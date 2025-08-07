читать дальше

Анастасией.

Уже с самого бронирования задолго до начала не только экскурсии, но и до поездки в просторный Минск я получила ответы на все вопросы, поддержку и невероятный сервис. Памятка - справочник, которую прислала в мессенджер Даша, помогла спланировать во всех деталях поездку: от способа передвижения по городу до выбора ресторанов и музеев для посещения.

Без проблем было перенесёно время экскурсии в связи с опозданием самолёта.

Уже после прогулки, дня через два, получила ответы на свои возникшие вопросы, никак не связанные с историей, но связанные с местами прогулки.

Даша, наш гид - обаятельнейшая девушка и приятный собеседник! Именно собеседник, потому что всю прогулку мы общались легко и свободно, обсуждая в процессе рассказа факты, историю Белоруссии, Минска, интересные традиции, места и обычную жизнь минчан, о которых так увлекательно рассказывала Даша. И, знаете, для меня большим показателем качества экскурсии является интерес - если гид смог заинтересовать настолько, что тебе хочется пройтись снова по местам, самому ещё раз посмотреть вдумчиво или почитать что-то относящееся к теме, то вот это тот самый знак качества! А мой сын - подросток (!!!) сказал мне на следующий день:"Пойдём ещё погуляем по…? мне так там понравилось!" Это ли не признание?!)

Анастасия - наш фотограф, которая сопровождала нас всю прогулку. Ей досталась нелёгкая задача "собрать в кучу" и сделать красивые фото семьи

при условии, что трое человек из четверых фотографироваться категорически не любят))))) Вы можете представить подростков-мальчишек (и мужа ещё!!!) которые закатывают глаза при одном слове "фотосессия"?))) А с этим надо было работать!) И надо сказать, что у Анастасии получилось это сделать очень тактично и профессионально! Репортажная съёмка позволяет запечатлеть эмоции в моменте без постановки, хотя иногда были и постановочные кадры) А умение видеть красоту в деталях - бесценно для фотографа! Теперь у меня есть прекрасный фотоальбом из Минска, в котором есть это всё!

Вывод: прогулка прекрасная, фото атмосферные, вечер идеальный!) Рекомендую!)