«Островецкая кругосветка» - поездка по западной Беларуси

Всё самое интересное на Гродненской земле: природа, костёлы и усадьбы
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по архитектурным и историческим уголкам западной Беларуси. В маршруте — Островец, Гервяты, Солы, Сморгонь и Залесье.

За один день вы увидите редкие памятники готики, ренессанса и модерна, прогуляетесь по дворянской усадьбе, а ещё — узнаете, как жили монахи, священники, революционеры и поэты этой земли.
1 отзыв
Описание экскурсии

Трансфер из Минска (~1,5 часа)

Островец (~1 час)

Именно здесь впервые на территории современной Беларуси обосновались монахи-доминиканцы. Костёл Святых Космы и Дамиана, построенный при монастыре, прошёл долгий путь — от духовного центра до памятника, пережившего века. Вы узнаете, как менялся этот храм и какую роль он играл в жизни местного сообщества на протяжении более 600 лет.

Гервяты (~1 час)

Троицкий костёл — одна из самых высоких неоготических построек страны. Его шпили и арки напоминают собор Парижской Богоматери, а ухоженный парк с аллеями, деревьями и цветниками лишь подчёркивает величественный облик. Здесь хочется не просто слушать, а останавливаться, смотреть, запоминать.

Обед (~1 час, за наличный расчёт)

Солы (~1 час)

Костёл Девы Марии Ружанцовой — настоящий шедевр модерна. Он асимметричен, лёгок и необычайно грациозен, не похож ни на один другой храм в Беларуси. Его изящные формы удивляют и очаровывают, словно перед вами архитектурный аналог музыкального этюда.

Сморгонь (~1 час)

Костёл Святого Михаила Архангела — здание с насыщенной и переменчивой историей. За четыре столетия оно успело побывать и кальвинским собором, и католическим храмом, и даже — атеистическим клубом. Вы увидите редкий для региона памятник архитектуры с элементами воинственной строгости и ритмичной декоративности.

Залесье (~1 час)

Усадьба Михала Клеофаса Огинского — не просто музей, а место, где по-прежнему звучит музыка, проходят балы и поэтические вечера. Вас ждёт костюмированная экскурсия по залам, где ещё два столетия назад собирались гости Огинских.

Обратная дорога в Минск (~2,5 часа)

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе туристического класса
  • Программа подходит для всех возрастов, но наибольший интерес вызывает у взрослой аудитории
  • Обед в кафе по желанию (за доплату)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит:

  • Экскурсия по парку в Залесье
  • Посещение храмов в Сморгони, Солах, Островце
  • Экскурсия в костёл Святой Троицы в Гервятах

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Восток»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 445 туристов
Наша команда профессионально организовывает экскурсии по всей Беларуси. Благодаря нашим гидам вы увидите самые красивые места и прочувствуете гостеприимность нашей страны. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Е
Егорова
6 авг 2025
Сама экскурсия интересная, очень хороший экскурсовод Нина. Проблемы возникли с оплатой, которая значительно увеличилась по сравнению с заявленной на сайте. Нас также не предупредили, что обед надо оплатить отдельно, в день экскурсии наличными. Наличных не было - остались без обеда. Пункт отправки автобуса не из центра, а от Центральной библиотеки - не совсем удобен.

Входит в следующие категории Минска

