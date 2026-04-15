Вы увидите Минск с разных сторон: исторической, архитектурной, современной и гастрономической. Пройдёте по главным улицам и скрытым уголкам столицы, поймаете её ритм.
В финале окажетесь в атмосферном гастропабе, где город раскрывается уже через вкус, интерьер и настроение.
В финале окажетесь в атмосферном гастропабе, где город раскрывается уже через вкус, интерьер и настроение.
Описание экскурсии
Мы соединили городские легенды, неожиданные факты и знакомство с гастрономической культурой, чтобы сложился полный и живой образ столицы. Дополнит эту картину знакомство с современным Минском. Вы узнаете, где бывают местные жители, что они ценят в городе и как проводят свободное время.
Вы увидите:
- Площадь Независимости и Красный костёл. Начнём с главного символа города. Вы разберётесь, как формировалась столица и почему её архитектура выглядит именно так. Поймёте, что скрывается за дореволюционными и сталинскими фасадами главных улиц и площадей
- Проспект Независимости. Изучите парадную часть города, где чувствуется масштаб, стиль и дух послевоенной столицы
- Верхний город. В сердце старого Минска погуляем по уютным площадям. Вы увидите ратушу, храмы и почувствуете дух Европы
- Троицкое предместье. Вас ждёт живописный район с черепичными крышами, рекой, мостами и неспешной атмосферой
- Атмосферный гастропаб. Место выбрано не случайно, здесь интерьер с характером и историей сочетается с продуманной авторской кухней. Гид расскажет о гастрономической культуре города: как она меняется, что такое гастропабы и почему они стали частью городской жизни. Рекомендуем попробовать здесь: колдуны с мясом, бигус, драники с сёмгой, грудинкой и грибами, поджаркой, бульбяник с грибами
Организационные детали
- Экскурсия оплачивается в белорусских рублях по курсу НБРБ на день проведения
- В стоимость экскурсии не включены еда и напитки в гастропабе
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
ежедневно в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Советская 18
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 74074 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
нам понравилось👍🏻
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