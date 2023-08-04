Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
В группе до 45 человек вы отправитесь в путешествие по окрестностям Минска.
В местечке, ведущем историю с 13 века, осмотрите великолепный костёл Святого Иосифа, узнаете о старинной фитоаптеке и знаковом мемориале.
А в шляхетской усадьбе в увлекательном формате — с шоу и мастер-классами — познакомитесь с историей белорусских земель от язычества и средневекового рыцарства до балов и салонов 18-19 веков.
В местечке, ведущем историю с 13 века, осмотрите великолепный костёл Святого Иосифа, узнаете о старинной фитоаптеке и знаковом мемориале.
А в шляхетской усадьбе в увлекательном формате — с шоу и мастер-классами — познакомитесь с историей белорусских земель от язычества и средневекового рыцарства до балов и салонов 18-19 веков.
Ближайшие даты:
4
авг
авг
11
авг
авг
18
авг
авг
25
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Переезд из Минска в Рубежевичи (60 км)
- История места и костёл Святого Иосифа
Рубежевичи — местечко, известное с 13-14 веков. В его названии мы отыщем ключ к давней истории нынешнего агрогородка. Вы узнаете о Еврейском кладбище, восстановленном нью-йоркскими студентам; старинной семейной аптеке, где не одно поколение продаёт травяные сборы, и других важных памятниках. А также осмотрите фасады величественного костёла и услышите необычную историю появления храма, воплотившего мечту мещанина Антония Тура.
- Переезд в деревню Сула (7 км)
- Панский маёнтак Сула
В восстановленной усадьбе 18 века вас познакомят с укладом панского двора и работой мастеров, воссоздающих старинные технологии. На анимационной экскурсии — в сопровождении музыкантов и конного эскорта — вы пройдете дорогой белорусской истории длиной в 10 000 лет. Перенесётесь в древнеславянские времена, прикоснётесь к тайнам мегалитов, увидите театрализованные языческие обряды. В оружейной кузнице сможете выковать амулет на счастье или расколоть камень для строительства замка. А также узнаете, как проводили досуг в 18 веке — вам покажут сабельный бой, проведут мастер-класс по старосветским шляхетским танцам и пригласят отведать фирменный напиток «старку».
- Переезд в Минск (59 км)
🍽 В середине программы будет перерыв на обед (вы сможете выбрать заведение самостоятельно).
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортные услуги, сопровождение аттестованного гида, входные билеты по программе, анимационная экскурсия «10 000 лет истории Беларуси»
- Дополнительные расходы: обед в выбранном заведении
- Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности оплаты
Вы оплачиваете 15% стоимости онлайн на сайте. Доплата за экскурсию утверждена в белорусских рублях: 85 BYN/взрослые, 76,5 BYN/дети. При оплате российской картой стоимость в рос. руб. может отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка-эмитента карты (МИР, Visa, Mastercard). Оставшаяся часть оплачивается так:
— по будням: онлайн-оплата картой МИР; наличными белорусскими рублями или банковской картой по терминалу
— по выходным: только предварительная онлайн-оплата картой МИР по ссылке организатора
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д вокзале в Минске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 2750 туристов
Откройте для себя все многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей Беларуси, познакомьтесь с ее традициями, загляните в уникальные музеи и туристические комплексы! Маршруты наших экскурсий подарят вам незабываемые эмоции и позволят по-настоящему насладиться пребыванием в Беларуси. Проверенные маршруты, только профессиональные сертифицированные гиды и комфортный транспорт делают наши экскурсии и туры по Беларуси лучшими на туристическом рынке. У нас самые выгодные предложения по экскурсиям по Минску, Бресту, Гродно и другим знаковым туристическим центрам.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
Летние
Религиозные
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Популярные места
На микроавтобусе
Похожие туры из Минска
Мини-группа
2.5 часа
Добро пожаловать в Минск
Увидеть главные достопримечательности города на групповой обзорной экскурсии
на площади Независимости
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
16001 440₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Увидеть город глазами его жителей из разных эпох
в районе метро Немига
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
рядом с ж/д вокзалом Минска
Сегодня
Завтра
1 авг
2 авг
890₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании