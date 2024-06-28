Наш театр – это жемчужина архитектурного искусства, гордость белорусского народа, визитная карточка страны. Приглашаем вас на уникальную экскурсию по его закулисью.
Вы увидите, где создаются великие произведения искусства, мастерские, где изготавливаются костюмы и декорации, и узнаете секреты театральной жизни. Окунитесь в атмосферу творчества и магии, которая обычно скрыта от глаз зрителей!
Вы увидите, где создаются великие произведения искусства, мастерские, где изготавливаются костюмы и декорации, и узнаете секреты театральной жизни. Окунитесь в атмосферу творчества и магии, которая обычно скрыта от глаз зрителей!
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
За кулисами театра Приглашаем вас на увлекательное путешествие по закулисью Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, одного из самых престижных театров страны. Эта уникальная экскурсия откроет для вас двери в мир, который обычно скрыт от глаз зрителей. Вы сможете заглянуть в мастерские, где талантливые художники и ремесленники создают изумительные костюмы и декорации, необходимые для воплощения грандиозных спектаклей. Вас ждут рассказы о сложном процессе создания театральных образов, от первых эскизов до готовых шедевров, которые украшают сцену. Пройдя по коридорам и помещениям театра, вы узнаете о его богатой истории, выдающихся постановках и знаменитых артистах, которые когда-то блистали на его сцене. Вас ждет знакомство с репетиционными залами, где артисты балета и оперы оттачивают своё мастерство, а также с техническими службами, обеспечивающими бесперебойную работу театра. Особое внимание будет уделено таинствам закулисной жизни, таким как подготовка к спектаклям, грим и костюмерные преобразования. Вы увидите, как рождается магия театра, и поймёте, сколько труда и таланта скрыто за каждым представлением. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и откроет новые грани театрального искусства, позволив почувствовать себя частью этого удивительного мира. Присоединяйтесь и окунитесь в атмосферу творчества, вдохновения и магии, царящую за кулисами театра оперы и балета Беларуси!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (17+)
|60 Br
|Детский (3-16 лет)
|55 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по закулисью театра
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Парижской Коммуны, 1 центральный вход в театр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Менеджер свяжется с Вами за 1 день до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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