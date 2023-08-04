В группе до 45 человек вы отправитесь в путешествие по окрестностям Минска. В местечке, ведущем историю с 13 века, осмотрите великолепный костёл Святого Иосифа, узнаете о старинной фитоаптеке и знаковом мемориале. А в шляхетской усадьбе в увлекательном формате — с шоу и мастер-классами — познакомитесь с историей белорусских земель от язычества и средневекового рыцарства до балов и салонов 18-19 веков.

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Описание

Что вас ожидает

Переезд из Минска в Рубежевичи (60 км)

История места и костёл Святого Иосифа

Рубежевичи — местечко, известное с 13-14 веков. В его названии мы отыщем ключ к давней истории нынешнего агрогородка. Вы узнаете о Еврейском кладбище, восстановленном нью-йоркскими студентам; старинной семейной аптеке, где не одно поколение продаёт травяные сборы, и других важных памятниках. А также осмотрите фасады величественного костёла и услышите необычную историю появления храма, воплотившего мечту мещанина Антония Тура.

Рубежевичи — местечко, известное с 13-14 веков. В его названии мы отыщем ключ к давней истории нынешнего агрогородка. Вы узнаете о Еврейском кладбище, восстановленном нью-йоркскими студентам; старинной семейной аптеке, где не одно поколение продаёт травяные сборы, и других важных памятниках. А также осмотрите фасады величественного костёла и услышите необычную историю появления храма, воплотившего мечту мещанина Антония Тура. Переезд в деревню Сула (7 км)

Панский маёнтак Сула

В восстановленной усадьбе 18 века вас познакомят с укладом панского двора и работой мастеров, воссоздающих старинные технологии. На анимационной экскурсии — в сопровождении музыкантов и конного эскорта — вы пройдете дорогой белорусской истории длиной в 10 000 лет. Перенесётесь в древнеславянские времена, прикоснётесь к тайнам мегалитов, увидите театрализованные языческие обряды. В оружейной кузнице сможете выковать амулет на счастье или расколоть камень для строительства замка. А также узнаете, как проводили досуг в 18 веке — вам покажут сабельный бой, проведут мастер-класс по старосветским шляхетским танцам и пригласят отведать фирменный напиток «старку».

В восстановленной усадьбе 18 века вас познакомят с укладом панского двора и работой мастеров, воссоздающих старинные технологии. На анимационной экскурсии — в сопровождении музыкантов и конного эскорта — вы пройдете дорогой белорусской истории длиной в 10 000 лет. Перенесётесь в древнеславянские времена, прикоснётесь к тайнам мегалитов, увидите театрализованные языческие обряды. В оружейной кузнице сможете выковать амулет на счастье или расколоть камень для строительства замка. А также узнаете, как проводили досуг в 18 веке — вам покажут сабельный бой, проведут мастер-класс по старосветским шляхетским танцам и пригласят отведать фирменный напиток «старку». Переезд в Минск (59 км)

🍽 В середине программы будет перерыв на обед (вы сможете выбрать заведение самостоятельно).

Организационные детали

В стоимость включено: транспортные услуги, сопровождение аттестованного гида, входные билеты по программе, анимационная экскурсия «10 000 лет истории Беларуси»

Дополнительные расходы: обед в выбранном заведении

Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности оплаты

Вы оплачиваете 15% стоимости онлайн на сайте. Доплата за экскурсию утверждена в белорусских рублях: 85 BYN/взрослые, 76,5 BYN/дети. При оплате российской картой стоимость в рос. руб. может отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка-эмитента карты (МИР, Visa, Mastercard). Оставшаяся часть оплачивается так:

— по будням: онлайн-оплата картой МИР; наличными белорусскими рублями или банковской картой по терминалу

— по выходным: только предварительная онлайн-оплата картой МИР по ссылке организатора