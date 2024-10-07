Несвижский и Мирский замки — свидетели знаковых событий прошлого и хранители множества тайн и легенд, которыми мы обязательно поделимся с вами. На экскурсии вы прогуляетесь вокруг замков.
Познакомитесь с жизнью их бывших владельцев, культурой и традициями шляхты, а также удивительной историей Беларуси.
Познакомитесь с жизнью их бывших владельцев, культурой и традициями шляхты, а также удивительной историей Беларуси.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Несвиж
Прошлое города тесно переплелось с историей рода Радзивиллов. Вы увидите знаковые сооружения Несвижа — городскую ратушу и Слуцкую браму. Заглянете в костёл Божьего Тела со старинными фресками внутри и на фасаде храма. При желании спуститесь в крипту — одну из крупнейших усыпальниц частновладельческой фамилии в Европе. Насладитесь красотой окружающих замок парков. Узнаете его легенды, историю рода Радзивиллов и их резиденции.
Мир
Мирский замок — первый частновладельческий замок на этих землях. Неприступная оборонительная крепость с многоярусными башнями позволит окунуться в эпоху рыцарей. Вы увидите и небольшой городок Мир — уютное местечко, где текла неспешная жизнь мастеров, ремесленников и торговцев, а также проходили частые ярмарки.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Geely Coolray и услуги гида
- Дорога до первой локации займёт 1,5 часа
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — примерно 1200 российских рублей в оба замка за человека
- Гид проведёт экскурсию вокруг замков. В самих замках вы можете погулять самостоятельно или с аудиогидом — 115 российских рублей за человека. Либо заранее заказать экскурсию по экспозиции музеев — 920 российских рублей за человека
- Оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 239 туристов
Я Наталья, представитель дружной команды гидов в Беларуси. Путешествия для нас — это любовь на всю жизнь, хобби и профессия. Интересно и увлекательно представим вам Минск и окрестности, учтём все ваши пожелания и поможем полюбить нашу прекрасную страну.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
7 окт 2024
В октябре посетили город Минск. Решили, что очень хотим посетить замки. Хотим выразить огромную благодарность Наталье. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Информацию донесла в очень понятном и интересном ключе. У нее замечательное чувство юмора. Нам это было важно. Мы очень остались довольны. Рекомендуем Наталью однозначно!!!
М
Максим
16 сен 2024
Отличная экскурсия!
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
9 часов
Групповая
Лучший выборЗамки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: У входа в Костёл
Расписание: ежедневно в 09:30
30 окт в 09:30
1 ноя в 08:30
3 750₽ за человека
11 часов
Групповая
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
28 окт в 09:00
4 180₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
25 500₽ за всё до 6 чел.