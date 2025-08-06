Приглашаем вас в насыщенное путешествие по архитектурным и историческим уголкам западной Беларуси. В маршруте — Островец, Гервяты, Солы, Сморгонь и Залесье. За один день вы увидите редкие памятники готики, ренессанса и модерна, прогуляетесь по дворянской усадьбе, а ещё — узнаете, как жили монахи, священники, революционеры и поэты этой земли.

Трансфер из Минска (~1,5 часа)

Островец (~1 час)

Именно здесь впервые на территории современной Беларуси обосновались монахи-доминиканцы. Костёл Святых Космы и Дамиана, построенный при монастыре, прошёл долгий путь — от духовного центра до памятника, пережившего века. Вы узнаете, как менялся этот храм и какую роль он играл в жизни местного сообщества на протяжении более 600 лет.

Гервяты (~1 час)

Троицкий костёл — одна из самых высоких неоготических построек страны. Его шпили и арки напоминают собор Парижской Богоматери, а ухоженный парк с аллеями, деревьями и цветниками лишь подчёркивает величественный облик. Здесь хочется не просто слушать, а останавливаться, смотреть, запоминать.

Обед (~1 час, за наличный расчёт)

Солы (~1 час)

Костёл Девы Марии Ружанцовой — настоящий шедевр модерна. Он асимметричен, лёгок и необычайно грациозен, не похож ни на один другой храм в Беларуси. Его изящные формы удивляют и очаровывают, словно перед вами архитектурный аналог музыкального этюда.

Сморгонь (~1 час)

Костёл Святого Михаила Архангела — здание с насыщенной и переменчивой историей. За четыре столетия оно успело побывать и кальвинским собором, и католическим храмом, и даже — атеистическим клубом. Вы увидите редкий для региона памятник архитектуры с элементами воинственной строгости и ритмичной декоративности.

Залесье (~1 час)

Усадьба Михала Клеофаса Огинского — не просто музей, а место, где по-прежнему звучит музыка, проходят балы и поэтические вечера. Вас ждёт костюмированная экскурсия по залам, где ещё два столетия назад собирались гости Огинских.

Обратная дорога в Минск (~2,5 часа)

Поездка проходит на микроавтобусе туристического класса

Программа подходит для всех возрастов, но наибольший интерес вызывает у взрослой аудитории

Обед в кафе по желанию (за доплату)

С вами будет один из гидов нашей команды

