На этой прогулке вы увидите город через историю Великой Отечественной войны.
Узнаете, как жили минчане в годы оккупации, кто боролся с нацистским режимом и как сохранилась память о тех событиях.
А ещё разберётесь, почему Минск получил звание города-героя, несмотря на то, что был занят немецкими войсками уже на седьмой день войны и 1100 дней находился в оккупации.
Узнаете, как жили минчане в годы оккупации, кто боролся с нацистским режимом и как сохранилась память о тех событиях.
А ещё разберётесь, почему Минск получил звание города-героя, несмотря на то, что был занят немецкими войсками уже на седьмой день войны и 1100 дней находился в оккупации.
Описание экскурсии
- Площадь Свободы, где в здании Гостиного двора XVII века был казнён Фриц Шменкель — немец по национальности, ставший Героем Советского Союза.
- Октябрьская площадь, сохранившая советское наследие, которое органично вписывается в облик современного города.
- Александровский сквер. Здесь находятся знаменитый театр имени Янки Купалы, первый в Минске фонтан «Мальчик с лебедем» и памятный знак, установленный в честь подпольщиков Минска, мужественно приближавших нашу общую Победу.
- Дом офицеров и танк Т-34 на постаменте — символ освобождения города в 1944 году.
- Набережная реки Свислочь и старейший парк Минска. Сегодня это парк имени М. Горького, а до революции — Губернаторский сад.
- Площадь Победы — одна из самых парадных площадей города, где в память о погибших в Великой Отечественной войне горит Вечный огонь, а под землёй расположен Зал Славы.
Темы
- Я расскажу о том, как Минск жил в годы оккупации, какие немецкие учреждения находились в городе и как ефрейтор немецкой армии стал Героем Советского Союза.
- Мы также узнаем историю послевоенной жизни Минска и Октябрьской площади, где в советское время проходили парады и демонстрации. Площадь даже сохранила трибуны из красного гранита для партийного руководства.
- Я расскажу историю Дома офицеров и памятника танку Т-34, которые находятся рядом со сквером.
- Вы узнаете историю создания монумента Победы. В подземном переходе у вас будет возможность осмотреть Зал Славы и узнать имена героев, не пожалевших жизни ради нашей общей Победы.
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе собора Святого Духа
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1022 туристов
Здравствуйте, меня зовут Снежана. Я профессиональный гид, аттестована в Национальном агентстве по туризму. А ещё я опытный педагог, преподаватель русского языка и литературы, умею и люблю работать с детскими группами.
Входит в следующие категории Минска
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