Архитектура самых красивых улиц Минска сложилась именно в советский период — и, кстати, жители гордятся наследием СССР и не поменяли названия даже в эпоху независимой Беларуси. Мы увидим примеры грандиозной застройки — и тихие, уютные переулки. Сравним архитектурные стили и обсудим истории о поэтах, лягушках и кладоискателях.
В маршруте экскурсии — улицы, проспекты и местные достопримечательности, хранящие множество примет советской эпохи:
- Октябрьская площадь
- Дворец Профсоюзов
- Купаловский театр
- улица Карла Маркса
- Национальная картинная галерея
- стадион «Динамо»
- улица Комсомольская
- кинотеатр «Победа»
- улица Революционная
- площадь Свободы
Гуляя по этим улицам, вы поймёте, почему Минск называют городом Солнца, зелёных парков и уютных сквериков. Вы услышите истории о жителях, кладоискателях, монахах-бернардинцах и масонах.
В финале гид ответит на ваши вопросы и посоветует лучшие рестораны белорусской кухни, где можно продолжить вечер. А если захотите копнуть глубже — расскажет, где планируются новые археологические раскопки и чем сталинский ампир Минска отличается от московских высоток.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Место начала и завершения?
У станции метро «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 8587 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
