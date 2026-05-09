По Минску с гидом-историком: главное в городе

Проехать по проспекту Независимости, увидеть стеклянную библиотеку и старинные кварталы
Мы встретимся возле вашего отеля и отправимся в путешествие по Минску. Проедем по зелёной безопасной столице и её широким проспектам.

Отметим обилие парков и восстановленных исторических кварталов, рассмотрим сталинский ампир — монументальный и задающий планку. Обсудим судьбу города, его старинные храмы, память о войнах и возрождение из пепла.
Описание экскурсии

  • Исторический центр — он же Верхний город, где царит европейский дух.
  • Троицкое предместье — здесь в Средние века был город с торговой площадью.
  • Остров Мужества и Скорби — искусственный остров на реке Свислочь с мемориалом, посвящённым погибшим в Афганской войне.
  • Проспект Независимости, где расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города.
  • Национальная библиотека — современное здание, напоминающее блестящий алмаз.
  • Ворота Минска — две башни в стиле сталинского ампира.
  • Площадь Независимости — здесь находятся административные здания и университеты.
  • Красный костёл — выясним, что находится под площадью.
  • Большой театр оперы и балета.
  • Музей истории Великой Отечественной войны.
  • Дворец Независимости — официальная резиденция президента Республики Беларусь.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Mondeo; Geely Emgrand; Peugeot 508; Peugeot 308; Volkswagen Polo; Skoda Rapid; Skoda Oktavia или аналогичном. По запросу предоставим детское кресло или бустер.
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников — за доплату арендуем минивэн или микроавтобус, детали уточняйте в переписке.
  • Остаток суммы передайте водителю в белорусских рублях по курсу на день проведения экскурсии.
  • С вами будет гид-историк из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 105 туристов
Наша команда организует путешествия по Беларуси, знакомит с интересными местами и рассказывает о достопримечательностях и истории так, чтобы вы лучше понимали специфику страны.

Н
Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Минске. Всем рекомендую👌 Недавно мы с подругой посетили экскурсию, и это было потрясающее приключение! Наш гид был настоящим профессионалом: увлекательно рассказывал,
делился интересными фактами и с юмором объяснял даже сложные моменты. Каждый этап был продуман до мелочей, и я действительно чувствовала себя частью истории. Приятно, когда экскурсовод искренне увлечен тем, о чем рассказывает, и заражает этим увлечением всех вокруг. Также организация была на высшем уровне: всё вовремя, удобно и без лишней суеты. Экскурсия подарила мне массу ярких эмоций и знаний, которые останутся со мной надолго. Рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть достопримечательности, но и узнать их душу!

Ответ организатора:
Спасибо большое за теплые слова в адрес нашей команды. Ждём Вас снова на нашей родине.
До скорой встречи.
Ольга
Отличная пешеходно автомобильная экскурсия! Очень понравилось, что в бодром темпе и без ненужных пауз по 10-15 минут у каждого памятника) (встречал такое)), без магазинов и т. п. Можно сказать, что
акцент сделан на архитектуру города или скажем так - история города рассказана через призму архитектурных памятников Минска. Уверенно Рекомендую.

П. С. Важно! Экскурсия проходит на 5 местном седане! Спереди водитель и экскурсовод. Если Вас трое может быть тесновато.

Ответ организатора:
Спасибо большое за Ваш отзыв. Я очень рад, что Вам всё понравилось. Ждём Вас снова на нашей родине.
До скорой встречи.
Marina
Хотим выразить искреннюю благодарность за замечательную экскурсию Константину и Анатолию. Ваши знания, увлеченность и умение увлечь слушателей сделали наше первое знакомство с Минском замечательным!

Каждая остановка была наполнена интересными фактами и историями, которые позволили глубже понять культуру и традиции этого прекрасного города!

Удачи Вам и побольше новых благодарных туристов!

С наилучшими пожеланиями, Марина и Илья.
Ответ организатора:
Спасибо большое, за теплые слова в адрес нашей команды. Ждём Вас снова.
До скорой встречи.
Л
Спасибо большое Константину и Анатолию за обзорную экскурсию по Минску. Время пролетело незаметно. Во время поездки чувствовали себя безопасно и комфортно, увлеченные интересным рассказом Анатолия. Обязательно будем рекомендовать их своим друзьям и знакомым. Гости из Подмосковной Кубинки.
Ответ организатора:
Спасибо большое за высокую оценку нашей команды. Очень приятно. Ждём Вас снова.
До скорой встречи.
Р
нам очень понравилась экскурсия! было супер комфортно и безумно интересно, спасибо большое за организацию и прекрасное первое впечатление о городе
Ответ организатора:
Спасибо большое за высокую оценку нашей команды. Ждём Вас снова на нашей родине.
