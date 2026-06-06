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На этой прогулке вы увидите город через историю Великой Отечественной войны.



Узнаете, как жили минчане в годы оккупации, кто боролся с нацистским режимом и как сохранилась память о тех событиях.



А ещё разберётесь, почему Минск получил звание города-героя, несмотря на то, что был занят немецкими войсками уже на седьмой день войны и 1100 дней находился в оккупации.