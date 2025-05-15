Ружанский дворец – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Ружанский дворец» в Минске, цены от 140 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
На автобусе
11 часов
41 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2 а (Ратуша) у скульптуры ВО...
Расписание: В 08:00 согласно расписанию
8 июн в 08:00
15 июн в 08:00
215 Br за человека
Залесье - Солы - Сморгонь - Гервяты
На автобусе
10 часов
39 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Залесье - Солы - Сморгонь - Гервяты
Начало: Пл. Свободы 2 А, Городская Ратуша, скульптура ВОЙТ
Расписание: согласно расписанию в 09:00
Завтра в 09:00
11 июн в 09:00
140 Br за человека
Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
На автобусе
12 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2а
Расписание: По средам в 8:00
25 июн в 08:00
2 июл в 08:00
185 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    15 мая 2025
    Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
    Всем добрый день! Экскурсия отлично организованна) Мини группа, комфортабельный микроавтобус. Посетили три объекта, на каждом свой экскурсовод. - это прибавило положительных эмоций! Без суеты на протяжении всего пути) Спасибо сопровождающей нас Валерий-гид, отлично провели день!!
  • А
    Анна
    14 мая 2025
    Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
    Прекрасные дворцы Пусловских и в Ружанах и усадьба Тадеуша Костюшко. Все прнравилось. Большое спасибо, всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Ружанский дворец»

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  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2025
Сейчас в Минске в категории "Ружанский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 215. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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