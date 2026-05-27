Архитектура самых красивых улиц Минска сложилась именно в советский период — и, кстати, жители гордятся наследием СССР и не поменяли названия даже в эпоху независимой Беларуси. Мы увидим примеры грандиозной застройки — и тихие, уютные переулки. Сравним архитектурные стили и обсудим истории о поэтах, лягушках и кладоискателях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В маршруте экскурсии — улицы, проспекты и местные достопримечательности, хранящие множество примет советской эпохи:

Октябрьская площадь

Дворец Профсоюзов

Купаловский театр

улица Карла Маркса

Национальная картинная галерея

стадион «Динамо»

улица Комсомольская

кинотеатр «Победа»

улица Революционная

площадь Свободы

Гуляя по этим улицам, вы поймёте, почему Минск называют городом Солнца, зелёных парков и уютных сквериков. Вы услышите истории о жителях, кладоискателях, монахах-бернардинцах и масонах.

В финале гид ответит на ваши вопросы и посоветует лучшие рестораны белорусской кухни, где можно продолжить вечер. А если захотите копнуть глубже — расскажет, где планируются новые археологические раскопки и чем сталинский ампир Минска отличается от московских высоток.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.