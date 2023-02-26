в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Вы погуляете по оживлённому центру Минска и увидите его главные места: краснокирпичный костёл Святых Симеона и Елены, Дом Правительства, мэрию, университеты и бывшие доходные дома. Пройдёте по улицам Комсомольская и Революционная — несмотря на советские названия, сегодня они пронизаны европейским колоритом.
Мы посетим Верхний город, где расположены исторические достопримечательности: Ратуша, Гостиный двор, Кафедральный собор Святого Духа и комплекс бывших униатских монастырей. В завершение отправимся в Троицкое предместье — это небольшой полуостров с разноцветными домами и уютными дворами. Вы узнаете, как он возник и кто здесь жил.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.