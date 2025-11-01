Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь» и обратно

Хатынь — место, где история ощущается на физическом уровне.
О трагедии, произошедшей здесь в 1943 году, вы не просто узнаете — вы её проживёте, идя по вымощенным плитам мемориала и слыша гул колоколов.
А мы организуем для вас удобный трансфер туда и обратно, чтобы вы успели осмотреть весь мемориал и увидели в нём живое напоминание о цене мира и человеческой жизни.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание трансфер
План поездки
- Мы заберём вас по указанному адресу в Минске и направимся в мемориальный комплекс «Хатынь». Дорога займёт около часа
- На территории комплекса у вас будет 2 часа для самостоятельного осмотра. Этого времени достаточно, чтобы неспешно пройти по мемориальной части и посетить музей
- После этого мы отвезём вас обратно в Минск — к удобному для вас адресу
- Общая продолжительность — около 4 часов
Содержание и основные темы
Во время визита вы познакомитесь с историей Хатыни — деревни, стёртой с лица земли в марте 1943 года. Сегодня это не просто точка на карте, а символ трагедии белорусского народа.
В мемориальном комплексе вы сможете:
- Пройти по территории мемориала, где каждое архитектурное решение имеет глубокий смысл
- Увидеть «Дерево жизни» с названиями сожжённых деревень
- Услышать колокольный звон, напоминающий о каждом из разрушенных населённых пунктов
- Посетить музей мемориального комплекса и подробнее узнать о событиях военного времени
Организационные детали
- Доплата за трансфер производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
- Трансфер выполняется на комфортабельных автомобилях:
— легковые Peugeot 308 T9, Ford Mondeo, Lincoln MKZ
— минивэны Volkswagen Caravella, Mercedes Vito и аналогичные
- С вами буду я или один из наших водителей
- Дополнительно по желанию вы можете воспользоваться услугами местного гида —
8 бел. руб с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1285 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я с 2011 года организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться.
Отзывы и рейтинг
5
Е
Елена
1 ноя 2025
Андрей оказался не только ответственным перевозчиков, но и хорошим гидом. Весь путь до мемориал делился с нами по знаниями о Беларуси, предложил бонусный заезд на Курган Славы, а также приобрёл аходные билеты с экскурсией в Хатынь. Автомобиль был подан к подъезду вовремя, а по аозвращению мы оказались в кафе с отличной белорусской кухней.
