Залесье - Солы - Островец - Сморгонь - Гервяты

Путешествие по Старовиленскому тракту познакомит Вас с настоящими архитектурными жемчужинами и...

Путешествие по Старовиленскому тракту познакомит Вас с настоящими архитектурными жемчужинами и яркими историческими событиями и личностями.
Залесье - Солы - Островец - Сморгонь - Гервяты
Залесье - Солы - Островец - Сморгонь - Гервяты
Залесье - Солы - Островец - Сморгонь - Гервяты
Залесье - Солы - Островец - Сморгонь - Гервяты
Залесье - Солы - Островец - Сморгонь - Гервяты
Залесье - Солы - Островец - Сморгонь - Гервяты

Что вы увидите 🤩

  • Залесье
  • Солы
  • Островец
  • Сморгонь
  • Гервяты
Усадьба Огинских в деревне Залесье
В Залесье вас ожидает знакомство с родовым гнездом Михаила Клеофаса Огинского, автора полонеза «Прощанье с родиной». Имение-дворец семейства Огинских — памятник архитектуры эпохи классицизма. Усадьба была построена в первой половина XIX века. Этот дворец служил родовым гнездом Михаила Клеофаса Огинского — знаменитого композитора и общественного деятеля. Усадьба была для композитора местом проживания целых два десятилетия.
Костёл Девы Марии Розария
Впервые Солы упоминаются в XVI века как село Виленского воеводства, находилось в шляхетской собственности. Католический приход в Солах основан в 1589 году. Тогда же был построен первый деревянный костёл на средства гетмана Христофора Радзивилла. Костел Девы Марии Ружанцовой — один из самых необычных и красивых костелов Беларуси.
Медвежья академия
В Сморгони Вы узнаете о «медвежьей академии» рода Радзивиллов, сморгонских «абаранках», сокровищах Наполеона и многом другом.
Католические храмы Островца
Островец — небольшой город Гродненской области Беларуси. До 2012 года Островец считался городским поселком. Город Островец стоит на реке Лоша. Основными достопримечательностями города Островец, являются два костела. Первый из них это костел святых Козьмы и Демьяна, построенный в 1787 году. Второй — Крестовоздвиженский костел, построенный в 1911 году.
Один из самых красивых костёлов Белоруссии
Главная достопримечательность Гервят — католическая церковь Святой Троицы, которая согласно ряду опросов признана самым красивым костёлом Белоруссии. Также в агрогородке есть водяная мельница, построенная в XIX веке, и военное кладбище Первой мировой войны.
Завершением этого насыщенного дня станет органный концерт.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-100 человек
Стандартный билет (16+)
$33
Детский билет (до 16)
$28

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
пл. Свободы 2 А, Ратуша, Войт с ключом, Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Суббота в 09:00

Travel A.
Travel A.
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