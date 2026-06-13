13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте, как Минск изменялся сквозь века. Прогулка по знаковым местам и увлекательные рассказы о судьбе белорусской столицы
Судьба Минска пестрит интересными деталями. Экскурсия охватывает эпохи от первого упоминания в летописях до современности. Гости увидят знаковые достопримечательности, такие как Свято-Духов Кафедральный Собор и Остров слёз.
Погружение в историю и культуру города обеспечено благодаря живописным панорамам и увлекательным рассказам.
Узнайте о роли Минска в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, а также о советских годах и современном облике столицы
Летние месяцы с июня по август идеально подходят для знакомства с Минском. В это время город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. Прогулки по историческим местам и осмотр достопримечательностей становятся особенно приятными.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии. Эти месяцы предлагают комфортные условия для пеших прогулок и изучения культурного наследия столицы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Свободы
Свято-Духов Кафедральный Собор
Остров слёз
Троицкое предместье
Памятник Максиму Богдановичу
Описание экскурсии
Путешествие в прошлое
Из XII столетия в XXI век — мы заглянем в события минувших дней. На площади Свободы я покажу место, которое упоминал летописец Нестор: с него началась минская история. Расскажу о первых поселениях и объясню, почему на гербе города изображена Дева Мария. Вы зайдёте в Свято-Духов Кафедральный Собор и узнаете, какие реликвии хранятся здесь. У главного католического костёла Беларуси мы поговорим о роли Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В квартале Троицкого предместья обсудим период Российской империи, а на Острове слёз — советские годы. Вы увидите монумент воинам-интернационалистам и прикоснётесь к трагичной странице столицы. Здесь же вам откроется вид на современный город — здания в стиле хай-тек и Минск-сити.
Аутентичные локации, легенды и культура города
Вы побываете в местах, где снимали «Приключения Буратино», а после я покажу средневековые улочки, которые можно увидеть в других фильмах. Объясню, какие корчмы бывают, и приведу к старейшему питейному заведению. У памятника поэту Максиму Богдановичу вы услышите его стихи, а рассматривая монумент художнику Язепу Дроздовичу, поймёте, почему он знаменит. Конечно, я поделюсь легендами, например, вы узнаете предание, связанное с «Анной Карениной» Толстого. Кроме того, я посоветую, где попробовать блюда белорусской кухни, и раскрою детали быта и особенности характера минчан.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Прогулка пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
ежедневно в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади, Свободы 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 752 туристов
Я всю жизнь живу в Беларуси, очень люблю свою страну и постараюсь подарить частицу этой любви и вам, дорогие гости. Сделаю нашу экскурсию живой и увлекательной, без скучных перечислений исторических фактов и дат. Экскурсии проводятся в мини-группах, не более 10 человек, чтобы я максимально мог уделить внимание каждому туристу.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елизавета
Дата посещения: 8 июн 2026
Экскурсия понравилась. Сергей интересно и подробно рассказывает об истории Минска. Первый раз была в Минске, поэтому было особенно важно узнать больше о городе. Спасибо!
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Н
Наталья
Посетили обзорную экскурсию по Минску. Гид увлекательно рассказывал: было много дат и интересных фактов, но при этом не скучно — информация подавалась легко и понятно. Прошлись по центру города, увидели главные достопримечательности. Экскурсия получилась очень содержательной — теперь гораздо лучше понимаем историю Минска.
+1
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М
Мария
Были на экскурсии 12 июня. Удобно, что нас было всего 5 человек. Сергей прекрасный рассказчик, с юмором и хорошо владеет историей Минска, тк тут родился и знает много интересных фактов. читать дальшеуменьшить
Маршрут замечательный из самого центра Минска мы прошли за 2 часа все знаковые места. Остались только приятные впечатления и много полезной и уникальной информации (тк Сергей тут живет с рождения, он приводил ситуации из жизни. Это добавляло ценность экскурсии). Большинство экскурсоводов рассказывают просто исторический материал, монотонно и скучно. Рекомендуем Сергея 👍🏻
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А
Анастасия
рекомендую этот маршрут и Сергея 🔥 комфортно было, интересно, получили огромное удовольствие погрузиться в историю Минска и не только!
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Ксения
Благодарим Сергея за прекрасную экскурсию по сердцу Минска! Сергей отличный рассказчик с обширными знаниями, богатым жизненным опытом и отличным чувством юмора. За 2 часа пешей неспешной прогулки мы окунулись в почти тысячелетнюю историю города с его легендами и фактами. За сказку про аистов отдельное спасибо)))
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Е
Елена
Потрясающая экскурсия! Сергей влюблен в свой город, рассказывает об его истории с душой! Нам очень понравилось! За 2 часа оооочень много информации)) Всем рекомендовать буду в Минске сходить именно сюда)