Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» под Барановичами и обратно

Наш водитель с комфортом доставит вас в зооландшафтный парк «Диприз», а после прогулки отвезёт в Минск. Вы проведёте время на природе, отдохнёте и пообщаетесь с животными. А мы возьмём на себя заботы о дороге.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
«Диприз» находится в 151 км от Минска, неподалёку от Барановичей. Сейчас он работает в режиме частичного открытия: доступны две основные зоны — «Казачны мір» и «Лясныя таямніцы». В первой — экспозиции с экзотариумом и клетками для птиц, во второй — лесные вольеры с крупными животными, часть из которых свободно перемещается по территории.
Водитель заедет за вами по указанному адресу в Минске и доставит в «Диприз». Дорога от Минска до парка занимает около 2 часов. У вас будет около 4 часов, чтобы погулять и рассмотреть животных. Водитель подождёт вас на месте, а потом отвезёт обратно.
Перед поездкой рекомендуем уточнить график работы парка — он может меняться.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги водителя. Входные билеты в парк вы оплачиваете самостоятельно: взрослый билет стоит 30 бел. руб. в выходные и 20 бел. руб. в будни. Детский билет (3–13 лет) — 20 бел. руб. в выходные и 15 бел. руб. в будни
- Поездка пройдёт на минивэне Renault Trafic, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caddy Long, Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H1 или аналогичном. Автомобили оборудованы кондиционерами, в салоне есть Wi-Fi. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- По желанию можем изменить маршрут, забрать вас из аэропорта или организовать поездку для группы более 8 человек. Детали уточняйте в переписке
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 905 туристов
Вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.Задать вопрос
