в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Минск — сердце Беларуси. Даже географически он находится в самом центре страны. Приглашаем исследовать его пешком, в комфортной группе до 7 человек. Вы погуляете по старинному Верхнему городу, Троицкому предместью и современному центру. А мы расскажем, как складывалась история города и чем он живёт сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Минск сквозь эпохи

Вы погуляете по оживлённому центру Минска и увидите его главные места: краснокирпичный костёл Святых Симеона и Елены, Дом Правительства, мэрию, университеты и бывшие доходные дома. Пройдёте по улицам Комсомольская и Революционная — несмотря на советские названия, сегодня они пронизаны европейским колоритом.

Верхний город и Троицкое предместье

Мы посетим Верхний город, где расположены исторические достопримечательности: Ратуша, Гостиный двор, Кафедральный собор Святого Духа и комплекс бывших униатских монастырей. В завершение отправимся в Троицкое предместье — это небольшой полуостров с разноцветными домами и уютными дворами. Вы узнаете, как он возник и кто здесь жил.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.