Описание экскурсии
Старинный Могилёв
Мы посетим Ратушу и Свято-Никольский монастырь, где неоднократно бывал Николай II со своей семьей. А также увидим собор Успения Девы Марии: долгое время он был главным католическим храмом Российской Империи. Кроме того, я покажу вам старинные дворцы и Арку Славы, через которую в город въезжала Екатерина II и другие знаменитые люди. А еще мы погуляем по пешеходной улице Ленинская и поговорим о домах могилевской элиты былых времен.
Могилёв 20 века
Вы увидите Дом Советов и комплекс зданий, построенный для руководителей БССР. Вы узнаете, как и почему Могилёв мог стать, но не стал столицей Беларуси в 1930-е годы. Также мы посетим Буйничское поле — символ отваги защитников города в годы Великой Отечественной войны. 23 дня они удерживали немецкие войска на подступах к Могилёву летом 1941-го. Вы узнаете, в каких известных фильмах и книгах нашли отражение эти события.
Организационные детали
Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника со скидкой
- Могу встретить вас в Минске на железнодорожном вокзале или в аэропорту — подробности в переписке
- Билеты в Ратушу не включены в стоимость (~100 рос. руб.). Экскурсии по музею могут проводить только местные гиды (по желанию), доплата составит ~300 рос. руб.
- По запросу мы можем добавить в программу зоосад и краеведческий музей. Детали уточняйте в личном сообщении
- После внесения предоплаты на сайте, остаток суммы нужно предать гиду в белорусских рублях по курсу на день проведения экскурсии
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Иван - отличный собеседник, организует поездку с комфортом, нам не помешал даже дождь и пронизывающий ветер на Ленинской (бывшей Ветренной) улице.