Мои заказы

Бобруйск – экскурсии в Минске

Найдено 4 экскурсии в категории «Бобруйск» в Минске, цены от 20 750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неизведанная Беларусь
На машине
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанная Беларусь
Откройте для себя скрытые жемчужины Беларуси: замки, монастыри и дворцы. Уникальные истории и архитектурные открытия ждут вас
Начало: В районе м. Фрунзенская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 750 ₽ за всё до 3 чел.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
32 600 ₽ за всё до 3 чел.
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси: Бобруйск, Жиличи, Красный Берег
На машине
10 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси: Бобруйск, Жиличи, Красный Берег
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
14 дек в 08:00
20 дек в 08:00
27 550 ₽29 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    11 ноября 2025
    Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
    Экскурсия произвела очень хорошее впечатление. Был интересный рассказ гида по трассе о тех местах, которые проезжали. Впечатлило убранство дворцов в
    читать дальше

    Красном Береге и Жиличах. В первом мы брали аудиогид, во втором нас присоединили к экскурсионной группе. Ну и конечно не может оставить равнодушным мемориал и музей "Дети войны", посвященный судьбам детей в фашистских концлагерях. В городе Бобруйске прогулялись по городу, сфотографировались с Шурой Балагановым и бобром Самойловичем, а также купили местный зефир. Всем рекомендую эту экскурсию.

  • М
    Мария
    29 июня 2025
    Из Минска по дорогам Восточной Беларуси: Бобруйск, Жиличи, Красный Берег
    Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение в очень приятной компании
    читать дальше

    и дружеской атмосфере! Иван прекрасный рассказчик, интересный собеседник, очень приятный и интеллигентный человек! Время пролетело незаметно, нам всё очень понравилось, огромная благодарность! Рекомендую от всей души!

    Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключениеЭто не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключениеЭто не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключениеЭто не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключениеЭто не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключениеЭто не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключениеЭто не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение
  • А
    Александра
    22 февраля 2025
    Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
    Елена спасибо Вам за экскурсию. Очень насыщенная экскурсия. Всем рекомендуем, кто едит в Минск.
    Елена спасибо Вам за экскурсию. Очень насыщенная экскурсия. Всем рекомендуем, кто едит в МинскЕлена спасибо Вам за экскурсию. Очень насыщенная экскурсия. Всем рекомендуем, кто едит в МинскЕлена спасибо Вам за экскурсию. Очень насыщенная экскурсия. Всем рекомендуем, кто едит в Минск
  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Из Минска по дорогам Восточной Беларуси: Бобруйск, Жиличи, Красный Берег
    Интересный маршрут, усадьбы поразили - прекрасная реставрация, отличный музейный гид. Иван - замечательный организатор, рассказчик, умело составил маршрут. По пути решал все вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Бобруйск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Неизведанная Беларусь
  2. Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
  3. Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
  4. Из Минска по дорогам Восточной Беларуси: Бобруйск, Жиличи, Красный Берег
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Красный костёл
  6. Ратуша
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2025
Сейчас в Минске в категории "Бобруйск" можно забронировать 4 экскурсии от 20 750 до 32 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Бобруйск», 34 ⭐ отзыва, цены от 20750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль