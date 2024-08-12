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к Диме!!! Один из лучших гидов и людей, которых мы встречали в своих путешествиях, а мы, поверьте, имеем большой опыт..



Очень интересный рассказ с искренней влюбленностью в свою страну, историю и людей. Огромное внимание к каждому нашему вопросу, желание не оставить ни единого пробела в наших знаниях)) человек начитанный, эрудированный и интересующийся, поэтому даже поспорить - было отдельное удовольствие, и уж тем более узнать точку зрения



Но плюс к знаниям, человеческие качества нас покорили искренне и наповал - никогда ещё не встречали такой заботы о гостях, это в мелочах, но это так чувствовалось и было очень приятно! ♥️



Все все все, обязательно выбирайте Дмитрия, он - топ!! Максимальные рекоммендации 💥



А да, Гродно - прекрасный городок, очень уютный и атмосферный)

И лучшие драники мы тоже попробовали именно там 😋