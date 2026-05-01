В объективе - вы и Минск: фотопрогулка по историческим местам

Вы не просто познакомитесь со знаковыми локациями столицы, а останетесь в них на стильных кадрах.
Мы пройдём по атмосферным улицам — от Троицкого предместья до центра, сделаем фотографии в разных образах, а я помогу с позированием и настроением, чтобы снимки получились живыми и естественными.
Описание фото-прогулки
Встречаемся и идём гулять по Минску.
- Я сфотографирую вас у Троицкого предместья, Ратуши, Кафедрального собора и Национальной библиотеки
- Прогуляемся по улицам Комсомольская и Зыбицкая и сделаем кадры на их фоне
- Задержимся на терассе кафе — поснимаю, как вы наслаждаетесь чашечкой кофе
- По договорённости можем продлить фотосессию и в других локациях
Организационные детали
- Оплата после фотосессии в белорусских рублях
- Дополнительные расходы (по желанию): кофе и десерт в кафе, услуги визажиста и парикмахера
- Съёмка проходит на беззеркальную фотокамеру Nikon Z5
- После встречи в течение недели вы получите 15 снимков в авторской обработке, на следующий день после прогулки — все исходные фото (200–400 шт.), из них 50 шт. в цветокоррекции. Вы сможете сами выбрать понравившиеся фото на обработку. Фото передам на файлообменник, срок хранения — месяц
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Минске
Покажу главные достопримечательности Минска и сделаю красивые кадры на их фоне с вами в главной роли. Помогу с позированием и учту ваши пожелания.
