Фотопрогулка по Минску: увидеть и сохранить в памяти

Узнать историю города и остановить прекрасные мгновения не только в памяти, но и на фотоснимках
Приглашаю вас на неспешную экскурсию по историческому центру Минска — с аккредитованным гидом и профессиональным фотографом.

Вместе мы пройдём по улицам, где история соседствует с повседневной жизнью, а каждое здание становится фоном для живых, выразительных снимков. Фотографии останутся с вами как напоминание о прогулке, наполненной светом и новыми открытиями.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
23
ноя30
ноя7
дек21
дек4
янв18
янв25
янв
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00

Описание фото-прогулки

В сопровождении гида и фотографа вы отправитесь гулять по центральным локациям Минска, среди которых:

  • Троицкое предместье — «минский Монмартр» с мостовой из брусчатки, разноцветными фасадами и духом 19 века
  • Набережная Свислочи — не просто городской ландшафт, а место, где скрываются легенды
  • Верхний город — архитектурный калейдоскоп: от барокко и классицизма до модерна

Прогулка объединяет в себе обзорную экскурсию и фотосессию:

  • Гид расскажет, как рос и менялся Минск, чем живёт сегодня и почему он куда старше, чем кажется на первый взгляд
  • Фотограф уловит не только узнаваемые ракурсы, но и мимолётные детали: игру света, ваше настроение, неожиданные повороты сюжета
  • Вместе с ними вы взглянете на город как знатоки — внимательно, с теплом и без спешки

Снимки (около 90 шт.) в авторской обработке вы получите в течение 10 дней. По ссылке на сайт можно будет скачать фотографии в высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей. Обратите внимание, что срок хранения фотографий — 180 дней. За это время вам необходимо сохранить фотографии на свои носители.

Организационные детали

  • В стоимость входит работа гида и фотографа
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon R8
  • Оплатить оставшуюся сумму вы можете наличными белорусскими рублями, картой «Мир» (с возможностью бесконтактной оплаты), телефоном, или через интернет-эквайринг по курсу Национального банка в день проведения экскурсии
  • После завершения бронирования я отправлю вам гайд с ответами на наиболее распространённые вопросы путешественников

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 441 туриста
Добрый день, меня зовут Даша. Я профессиональный экскурсовод по красивейшим местам Беларуси. А ещё искусствовед с красным дипломом. Заинтриговала?:) С самого детства я обожала путешествия и открытия, а теперь с
читать дальше

радостью делюсь своей страстью с вами — показываю новое в привычном. За годы работы много раз слышала, что в Беларуси есть только руины, храмы и руины храмов. Мои экскурсии развеют эти мифы. Я не просто рассказываю факты, но и погружаю вас в атмосферу нашего уникального края. Считаю, что история — это не только даты или здания, но и люди. Присоединяйтесь к моим экскурсиям, чтобы открыть для себя древние тайны, насладиться живописными видами и узнать много нового о культуре и быте белорусов. До встречи на наших увлекательных прогулках!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Елена
7 авг 2025
Иногда хватает нескольких слов, чтобы описать впечатления. А иногда никаких слов не хватает - одни эмоции!
Прекрасно, если они положительные) У меня именно такие от экскурсии с гидом Дарьей и фотографом
читать дальше

Анастасией.
Уже с самого бронирования задолго до начала не только экскурсии, но и до поездки в просторный Минск я получила ответы на все вопросы, поддержку и невероятный сервис. Памятка - справочник, которую прислала в мессенджер Даша, помогла спланировать во всех деталях поездку: от способа передвижения по городу до выбора ресторанов и музеев для посещения.
Без проблем было перенесёно время экскурсии в связи с опозданием самолёта.
Уже после прогулки, дня через два, получила ответы на свои возникшие вопросы, никак не связанные с историей, но связанные с местами прогулки.
Даша, наш гид - обаятельнейшая девушка и приятный собеседник! Именно собеседник, потому что всю прогулку мы общались легко и свободно, обсуждая в процессе рассказа факты, историю Белоруссии, Минска, интересные традиции, места и обычную жизнь минчан, о которых так увлекательно рассказывала Даша. И, знаете, для меня большим показателем качества экскурсии является интерес - если гид смог заинтересовать настолько, что тебе хочется пройтись снова по местам, самому ещё раз посмотреть вдумчиво или почитать что-то относящееся к теме, то вот это тот самый знак качества! А мой сын - подросток (!!!) сказал мне на следующий день:"Пойдём ещё погуляем по…? мне так там понравилось!" Это ли не признание?!)
Анастасия - наш фотограф, которая сопровождала нас всю прогулку. Ей досталась нелёгкая задача "собрать в кучу" и сделать красивые фото семьи
при условии, что трое человек из четверых фотографироваться категорически не любят))))) Вы можете представить подростков-мальчишек (и мужа ещё!!!) которые закатывают глаза при одном слове "фотосессия"?))) А с этим надо было работать!) И надо сказать, что у Анастасии получилось это сделать очень тактично и профессионально! Репортажная съёмка позволяет запечатлеть эмоции в моменте без постановки, хотя иногда были и постановочные кадры) А умение видеть красоту в деталях - бесценно для фотографа! Теперь у меня есть прекрасный фотоальбом из Минска, в котором есть это всё!
Вывод: прогулка прекрасная, фото атмосферные, вечер идеальный!) Рекомендую!)

Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Елена, спасибо огромное за такие теплые слова и высокую оценку нашей работы
Мы старались, чтобы у вашей семьи остались самые приятные
читать дальше

воспоминания о нашем городе.
Уверены, что фото станут прекрасным напоминанием о Минске.
Будем рады видеть вашу семью в нашей стране еще много-много раз

С
Светлана
15 июл 2025
Рекомендуем. Обязательно заказывайте. Прекрасно спланированный маршрут. Историк-краевед и Фотограф -профессионалы. Девушки умные, внимательные,удивительные, любят людей,с энтузиазмом делают свою работу. Спасибо за экскурсию. Показали чудесные места в Минске,сами бы не нашли. Подарили нам милые, ручной работы, сувениры.
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за высокую оценку нашей с Настей работы!

От себя добавлю, что на протяжении всей нашей прогулки я грелась в лучах вашего счастья 🥰
Вы невероятная пара. Всего вам самого-самого)

