Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь» и обратно

Хатынь — место, где история ощущается на физическом уровне.



О трагедии, произошедшей здесь в 1943 году, вы не просто узнаете — вы её проживёте, идя по вымощенным плитам мемориала и слыша гул колоколов.



А мы организуем для вас удобный трансфер туда и обратно, чтобы вы успели осмотреть весь мемориал и увидели в нём живое напоминание о цене мира и человеческой жизни.