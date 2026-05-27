Отправимся на встречу с наследием некоронованных королей, чьё богатство не знало границ.
Раскроем детали, оживляющие стены Мирского и Несвижского замков, — о тайных ходах, необычных реликвиях, обороне от врагов. Поговорим о владельцах — влиятельных Радзивиллах — и других знатных семьях. А также заглянем в прошлое городов — обсудим власть, религию, торговлю и просвещение.
Описание экскурсии
Мирский замок (1,5–2 часа)
Проследуем по парадным залам, осмотрим интерьеры и старинное оружие. Погуляем по окрестностям и обсудим фортификацию.
Несвижский замок (2,5–3 часа)
Внутри увидим подлинную мебель, семейные реликвии, картины. Пройдём по парку с прудами, а также изучим центр города:
- ратушу
- костёл Божьего Тела
- памятник Симону Будному
- Слуцкую браму
Вы узнаете:
- об архитектурных стилях, особенностях планировки, внутреннем убранстве замков, ратуши, костёла
- фактах, легендах, важных событиях, значении всех достопримечательностей
- жизни и быте Радзивиллов, их влиянии на историю, культуру, политику страны
- функциях власти, роли католицизма, торговых и культурных связях в прошлом
- вкладе Будного в письменность и образование, его просветительских идеях и наследии
- изменениях городов и замков со временем, сохранении памятников
Организационные детали
- Едем на легковом авто, минивэне или микроавтобусе. По запросу предоставим детское кресло
- Возьмите перекус и воду. Можем запланировать обед или кофе-паузы, оплата по счёту
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 20 бел. руб. (~530 ₽) в каждый замок
- На дорогу потратим в общей сложности ~3,5 часа
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1110 туристов
Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярным и уникальным достопримечательностям Беларуси. Каждая
