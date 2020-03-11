13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Из XII столетия в XXI век — мы заглянем в события минувших дней. На площади Свободы я покажу место, которое упоминал летописец Нестор: с него началась минская история. Расскажу о первых поселениях и объясню, почему на гербе города изображена Дева Мария. Вы зайдёте в Свято-Духов Кафедральный Собор и узнаете, какие реликвии хранятся здесь. У главного католического костёла Беларуси мы поговорим о роли Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В квартале Троицкого предместья обсудим период Российской империи, а на Острове слёз — советские годы. Вы увидите монумент воинам-интернационалистам и прикоснётесь к трагичной странице столицы. Здесь же вам откроется вид на современный город — здания в стиле хай-тек и Минск-сити.

Аутентичные локации, легенды и культура города

Вы побываете в местах, где снимали «Приключения Буратино», а после я покажу средневековые улочки, которые можно увидеть в других фильмах. Объясню, какие корчмы бывают, и приведу к старейшему питейному заведению. У памятника поэту Максиму Богдановичу вы услышите его стихи, а рассматривая монумент художнику Язепу Дроздовичу, поймёте, почему он знаменит. Конечно, я поделюсь легендами, например, вы узнаете предание, связанное с «Анной Карениной» Толстого. Кроме того, я посоветую, где попробовать блюда белорусской кухни, и раскрою детали быта и особенности характера минчан.