Приглашаю вас на неспешную экскурсию по историческому центру Минска — с аккредитованным гидом и профессиональным фотографом.
Вместе мы пройдём по улицам, где история соседствует с повседневной жизнью, а каждое здание становится фоном для живых, выразительных снимков. Фотографии останутся с вами как напоминание о прогулке, наполненной светом и новыми открытиями.
Описание фото-прогулки
В сопровождении гида и фотографа вы отправитесь гулять по центральным локациям Минска, среди которых:
- Троицкое предместье — «минский Монмартр» с мостовой из брусчатки, разноцветными фасадами и духом 19 века
- Набережная Свислочи — не просто городской ландшафт, а место, где скрываются легенды
- Верхний город — архитектурный калейдоскоп: от барокко и классицизма до модерна
Прогулка объединяет в себе обзорную экскурсию и фотосессию:
- Гид расскажет, как рос и менялся Минск, чем живёт сегодня и почему он куда старше, чем кажется на первый взгляд
- Фотограф уловит не только узнаваемые ракурсы, но и мимолётные детали: игру света, ваше настроение, неожиданные повороты сюжета
- Вместе с ними вы взглянете на город как знатоки — внимательно, с теплом и без спешки
Снимки (около 90 шт.) в авторской обработке вы получите в течение 10 дней. По ссылке на сайт можно будет скачать фотографии в высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей. Обратите внимание, что срок хранения фотографий — 180 дней. За это время вам необходимо сохранить фотографии на свои носители.
Организационные детали
- В стоимость входит работа гида и фотографа
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon R8
- Оплатить оставшуюся сумму вы можете наличными белорусскими рублями, картой «Мир» (с возможностью бесконтактной оплаты), телефоном, или через интернет-эквайринг по курсу Национального банка в день проведения экскурсии
- После завершения бронирования я отправлю вам гайд с ответами на наиболее распространённые вопросы путешественников
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 441 туриста
Добрый день, меня зовут Даша. Я профессиональный экскурсовод по красивейшим местам Беларуси. А ещё искусствовед с красным дипломом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
7 авг 2025
Иногда хватает нескольких слов, чтобы описать впечатления. А иногда никаких слов не хватает - одни эмоции!
Дарья
Ответ организатора:
Елена, спасибо огромное за такие теплые слова и высокую оценку нашей работы
С
Светлана
15 июл 2025
Рекомендуем. Обязательно заказывайте. Прекрасно спланированный маршрут. Историк-краевед и Фотограф -профессионалы. Девушки умные, внимательные,удивительные, любят людей,с энтузиазмом делают свою работу. Спасибо за экскурсию. Показали чудесные места в Минске,сами бы не нашли. Подарили нам милые, ручной работы, сувениры.
Дарья
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за высокую оценку нашей с Настей работы!
От себя добавлю, что на протяжении всей нашей прогулки я грелась в лучах вашего счастья 🥰
Вы невероятная пара. Всего вам самого-самого)
