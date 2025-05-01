Выселимся и отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи и полюбуемся роскошным внутренним убранством. Посетим экспозиции юго-западной башни, пройдёмся по боевым галереям и даже спустимся в тюремный подвал.

Увидим часовню-усыпальницу в стиле модерн. Дальше побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы осмотрим дома ремесленников и купцов на главной площади. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.

После обеда прибудем в Минск. Начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Вы увидите Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немигу и через Верхний город.

На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Расскажем про дореволюционный Минск, город во время Великой Отечественной войны и о традициях Магдебургского права. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице.

Поужинаем и разместимся в отеле.