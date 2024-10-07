Несвижский и Мирский замки — свидетели знаковых событий прошлого и хранители множества тайн и легенд, которыми мы обязательно поделимся с вами. На экскурсии вы прогуляетесь вокруг замков. Познакомитесь с жизнью их бывших владельцев, культурой и традициями шляхты, а также удивительной историей Беларуси.

Описание экскурсии

Несвиж

Прошлое города тесно переплелось с историей рода Радзивиллов. Вы увидите знаковые сооружения Несвижа — городскую ратушу и Слуцкую браму. Заглянете в костёл Божьего Тела со старинными фресками внутри и на фасаде храма. При желании спуститесь в крипту — одну из крупнейших усыпальниц частновладельческой фамилии в Европе. Насладитесь красотой окружающих замок парков. Узнаете его легенды, историю рода Радзивиллов и их резиденции.

Мир

Мирский замок — первый частновладельческий замок на этих землях. Неприступная оборонительная крепость с многоярусными башнями позволит окунуться в эпоху рыцарей. Вы увидите и небольшой городок Мир — уютное местечко, где текла неспешная жизнь мастеров, ремесленников и торговцев, а также проходили частые ярмарки.

Организационные детали