Путешествие из Минска в Могилёв

Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях

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Чего только не происходило в Могилёве за его многовековую историю! Здесь располагалась Ставка Верховного главнокомандующего в годы Первой мировой войны. Здесь состоялась знаковая встреча Екатерины II с императором Священной Римской империи. А в 1930-е годы Могилёв чуть не стал столицей Беларуси. Обо всём этом я доступно и интересно расскажу на экскурсии.
Путешествие из Минска в Могилёв
Путешествие из Минска в Могилёв
Путешествие из Минска в Могилёв
Путешествие из Минска в Могилёв
Путешествие из Минска в Могилёв
Путешествие из Минска в Могилёв
Путешествие из Минска в Могилёв
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Описание

Что вас ожидает

Старинный Могилёв

Мы посетим Ратушу и Свято-Никольский монастырь, где неоднократно бывал Николай II со своей семьей. А также увидим собор Успения Девы Марии: долгое время он был главным католическим храмом Российской Империи. Кроме того, я покажу вам старинные дворцы и Арку Славы, через которую в город въезжала Екатерина II и другие знаменитые люди. А еще мы погуляем по пешеходной улице Ленинская и поговорим о домах могилевской элиты былых времен.

Могилёв 20 века

Вы увидите Дом Советов и комплекс зданий, построенный для руководителей БССР. Вы узнаете, как и почему Могилёв мог стать, но не стал столицей Беларуси в 1930-е годы. Также мы посетим Буйничское поле — символ отваги защитников города в годы Великой Отечественной войны. 23 дня они удерживали немецкие войска на подступах к Могилёву летом 1941-го. Вы узнаете, в каких известных фильмах и книгах нашли отражение эти события.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно: легковой седан — 10400 рос. руб., минивэн на 7 человек (включая гида) — 13500 рос. руб.
  • Билеты в Ратушу не включены в стоимость (~100 рос. руб.). Экскурсии по музею могут проводить только местные гиды (по желанию), доплата составит ~300 рос. руб.
  • По запросу мы можем добавить в программу зоосад и краеведческий музей. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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