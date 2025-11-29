Вас ждёт атмосферное путешествие по самым знаковым местам Беларуси! Мы очутимся в сказке и увидим ажурный дворец Пусловских. Окунемся в уютный мир, гуляя по вечернему Бресту.
Описание тура
Коссово, Брестская крепость и Пятый форт • Первая остановка — Коссово. Небольшой городок хранит в себе настоящий архитектурный жемчуг: дворец Пусловских. Его ажурные башни, будто созданные для сказки, впечатляют не только историей, но и редкой романтичностью.
- Далее путь ведёт в Брест — город, где история оживает буквально на каждом шагу. Мы окажемся на территории легендарной Брестской крепости, одного из главных символов мужества и героизма. Масштабные бастионы, монумент «Мужество», вечный огонь и атмосфера тишины, перемешанная с памятью, делают это место по-настоящему уникальным.
- После обеда мы отправимся в Пятый форт — малоизвестную, но невероятно впечатляющую часть крепостного кольца. Это место удивляет своей сохранившейся системой подземных катакомб, оборонительных ходов, казематов и лабиринтов. Внутри — та самая подлинная фортификация конца XIX – начала XX века, которая поражает масштабом и инженерной точностью. Брест и Беловежская пуща • Вечером нас ждёт знакомство с Брестом уже с другой стороны — мирной, уютной и очень фотогеничной. Прогулка по вечернему городу завершается одним из самых трогательных моментов — зажжением фонарей на улице Советской. Настоящий фонарщик в старинной форме вручную зажигает газовые фонари, создавая атмосферу старого города, которой больше нет нигде в Беларуси.
- Утро второго дня начинается с завтрака и переезда в Беловежскую пущу — величественный реликтовый лес, один из самых древних в Европе. Здесь царит особый воздух, тишина и глубина, которые невозможно почувствовать в другом месте. Мы посетим музей природы, где можно увидеть экспозиции, посвящённые уникальной флоре и фауне пущи, а также её многовековой истории. Отправимся к вольерам — увидеть зубров, символ Беларуси, а также других животных, обитающих на охраняемой территории.
- После обеда нас ждёт знакомство с народными традициями — старинный музей быта, где представлена белорусская крестьянская культура, ремёсла и уклад жизни.
• После — возращение в Минск. Важная информация:
Возьмите с собой паспорт.
В четверг в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Пусловских
- Брестская крепость
- Пятый форт
- Беловежская пуща и демонстрационные вольеры
- Музей природы и старинный музей быта
Что включено
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Транспортные услуги
- Входной билет в музей Брестской крепости
- Входной билет в 5-й форт
- Входной билет в музей природы Беловежской пущи
- Входной билет в вольеры
- Входной билет в музей народного быта
- 2 комплексных обеда в кафе
- 1 завтрак при отеле
- Проживание в отеле г. Бреста
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минская городская ратуша
Завершение: Пл. Свободы, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: В четверг в 9:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
