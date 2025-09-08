Групповая
Лучший выборГрупповая экскурсия по старинным ремёслам и традициям Беларуси
Погрузитесь в атмосферу старинной шляхетской усадьбы, оцените мастерство ремесленников и насладитесь вкусом аутентичной белорусской кухни
Начало: В центре города на ЖД вокзале
31 дек в 12:00
2 янв в 11:00
3330 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска по замкам Беларуси и обратно
За один день увидеть Коссово, Ружаны, Несвиж и Мир
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворянские усадьбы Минска
Увлекательное путешествие по дворянским усадьбам Минска, где оживают легенды и истории знатных родов Беларуси. Идеально для любителей истории
Начало: На площади Свободы
11 дек в 09:00
12 дек в 09:30
34 500 ₽ за всё до 10 чел.
Большое спасибо Оксане за великолепную экскурсию. Получили море впечатлений и гору удовольствия!
Экскурсия "Дворянские усадьбы" у нас не получалась по времени, т. к. ехали из Гродно, и перекроили с Оксаной на большую
Хочу выразить огромную благодарность гиду Оксане за эту потрясающую экскурсию по старинным усадьбам! Это было не просто путешествие, а настоящее
