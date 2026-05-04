Приглашаем вас на насыщенную пешеходную экскурсию по Минску. Вы познакомитесь с главными символами города, его богатой историей и скрытыми уголками.
Стартуя от Красного костёла — одного из самых узнаваемых зданий Минска,
Описание экскурсииБогатая история и величественная архитектура Экскурсия начинается на площади Независимости у Красного костёла (костёл святых Симеона и Елены) — неоготического символа начала XX века, построенного по драматичной семейной истории. Гид расскажет о его архитектуре, судьбе в советское время и значении сегодня. Вы также увидите Дом правительства, памятник Ленину, узнаете о градостроительной концепции площади и её роли в истории Беларуси. Далее маршрут пройдёт по проспекту Независимости — главной артерии города. Вы узнаете, как он формировался после войны в духе сталинского ампира и почему сегодня считается архитектурным памятником. Пройдёте мимо Государственного педагогического университета, цирка, Площади Победы с Вечным огнём и обелиском — священным символом памяти о Великой Отечественной войне. Уютный старый Минск Затем вы направитесь к улице Комсомольской и через уютные дворики попадёте в Троицкое предместье — сохранившуюся часть старого Минска. Здесь — атмосферные дома, мощёные улицы, уютные кафе, виды на Свислочь и мосты. Гид расскажет, кто жил в предместье, как оно избежало сноса и почему стало одним из самых любимых мест горожан и гостей столицы. В завершение — короткая остановка у Острова Слёз — мемориала воинам, погибшим в Афганистане. Гид поделится трогательной историей создания острова, его символикой и значением для минчан. Во время экскурсии • Вы узнаете, как развивался Минск от поселения на реке до столицы республики, и о ключевых исторических событиях и личностях, повлиявших на облик города;
- Услышите легенды и реальные истории, скрывающиеся за фасадами старинных зданий;
- Познакомитесь с религиозным и архитектурным многообразием центра Минска;
• Получите советы для самостоятельного посещения интересных мест и гастрономических локаций. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Независимости
- Красный костёл (костёл Святого Симеона)
- Дом правительства
- Проспект Независимости
- Площадь Победы с Вечным огнём и обелиском
- Троицкое предместье
- Остров Слёз
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 18
Завершение: Центр города (может меняться в зависимости от маршрута)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Доплата за экскурсию - в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь в день проведения
- Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных сертифицированных гидов
- Индивидуальная экскурсия проходит в комфортном темпе, с возможностью задавать вопросы, делать фотопаузы и наслаждаться атмосферой города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
К
Огромное спасибо гиду Сергею! Очень интересном, очень познавательно! Влюбились в Минск! И очень хочется приехать еще раз!!
