читать дальше

Красном Береге и Жиличах. В первом мы брали аудиогид, во втором нас присоединили к экскурсионной группе. Ну и конечно не может оставить равнодушным мемориал и музей "Дети войны", посвященный судьбам детей в фашистских концлагерях. В городе Бобруйске прогулялись по городу, сфотографировались с Шурой Балагановым и бобром Самойловичем, а также купили местный зефир. Всем рекомендую эту экскурсию.