему на гербе города изображена Дева Мария. Вы зайдёте в Свято-Духов Кафедральный Собор и узнаете, какие реликвии хранятся здесь. У главного католического костёла Беларуси мы поговорим о роли Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В квартале Троицкого предместья обсудим период Российской империи, а на Острове слёз — советские годы. Вы увидите монумент воинам-интернационалистам и прикоснётесь к трагичной странице столицы. Здесь же вам откроется вид на современный город — здания в стиле хай-тек и Минск-сити.

Аутентичные локации, легенды и культура города

Вы побываете в местах, где снимали «Приключения Буратино», а после я покажу средневековые улочки, которые можно увидеть в других фильмах. Объясню, какие корчмы бывают, и приведу к старейшему питейному заведению. У памятника поэту Максиму Богдановичу вы услышите его стихи, а рассматривая монумент художнику Язепу Дроздовичу, поймёте, почему он знаменит. Конечно, я поделюсь легендами, например, вы узнаете предание, связанное с «Анной Карениной» Толстого. Кроме того, я посоветую, где попробовать блюда белорусской кухни, и раскрою детали быта и особенности характера минчан.

Организационные детали