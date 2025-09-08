читать дальше

погружение в историю и судьбы великих дворянских родов.

Оксана — невероятно увлеченный и знающий гид. С какой теплотой и любовью она рассказывала о каждой усадьбе! Мы с замиранием сердца слушали легенды рода Ваньковичей, восхищались романтикой усадьбы Прушинских-Любанских и открывали для себя тайны Белой дачи. Информация подавалась так живо и интересно, что время пролетело совершенно незаметно.

Особенно впечатлило, как Оксане удалось показать не просто архитектуру, а душу этих мест, рассказать о людях, которые там жили, любили и творили историю.

Организация поездки была на высшем уровне, все продумано и комфортно.

Это одна из лучших экскурсий, на которых мне доводилось бывать. Огромное спасибо Оксане за ее профессионализм, энтузиазм и незабываемые впечатления! Очень рекомендую всем, кто интересуется историей и хочет увидеть настоящие жемчужины Беларуси.