Трансфер из Минска в зоопарк «Диприз» под Барановичами и обратно

Наш водитель с комфортом доставит вас в зооландшафтный парк «Диприз», а после прогулки отвезёт в Минск. Вы проведёте время на природе, отдохнёте и пообщаетесь с животными. А мы возьмём на себя заботы о дороге.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

«Диприз» находится в 151 км от Минска, неподалёку от Барановичей. Сейчас он работает в режиме частичного открытия: доступны две основные зоны — «Казачны мір» и «Лясныя таямніцы». В первой — экспозиции с экзотариумом и клетками для птиц, во второй — лесные вольеры с крупными животными, часть из которых свободно перемещается по территории.

Водитель заедет за вами по указанному адресу в Минске и доставит в «Диприз». Дорога от Минска до парка занимает около 2 часов. У вас будет около 4 часов, чтобы погулять и рассмотреть животных. Водитель подождёт вас на месте, а потом отвезёт обратно.

Перед поездкой рекомендуем уточнить график работы парка — он может меняться.

Организационные детали