Гродно — город, который удивляет и влюбляет с первого взгляда.
На комфортабельном автомобиле мы отправимся в увлекательное путешествие, по пути наслаждаясь красотами местной природы.
В Гродно вы оцените бесподобную архитектуру, олицетворяющую все этапы становления белорусской государственности, зайдёте в барочный храм и узнаете, как появилась Речь Посполитая.
На комфортабельном автомобиле мы отправимся в увлекательное путешествие, по пути наслаждаясь красотами местной природы.
В Гродно вы оцените бесподобную архитектуру, олицетворяющую все этапы становления белорусской государственности, зайдёте в барочный храм и узнаете, как появилась Речь Посполитая.
Описание экскурсии
- Борисоглебская церковь — самое старое строение в городе и чудом сохранившийся памятник древнерусской архитектуры 12 века
- Старый замок 16 века. Он был построен при Стефане Батории, монархе Речи Посполитой, с которого и начались слава и мощь этой державы.
- Новый замок, построенный напротив Старого в 18 веке. Здесь проводились генеральные сеймы Речи Посполитой.
- Хоральная синагога 20 века в необычном мавританском стиле. Вы узнаете историю евреев Гродно и всей Беларуси.
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — один из трёх католических храмов в Беларуси. Он построен орденом иезуитов в 17 веке и хранит в своих стенах тайны нашей истории.
И многое другое!
Я расскажу:
- Как территория Беларуси заселялась славянами, какие возникали княжества и как они были устроены
- Кто такие древние литвины и как появилось Великое Княжество Литовское
- Что привело к образованию Речи Посполитой и по каким принципам строилось это государственное образование
Организационные детали
- Путь от Минска до первой остановки — 3 часа. По дороге будут санитарные остановки, перерывы на кофе/чай.
- Часть дороги проходит через леса Налибокской пущи. Если повезёт, мы увидим диких торпановидных лошадей, косуль, лосей и зубров.
- Старый и Новый замки мы осматриваем снаружи, но по желанию вы самостоятельно изучите их музейную экспозицию. По понедельникам замки не работают, осмотр только снаружи.
- Билеты в замки — 12 бел. руб. /чел., дети до 7 лет — бесплатно. Экскурсия по музеям с местным гидом — 25 бел. /руб., аудиогид — 3 бел. руб. /шт.
- К сожалению, эта экскурсия недоступна для гостей с домашними животными
Об автомобиле
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике бизнес-класса GMC Terrain
- В машине есть бустер для ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1031 туриста
С детства увлекаюсь историей, географией и археологией. Это привело меня в профессию. В сфере моих интересов — история и культура Беларуси, а также различные религии и их ответвления. Я общительный,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всегда немного волнительно, когда выбираешь гида с которым предстоит провести в поездке весь день, ведь важно, чтобы было не только познавательно, но и легко, и весело. И вот это всё
+2
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Огромное спасибо Дмитрию за организацию и проведение экскурсии, 12 часов пролетели незаметно! Комфортная поездка по живописным местам, интереснейший рассказ как во время поездки, так и в самом Гродно, внимательность и
+2
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А
Провели прекрасный день в Гродно с Дмитрием. Очень информативно, доступно, интересно и живо. Прекрасный экскурсовод, профессионал! Грамотный и очень комфортный маршрут. Ребенок 6 лет, выдержал без страданий, хотя такое долгое путешествие.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
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Н
Отличная индивидуальная экскурсия с Дмитрием в Гродно. Дмитрий настоящий профессионал с прекрасным чувством юмора. Посетили церковь 12 века, Старый замок, костел и лютеранскую церковь, где послушали орган. Побывали даже в старой аптеке. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на Неман. Прогулялись по пешеходной улице, полакомились пирожными в кафе, которое существует с 1795 года. Огромное спасибо!
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А
Большое спасибо Дмитрию за интересный, познавательный день!
Человек влюбленный в Беларусь, знающий ее историю, интересный рассказчик.
Смог ответить на все наши вопросы.
Для нас особенно было важно, что по результатам экскурсии появилось желание вернуться в Гродно.
Дмитрий старается создать максимальный комфорт для экскурсантов, с учетом наших пожеланий и хотелок!
Еще раз большое спасибо!
Человек влюбленный в Беларусь, знающий ее историю, интересный рассказчик.
Смог ответить на все наши вопросы.
Для нас особенно было важно, что по результатам экскурсии появилось желание вернуться в Гродно.
Дмитрий старается создать максимальный комфорт для экскурсантов, с учетом наших пожеланий и хотелок!
Еще раз большое спасибо!
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К
Получили огромное удовольствие! Дмитрий очень грамотный историк и экскурсовод. Удивительное сочетание объективности повествования, понятной логики истор. событий, а иногда приятного и легкого юмора. Действительно ориентирован на клиента, подстраивается под пожелания заказчика, комфортен в общении. Однозначно рекомендую! Так держать! 💪👍
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