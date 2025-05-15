А Анна

Всем добрый день! Экскурсия отлично организованна) Мини группа, комфортабельный микроавтобус. Посетили три объекта, на каждом свой экскурсовод. - это прибавило положительных эмоций! Без суеты на протяжении всего пути) Спасибо сопровождающей нас Валерий-гид, отлично провели день!!