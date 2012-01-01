Усадьба Огинских в деревне Залесье

В Залесье вас ожидает знакомство с родовым гнездом Михаила Клеофаса Огинского, автора полонеза «Прощанье с родиной». Имение-дворец семейства Огинских — памятник архитектуры эпохи классицизма. Усадьба была построена в первой половина XIX века. Этот дворец служил родовым гнездом Михаила Клеофаса Огинского — знаменитого композитора и общественного деятеля. Усадьба была для композитора местом проживания целых два десятилетия.

Костёл Девы Марии Розария

Впервые Солы упоминаются в XVI века как село Виленского воеводства, находилось в шляхетской собственности. Католический приход в Солах основан в 1589 году. Тогда же был построен первый деревянный костёл на средства гетмана Христофора Радзивилла. Костел Девы Марии Ружанцовой — один из самых необычных и красивых костелов Беларуси.

Медвежья академия

В Сморгони Вы узнаете о «медвежьей академии» рода Радзивиллов, сморгонских «абаранках», сокровищах Наполеона и многом другом.

Католические храмы Островца

Островец — небольшой город Гродненской области Беларуси. До 2012 года Островец считался городским поселком. Город Островец стоит на реке Лоша. Основными достопримечательностями города Островец, являются два костела. Первый из них это костел святых Козьмы и Демьяна, построенный в 1787 году. Второй — Крестовоздвиженский костел, построенный в 1911 году.

Один из самых красивых костёлов Белоруссии

Главная достопримечательность Гервят — католическая церковь Святой Троицы, которая согласно ряду опросов признана самым красивым костёлом Белоруссии. Также в агрогородке есть водяная мельница, построенная в XIX веке, и военное кладбище Первой мировой войны.

Завершением этого насыщенного дня станет органный концерт.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.