Усадьба Любанских – экскурсии в Минске

Найдено 4 экскурсии в категории «Усадьба Любанских» в Минске, цены от 3330 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
На автобусе
На микроавтобусе
5.5 часов
73 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Групповая экскурсия по старинным ремёслам и традициям Беларуси
Погрузитесь в атмосферу старинной шляхетской усадьбы, оцените мастерство ремесленников и насладитесь вкусом аутентичной белорусской кухни
Начало: В центре города на ЖД вокзале
31 дек в 12:00
2 янв в 11:00
3330 ₽ за человека
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из Минска по замкам Беларуси и обратно
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска по замкам Беларуси и обратно
За один день увидеть Коссово, Ружаны, Несвиж и Мир
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Дворянские усадьбы Минска
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворянские усадьбы Минска
Увлекательное путешествие по дворянским усадьбам Минска, где оживают легенды и истории знатных родов Беларуси. Идеально для любителей истории
Начало: На площади Свободы
11 дек в 09:00
12 дек в 09:30
34 500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    8 сентября 2025
    Дворянские усадьбы Минска
    Большое спасибо Оксане за великолепную экскурсию. Получили море впечатлений и гору удовольствия!
  • О
    Ольга
    3 августа 2025
    Дворянские усадьбы Минска
    Экскурсия "Дворянские усадьбы" у нас не получалась по времени, т. к. ехали из Гродно, и перекроили с Оксаной на большую
    читать дальше

    обзорную по Минску. Проходили 4 часа и Оксана могла бы еще водить, показывать и рассказывать, но у меня муж с больной ногой уже устал(( Оксана очень интересный рассказчик, экспрессивный человек, вдохновлённый, чувствуется, что ей хочется как можно больше дать материала, погрузить гостей в историю Минска, но при этом экскурсия очень живая, не перегружена сухими датами, за каждой историей стоят люди и дома. Очень интересная получилась экскурсия, зотя и немного грустная - Оксана показывает много архивных фотографий и, когда представляешь, как мог бы выглядеть город, если бы сохранилась историческая застройка, становится чуточку грустно от утерянного. Погулять по Минску с Оксаной однозначно рекомендую - выбирайте любую - обзорную, кофейную, предместья, усадьбы - с Оксаной всё оживёт и заиграет новыми гранями.

  • Е
    Елена
    25 июля 2025
    Дворянские усадьбы Минска
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Оксане за эту потрясающую экскурсию по старинным усадьбам! Это было не просто путешествие, а настоящее
    читать дальше

    погружение в историю и судьбы великих дворянских родов.
    Оксана — невероятно увлеченный и знающий гид. С какой теплотой и любовью она рассказывала о каждой усадьбе! Мы с замиранием сердца слушали легенды рода Ваньковичей, восхищались романтикой усадьбы Прушинских-Любанских и открывали для себя тайны Белой дачи. Информация подавалась так живо и интересно, что время пролетело совершенно незаметно.
    Особенно впечатлило, как Оксане удалось показать не просто архитектуру, а душу этих мест, рассказать о людях, которые там жили, любили и творили историю.
    Организация поездки была на высшем уровне, все продумано и комфортно.
    Это одна из лучших экскурсий, на которых мне доводилось бывать. Огромное спасибо Оксане за ее профессионализм, энтузиазм и незабываемые впечатления! Очень рекомендую всем, кто интересуется историей и хочет увидеть настоящие жемчужины Беларуси.

    Хочу выразить огромную благодарность гиду Оксане за эту потрясающую экскурсию по старинным усадьбам! Это было не просто путешествие, а настоящее



