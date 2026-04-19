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к нему, он стал уезжать, мы пытались его догнать, но он скрылся из виду. Нас было много таких участников забега. Вернувшись на место сбора, спросив куда уехал автобус, получили ответ - сейчас вернется, здесь нельзя стоять автобусу. Возникает БОЛЬШОЙ ВОПРОС - зачем назначать встречу, где нельзя парковать хотя бы на 5-7 минут экскурсионный автобус. Было бы правильным, чтобы экскурсовод собрала бы всех участников экскурсии и только потом подъехал бы автобус и была бы организована посадка участников экскурсии. Итак, после забега, догнав в очередной приезд автобус, войдя в него я задала вопрос… КТО ОРГАНИЗАТОР ЭКСКУРСИИ и почему так ужасно все организовано, почему так неуважительно отнеслись к нам? В ответ девушка, даже имени ее не запомнили, потому что на задних рядах, где нам досталось место, слышно было очень плохо, начала нас обвинять в невежливости, и что мы позволили себе высказать ей свое недовольство!!!! Мы заплатили деньги!!! В смысле почему задаем вопросы? Разве я не права. Слушать гида было неприятно. Вместо того, чтобы извиниться перед гостями столицы страны, она начала нас обвинять. Это мнение многих людей, но не все здесь его оставят. Никому не посоветую ВАШУ фирму.