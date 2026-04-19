Мои заказы

Понять Минск: знакомство с городом

Богатая история, сложная судьба и современный ритм столицы Беларуси
В этом путешествии вы узнаете, как менялся Минск — от древнего города до европейской столицы, увидите знаковые архитектурные ансамбли, уютные кварталы и площади.

Услышите интересные истории, городские легенды и детали, которые помогут почувствовать город и понять его характер за короткое время. Будет увлекательно и комфортно — без перегрузки датами и фактами.
4.4
6 отзывов
Понять Минск: знакомство с городом
Понять Минск: знакомство с городом
Понять Минск: знакомство с городом

Описание экскурсии

  • Верхний город. Здесь сохранилась атмосфера старого города. Вы услышите о средневековом Минске и магдебургском праве.
  • Троицкое предместье. Узкие улочки, дома 19 века и набережная реки Свислочь. Уютный и камерный Минск и контраст с широкими проспектами.
  • Проспект Независимости. Главная магистраль города и уникальный архитектурный ансамбль послевоенного периода. Мы поговорим о восстановлении города после Второй мировой войны.
  • Площадь Победы. Мемориальное место посвящено подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Вспомним трагические страницы истории города.
  • Национальная библиотека Беларуси. Современный символ Минска. Вы узнаете, как библиотека превратилась в культурный и информационный центр.
  • Остров слёз. Мемориальный комплекс, посвящённый воинам-интернационалистам. Это место тишины и размышлений.
  • Площадь Независимости. Общественный центр города, где расположены Дом Правительства, главный корпус БГУ и костёл Святого Симеона и Святой Елены. Вы узнаете о роли площади в жизни города и о значении костёла.
  • Проспект Победителей. Современная магистраль, отражающая динамичное развитие столицы. Вы увидите Дворец спорта, стелу «Минск — город-герой» и современные жилые комплексы.
  • Ворота в город. Архитектурный ансамбль у Привокзальной площади — первое, что видят гости, прибывающие в столицу. Вы услышите историю ансамбля и разберётесь в его символике.

Гид расскажет:

  • как город развивался в составе Великого княжества Литовского, Российской империи и Советского Союза.
  • как живёт столица сегодня, почему её считают одним из самых зелёных и комфортных городов Европы.
  • как события Второй мировой войны и память о Победе отразились в городском пространстве.
  • почему Минск называют «городом, отстроенным заново» и как формировались его архитектурные ансамбли.
  • какие символы скрыты в площадях и зданиях — и что они значат.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе.
  • Остаток можно оплатить на месте белорусскими рублями или банковской картой через терминал (для карт не белорусских банков будет конвертация).
  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый (от 16 лет)1610 ₽
Ребенок (до 16 лет)1480 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 641 туриста
Наша команда — это профессионалы крупнейшего туроператора Беларуси, которые ежедневно знакомят путешественников с историей, культурой и уникальными уголками нашей страны. Мы представляем одну из самых широких линеек туристических продуктов на
читать дальшеуменьшить

рынке — от насыщенных однодневных экскурсий до масштабных многодневных туров продолжительностью до 10 дней. Это классические маршруты и авторские программы, городские и загородные экскурсии, исторические, культурные и природные направления, а также комплексные туры, позволяющие увидеть Беларусь во всей её многогранности. Каждый маршрут продуман до мелочей: логистика, комфорт, безопасность и качество сервиса. Наши гиды — это не просто сопровождающие, а увлечённые рассказчики, которые любят свою страну и умеют передать эту любовь каждому гостю. Мы знаем, как показать Беларусь живой, гостеприимной и по-настоящему запоминающейся.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
1
Юлия
отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ о Минске!
отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ о Минске!
отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ о Минске!
отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ о Минске!
отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ о Минске!
отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ о Минске!
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Очень содержательная экскурсия: зрелищная, насыщенная фактами, но не перегруженная. Прекрасный вариант для первого, причем недорогого, ознакомления с городом. Наш экскурсовод Николай Николаевич был просто образцовым - обаятельный, эрудированный, в меру ироничный, с прекрасным языком. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Это наше первое поездка по столице Беларуси. И за непродолжительную автобусно-пешеходную экскурсию, гид Денис показал всю красоту Минска и рассказал историю государства. Мы увидели не только исторический город, но и современные районы. Хочется отметить его пунктуальность и четкость в ведении экскурсии. Спасибо большое, именно с его профессиональной подачи началось наше интереснейшее путешествие по Беларуси.
Вам был полезен этот отзыв?
ирина
Прекрасная экскурсия. Проводил Алексей, абсолютно не напряжно, маршрут продуман, текст выверен и очень интересен. С нами ходили люди на костылях и с тросточками - все справились. Все главные места были показаны, в общем - замечательно
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличная экскурсия для знакомства с Минском: оптимальный маршрут и продолжительность + было много полезной информации, которая пригодилась в дальнейшем.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отзыв назову "Забег за автобусом…".
Экскурсию посетили пять человек из Москвы. Начало было в 11.00. На указанном месте встречи произвели доплату и организатор указал на серый автобус. Когда же мы направились
читать дальшеуменьшить

к нему, он стал уезжать, мы пытались его догнать, но он скрылся из виду. Нас было много таких участников забега. Вернувшись на место сбора, спросив куда уехал автобус, получили ответ - сейчас вернется, здесь нельзя стоять автобусу. Возникает БОЛЬШОЙ ВОПРОС - зачем назначать встречу, где нельзя парковать хотя бы на 5-7 минут экскурсионный автобус. Было бы правильным, чтобы экскурсовод собрала бы всех участников экскурсии и только потом подъехал бы автобус и была бы организована посадка участников экскурсии. Итак, после забега, догнав в очередной приезд автобус, войдя в него я задала вопрос… КТО ОРГАНИЗАТОР ЭКСКУРСИИ и почему так ужасно все организовано, почему так неуважительно отнеслись к нам? В ответ девушка, даже имени ее не запомнили, потому что на задних рядах, где нам досталось место, слышно было очень плохо, начала нас обвинять в невежливости, и что мы позволили себе высказать ей свое недовольство!!!! Мы заплатили деньги!!! В смысле почему задаем вопросы? Разве я не права. Слушать гида было неприятно. Вместо того, чтобы извиниться перед гостями столицы страны, она начала нас обвинять. Это мнение многих людей, но не все здесь его оставят. Никому не посоветую ВАШУ фирму.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Понять Минск: знакомство с городом»

Влюбиться в себя в Минске
Пешая
1.5 часа
84 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в себя в Минске
Прогуляться по столице Беларуси с профессиональным фотографом и увезти с собой атмосферные снимки
Начало: У метро «Немига»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800 ₽ за всё до 3 чел.
Минск: обзорная экскурсия
На машине
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Минск: обзорная экскурсия
Откройте для себя уникальные уголки Минска: от исторических улиц до современных символов. Узнайте больше о культуре и истории Беларуси
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 500 ₽ за всё до 6 чел.
Минск исторический и современный
На машине
2.5 часа
40 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Минск исторический и современный
Узнать, как пограничная крепость Полоцкого княжества превратилась в столицу Беларуси
Начало: На улице Советская
Расписание: ежедневно в 10:30 и 13:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:30
1600 ₽ за человека
Утренний Минск: доброе утро, столица
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Утренний Минск: доброе утро, столица
Услышать истории и предания, которые звучат особенно ярко на фоне пробуждающегося города
Начало: На площади Независимости
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1231 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
1610 ₽ за человека