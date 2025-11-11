Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанная Беларусь
Откройте для себя скрытые жемчужины Беларуси: замки, монастыри и дворцы. Уникальные истории и архитектурные открытия ждут вас
Начало: В районе м. Фрунзенская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 750 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
32 600 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси: Бобруйск, Жиличи, Красный Берег
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
14 дек в 08:00
20 дек в 08:00
27 550 ₽
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей11 ноября 2025Экскурсия произвела очень хорошее впечатление. Был интересный рассказ гида по трассе о тех местах, которые проезжали. Впечатлило убранство дворцов в
- ММария29 июня 2025Это не просто 5, а 5+! И это не просто экскурсия, а целое путешествие и мини-приключение в очень приятной компании
- ААлександра22 февраля 2025Елена спасибо Вам за экскурсию. Очень насыщенная экскурсия. Всем рекомендуем, кто едит в Минск.
- ЕЕлена6 августа 2024Интересный маршрут, усадьбы поразили - прекрасная реставрация, отличный музейный гид. Иван - замечательный организатор, рассказчик, умело составил маршрут. По пути решал все вопросы.
