Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2 а (Ратуша) у скульптуры ВО...
Расписание: В 08:00 согласно расписанию
8 июн в 08:00
15 июн в 08:00
215 Br за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Залесье - Солы - Сморгонь - Гервяты
Начало: Пл. Свободы 2 А, Городская Ратуша, скульптура ВОЙТ
Расписание: согласно расписанию в 09:00
Завтра в 09:00
11 июн в 09:00
140 Br за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2а
Расписание: По средам в 8:00
25 июн в 08:00
2 июл в 08:00
185 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна15 мая 2025Всем добрый день! Экскурсия отлично организованна) Мини группа, комфортабельный микроавтобус. Посетили три объекта, на каждом свой экскурсовод. - это прибавило положительных эмоций! Без суеты на протяжении всего пути) Спасибо сопровождающей нас Валерий-гид, отлично провели день!!
- ААнна14 мая 2025Прекрасные дворцы Пусловских и в Ружанах и усадьба Тадеуша Костюшко. Все прнравилось. Большое спасибо, всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Ружанский дворец»
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