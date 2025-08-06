«Островецкая кругосветка» - поездка по западной Беларуси
Всё самое интересное на Гродненской земле: природа, костёлы и усадьбы
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по архитектурным и историческим уголкам западной Беларуси. В маршруте — Островец, Гервяты, Солы, Сморгонь и Залесье.
За один день вы увидите редкие памятники готики, ренессанса и модерна, прогуляетесь по дворянской усадьбе, а ещё — узнаете, как жили монахи, священники, революционеры и поэты этой земли.
Описание экскурсии
Трансфер из Минска (~1,5 часа)
Островец (~1 час)
Именно здесь впервые на территории современной Беларуси обосновались монахи-доминиканцы. Костёл Святых Космы и Дамиана, построенный при монастыре, прошёл долгий путь — от духовного центра до памятника, пережившего века. Вы узнаете, как менялся этот храм и какую роль он играл в жизни местного сообщества на протяжении более 600 лет.
Гервяты (~1 час)
Троицкий костёл — одна из самых высоких неоготических построек страны. Его шпили и арки напоминают собор Парижской Богоматери, а ухоженный парк с аллеями, деревьями и цветниками лишь подчёркивает величественный облик. Здесь хочется не просто слушать, а останавливаться, смотреть, запоминать.
Обед (~1 час, за наличный расчёт)
Солы (~1 час)
Костёл Девы Марии Ружанцовой — настоящий шедевр модерна. Он асимметричен, лёгок и необычайно грациозен, не похож ни на один другой храм в Беларуси. Его изящные формы удивляют и очаровывают, словно перед вами архитектурный аналог музыкального этюда.
Сморгонь (~1 час)
Костёл Святого Михаила Архангела — здание с насыщенной и переменчивой историей. За четыре столетия оно успело побывать и кальвинским собором, и католическим храмом, и даже — атеистическим клубом. Вы увидите редкий для региона памятник архитектуры с элементами воинственной строгости и ритмичной декоративности.
Залесье (~1 час)
Усадьба Михала Клеофаса Огинского — не просто музей, а место, где по-прежнему звучит музыка, проходят балы и поэтические вечера. Вас ждёт костюмированная экскурсия по залам, где ещё два столетия назад собирались гости Огинских.
Обратная дорога в Минск (~2,5 часа)
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусе туристического класса
Программа подходит для всех возрастов, но наибольший интерес вызывает у взрослой аудитории
Обед в кафе по желанию (за доплату)
С вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость входит:
Экскурсия по парку в Залесье
Посещение храмов в Сморгони, Солах, Островце
Экскурсия в костёл Святой Троицы в Гервятах
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Восток»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 445 туристов
Наша команда профессионально организовывает экскурсии по всей Беларуси. Благодаря нашим гидам вы увидите самые красивые места и прочувствуете гостеприимность нашей страны. До встречи!
Е
Егорова
6 авг 2025
Сама экскурсия интересная, очень хороший экскурсовод Нина. Проблемы возникли с оплатой, которая значительно увеличилась по сравнению с заявленной на сайте. Нас также не предупредили, что обед надо оплатить отдельно, в день экскурсии наличными. Наличных не было - остались без обеда. Пункт отправки автобуса не из центра, а от Центральной библиотеки - не совсем удобен.