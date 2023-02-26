Добро пожаловать в Минск

Увидеть главные достопримечательности города на групповой обзорной экскурсии

5
1 отзыв
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Минск — сердце Беларуси. Даже географически он находится в самом центре страны. Приглашаем исследовать его пешком, в комфортной группе до 7 человек. Вы погуляете по старинному Верхнему городу, Троицкому предместью и современному центру. А мы расскажем, как складывалась история города и чем он живёт сегодня.
Добро пожаловать в Минск
Добро пожаловать в Минск
Добро пожаловать в Минск
Добро пожаловать в Минск
Добро пожаловать в Минск
Добро пожаловать в Минск
Добро пожаловать в Минск
Добро пожаловать в Минск
Добро пожаловать в Минск
Добро пожаловать в Минск
Добро пожаловать в Минск
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Минск сквозь эпохи

Вы погуляете по оживлённому центру Минска и увидите его главные места: краснокирпичный костёл Святых Симеона и Елены, Дом Правительства, мэрию, университеты и бывшие доходные дома. Пройдёте по улицам Комсомольская и Революционная — несмотря на советские названия, сегодня они пронизаны европейским колоритом.

Верхний город и Троицкое предместье

Мы посетим Верхний город, где расположены исторические достопримечательности: Ратуша, Гостиный двор, Кафедральный собор Святого Духа и комплекс бывших униатских монастырей. В завершение отправимся в Троицкое предместье — это небольшой полуостров с разноцветными домами и уютными дворами. Вы узнаете, как он возник и кто здесь жил.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 фев 2023
Большое спасибо гиду Марине за интересную экскурсию по Минску и приятную беседу!

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