В этом путешествии вы узнаете, как менялся Минск — от древнего города до европейской столицы, увидите знаковые архитектурные ансамбли, уютные кварталы и площади.
Услышите интересные истории, городские легенды и детали, которые помогут почувствовать город и понять его характер за короткое время. Будет увлекательно и комфортно — без перегрузки датами и фактами.
Услышите интересные истории, городские легенды и детали, которые помогут почувствовать город и понять его характер за короткое время. Будет увлекательно и комфортно — без перегрузки датами и фактами.
Описание экскурсии
- Верхний город. Здесь сохранилась атмосфера старого города. Вы услышите о средневековом Минске и магдебургском праве.
- Троицкое предместье. Узкие улочки, дома 19 века и набережная реки Свислочь. Уютный и камерный Минск и контраст с широкими проспектами.
- Проспект Независимости. Главная магистраль города и уникальный архитектурный ансамбль послевоенного периода. Мы поговорим о восстановлении города после Второй мировой войны.
- Площадь Победы. Мемориальное место посвящено подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Вспомним трагические страницы истории города.
- Национальная библиотека Беларуси. Современный символ Минска. Вы узнаете, как библиотека превратилась в культурный и информационный центр.
- Остров слёз. Мемориальный комплекс, посвящённый воинам-интернационалистам. Это место тишины и размышлений.
- Площадь Независимости. Общественный центр города, где расположены Дом Правительства, главный корпус БГУ и костёл Святого Симеона и Святой Елены. Вы узнаете о роли площади в жизни города и о значении костёла.
- Проспект Победителей. Современная магистраль, отражающая динамичное развитие столицы. Вы увидите Дворец спорта, стелу «Минск — город-герой» и современные жилые комплексы.
- Ворота в город. Архитектурный ансамбль у Привокзальной площади — первое, что видят гости, прибывающие в столицу. Вы услышите историю ансамбля и разберётесь в его символике.
Гид расскажет:
- как город развивался в составе Великого княжества Литовского, Российской империи и Советского Союза.
- как живёт столица сегодня, почему её считают одним из самых зелёных и комфортных городов Европы.
- как события Второй мировой войны и память о Победе отразились в городском пространстве.
- почему Минск называют «городом, отстроенным заново» и как формировались его архитектурные ансамбли.
- какие символы скрыты в площадях и зданиях — и что они значат.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе.
- Остаток можно оплатить на месте белорусскими рублями или банковской картой через терминал (для карт не белорусских банков будет конвертация).
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый (от 16 лет)
|1610 ₽
|Ребенок (до 16 лет)
|1480 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 641 туриста
Наша команда — это профессионалы крупнейшего туроператора Беларуси, которые ежедневно знакомят путешественников с историей, культурой и уникальными уголками нашей страны. Мы представляем одну из самых широких линеек туристических продуктов на
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ о Минске!
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Очень содержательная экскурсия: зрелищная, насыщенная фактами, но не перегруженная. Прекрасный вариант для первого, причем недорогого, ознакомления с городом. Наш экскурсовод Николай Николаевич был просто образцовым - обаятельный, эрудированный, в меру ироничный, с прекрасным языком. Спасибо!
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Это наше первое поездка по столице Беларуси. И за непродолжительную автобусно-пешеходную экскурсию, гид Денис показал всю красоту Минска и рассказал историю государства. Мы увидели не только исторический город, но и современные районы. Хочется отметить его пунктуальность и четкость в ведении экскурсии. Спасибо большое, именно с его профессиональной подачи началось наше интереснейшее путешествие по Беларуси.
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Прекрасная экскурсия. Проводил Алексей, абсолютно не напряжно, маршрут продуман, текст выверен и очень интересен. С нами ходили люди на костылях и с тросточками - все справились. Все главные места были показаны, в общем - замечательно
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О
Отличная экскурсия для знакомства с Минском: оптимальный маршрут и продолжительность + было много полезной информации, которая пригодилась в дальнейшем.
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Н
Отзыв назову "Забег за автобусом…".
Экскурсию посетили пять человек из Москвы. Начало было в 11.00. На указанном месте встречи произвели доплату и организатор указал на серый автобус. Когда же мы направились
Экскурсию посетили пять человек из Москвы. Начало было в 11.00. На указанном месте встречи произвели доплату и организатор указал на серый автобус. Когда же мы направились
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