13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии

Сергей
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Сергей – ваш гид
Судьба Минска пестрит занимательными деталями, ведь в его жизни нашлось место и великим литовским князьям, и польским шляхтичам, и советским деятелям.

Я проведу вас по эпохам города — от первого упоминания в «Повести временных лет» до современности.

Вы выясните, как менялся Минск от государства к государству, и чем он живёт сегодня.

Рассмотрите знаковые достопримечательности и насладитесь живописными панорамами.

Декорации города и мои рассказы помогут погрузиться в биографию белорусской столицы.
15 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на площади, Свободы 2
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое
Из XII столетия в XXI век — мы заглянем в события минувших дней. На площади Свободы я покажу место, которое упоминал летописец Нестор: с него началась минская история. Расскажу о первых поселениях и объясню, почему на гербе города изображена Дева Мария. Вы зайдёте в Свято-Духов Кафедральный Собор и узнаете, какие реликвии хранятся здесь. У главного католического костёла Беларуси мы поговорим о роли Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В квартале Троицкого предместья обсудим период Российской империи, а на Острове слёз — советские годы. Вы увидите монумент воинам-интернационалистам и прикоснётесь к трагичной странице столицы. Здесь же вам откроется вид на современный город — здания в стиле хай-тек и Минск-сити.

Аутентичные локации, легенды и культура города
Вы побываете в местах, где снимали «Приключения Буратино», а после я покажу средневековые улочки, которые можно увидеть в других фильмах. Объясню, какие корчмы бывают, и приведу к старейшему питейному заведению. У памятника поэту Максиму Богдановичу вы услышите его стихи, а рассматривая монумент художнику Язепу Дроздовичу, поймёте, почему он знаменит. Конечно, я поделюсь легендами, например, вы узнаете предание, связанное с «Анной Карениной» Толстого. Кроме того, я посоветую, где попробовать блюда белорусской кухни, и раскрою детали быта и особенности характера минчан.

Организационные детали

  • Прогулка пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском
Знакомство с Минском

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади, Свободы 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Сергей
Сергей
Я всю жизнь живу в Беларуси, очень люблю свою страну и постараюсь подарить частицу этой любви и вам, дорогие гости. Сделаю нашу экскурсию живой и увлекательной, без скучных перечислений исторических фактов и дат. Экскурсии проводятся в мини-группах, не более 10 человек, чтобы я максимально мог уделить внимание каждому туристу.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия прошла хорошо. Сергей хорошо знает материал, рассказывает много историй о городе. По его советам мы гуляли по городу сами еще два дня.
7 января 2020
Спасибо Екатерине за интересный рассказ, за вдумчивые ответы. за лёгкость в общении, за глубину знаний. Елена и Елизавета
6 января 2020
Хотим поблагодарить Сергея Викторовича за замечательную экскурсию по городу. За 2 часа мы смогли узнать много полезной и интересной информации, очень рекомендуем этого экскурсовода!
2 ноября 2019
Замечательная экскурсия! Екатерина знающий экскурсовод. Очень интересно рассказывает обо всех событиях. Любит свой город. Рекомендую!
10 октября 2019
Супер гид Роман! Всем рекомендую.
22 сентября 2019
Экскурсия замечательная.все понравилось .спасибо Екатерине за хорошоипроведенное время.
2 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Идеальный вариант для первичного знакомства с городом. Познакомились с основными достопримечательностями. Проводила экскурсию гид Екатерина. Интересный рассказ, грамотная речь. Минск предстал во всей красе. Екатерина не только смогла интересно представить свой город, но и подсказала, что еще можно успеть увидеть, какие магазины и заведения посетить, смотровые площадки и т.д. Спасибо гиду! Экскурсию однозначно рекомендую
28 августа 2019
Хотели бы выразить огромную благодарность Сергею! Прекрасный экскурсовод, который знает и, что самое главное, любит свой город и свою страну. Мы услышали увлекательную историю от Чародея до Машерова, и как же потом интересно было гулять, узнавая места и вспоминая рассказы Сергея. Спасибо!
15 августа 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
11 августа 2019
Очень грамотно выстроенная экскурсия. Рекомендую!
Ещё 3 отзыва

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