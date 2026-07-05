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Путешествие из Минска в Могилёв

Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
Чего только не происходило в Могилёве за его многовековую историю! Здесь располагалась Ставка Верховного главнокомандующего в годы Первой мировой войны. Здесь состоялась знаковая встреча Екатерины II с императором Священной Римской империи. А в 1930-е годы Могилёв чуть не стал столицей Беларуси. Обо всём этом я доступно и интересно расскажу на экскурсии.
5
3 отзыва
Путешествие из Минска в Могилёв
Путешествие из Минска в Могилёв
Путешествие из Минска в Могилёв

Описание экскурсии

Старинный Могилёв

Мы посетим Ратушу и Свято-Никольский монастырь, где неоднократно бывал Николай II со своей семьей. А также увидим собор Успения Девы Марии: долгое время он был главным католическим храмом Российской Империи. Кроме того, я покажу вам старинные дворцы и Арку Славы, через которую в город въезжала Екатерина II и другие знаменитые люди. А еще мы погуляем по пешеходной улице Ленинская и поговорим о домах могилевской элиты былых времен.

Могилёв 20 века

Вы увидите Дом Советов и комплекс зданий, построенный для руководителей БССР. Вы узнаете, как и почему Могилёв мог стать, но не стал столицей Беларуси в 1930-е годы. Также мы посетим Буйничское поле — символ отваги защитников города в годы Великой Отечественной войны. 23 дня они удерживали немецкие войска на подступах к Могилёву летом 1941-го. Вы узнаете, в каких известных фильмах и книгах нашли отражение эти события.

Организационные детали

Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника со скидкой

  • Могу встретить вас в Минске на железнодорожном вокзале или в аэропорту — подробности в переписке
  • Билеты в Ратушу не включены в стоимость (~100 рос. руб.). Экскурсии по музею могут проводить только местные гиды (по желанию), доплата составит ~300 рос. руб.
  • По запросу мы можем добавить в программу зоосад и краеведческий музей. Детали уточняйте в личном сообщении
  • После внесения предоплаты на сайте, остаток суммы нужно предать гиду в белорусских рублях по курсу на день проведения экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1601 туриста
Я гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь историями людей, зданий и
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городов, помогу окунуться в настоящую Беларусь. Программы подойдут ценителям необычных маршрутов, тем, кто любит узнавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хочет открыть для себя новые места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
р
Могилёв - город с древней, интересной историей. Здесь и Речь Посполитая, и Магдебургское право, и Ливонская война, и первая мировая, и события ВОВ… А ещё события, про которые в краеведческом
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музее сказали:"Здесь началась Голгофа последнего российского императора Николая II"… И это не всё, что можно увидеть и о чём узнать. Смотровая площадка на площади Славы, обзорная площадка на Днепр из парка Горького. И Днепр здесь совсем не тот, про который у Гоголя сказано….
А величественные храмы, различных конфессий, великолепное здание театра из красного кирпича….
В этом дивном путешествии меня сопровождал Иван, чуткий, предупредительный, деликатный, знающий гид. Замечательно комфортно выстроенная экмкурсия, готовность учесть все пожелания, ответить или обсудить любые вопросы.
А ещё поля, леса, деревни, хутора, аисты вдоль дороги… Однозначно рекомендую!!! СПАСИБО

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М
Иван-прекрасный расказчик, знает информацию обо всём, всесторонне подкован: и исторические аспекты, и география, и архитектура. Экскурсия была потрясающей. Грамотно выстроен маршрут с учетом истории развития города Могилёва. В пути Иван преподносил много интересных фактов, связанных как с тематикой экскурсии, так и любопытных моментов из истории или культуры Белоруссии. Спасибо за экскурсию.
Иван-прекрасный расказчик, знает информацию обо всём, всесторонне подкован: и исторические аспекты, и география, и архитектура. Экскурсия
Иван-прекрасный расказчик, знает информацию обо всём, всесторонне подкован: и исторические аспекты, и география, и архитектура. Экскурсия
Иван-прекрасный расказчик, знает информацию обо всём, всесторонне подкован: и исторические аспекты, и география, и архитектура. Экскурсия
Иван-прекрасный расказчик, знает информацию обо всём, всесторонне подкован: и исторические аспекты, и география, и архитектура. Экскурсия
Иван-прекрасный расказчик, знает информацию обо всём, всесторонне подкован: и исторические аспекты, и география, и архитектура. Экскурсия
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Маргарита
Могилев однозначно стоит посетить! Город-побратим Тулы, с которым связаны имена Екатерины Великой и Николая II. Свято-Никольский монастырь, прекрасные виды на Днепр!
Иван - отличный собеседник, организует поездку с комфортом, нам не помешал даже дождь и пронизывающий ветер на Ленинской (бывшей Ветренной) улице.
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