Автобусный тур по главным местам Беларуси для всей семьи: Гродно, Мир, Несвиж и Минск

Посетить готический замок, побывать в парадных залах дворца и заглянуть в фарный костёл 16 века
Предлагаем первые дни нового года провести в увлекательном туре по колоритным городкам Беларуси. В Гродно покажется, будто мы перенеслись в прошлое — повсюду старинные храмы и костёлы. Посетим Старый и
читать дальше

Новый замки, узнаем, как с ними связаны Стефан Баторий и разделы Речи Посполитой.

В Коробчицах заглянем в историко-культурный комплекс «Гродненская крепость — Партизанский лагерь», увидим, как жили и воевали партизаны.

Обязательно побываем в Несвижском и Мирском замках: пройдёмся по парадным залам, осмотрим жилые помещения и сохранившиеся предметы быта.

А завершим путешествие обзорной экскурсией по Минску, где смешались самые разные архитектурные стили: от барокко до конструктивизма.

Автобусный тур по главным местам Беларуси для всей семьи: Гродно, Мир, Несвиж и Минск
Автобусный тур по главным местам Беларуси для всей семьи: Гродно, Мир, Несвиж и Минск
Автобусный тур по главным местам Беларуси для всей семьи: Гродно, Мир, Несвиж и Минск
Ближайшие даты:
1
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур может проводить другой гид из нашей команды.

Проживание. Будем жить в отеле «40 лет Победы» в Минске (или аналогичном) и в отеле в Бресте, точное название будет известно непосредственно перед туром, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта 40hotel.by

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Остались вопросы?

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения — ужин.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Гродно: Старый и Новый замки

После завтрака поедем в Гродно и проведём для вас обзорную экскурсию. Вы увидите Коложскую церковь, самую большую в Беларуси синагогу и костёл Франциска Ксаверия. После обеда посетим Старый замок 16 века и осмотрим крепостную стену с галереей, башни, мерную избу и каменицу. Заглянем в интерактивный музей и ближе познакомимся с историей сооружения. Здесь можно увидеть старинные печи, мебель, оружие и ткацкий станок. А со смотровой площадки полюбуемся видами Немана и панорамой города. Посетим и Новый замок 18 века, где проходили разделы Речи Посполитой.

Гродно: Старый и Новый замкиГродно: Старый и Новый замкиГродно: Старый и Новый замкиГродно: Старый и Новый замки
3 день

Коробчицы и Несвижский замок

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в туристический комплекс и настоящий музей под открытым небом «Коробчицы». Здесь вы сможете отведать национальную кухню, посетить конный клуб, прокатиться верхом или в карете. А ещё понаблюдать за обитателями зоосада и заповедного леса. В комплексе можно и просто погулять, наслаждаясь природой. Экскурсовод расскажет про историю места и проведёт в историко-культурный комплекс «Гродненская крепость – Партизанский лагерь».

После обеда поедем к Несвижскому замку. Мы побываем в жилых комнатах и парадных залах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников, Слуцкую браму и Фарный костёл с фамильной усыпальницей Радзивиллов.

Заселимся в отель и поужинаем.

Коробчицы и Несвижский замокКоробчицы и Несвижский замокКоробчицы и Несвижский замокКоробчицы и Несвижский замок
4 день

Мирский замок и экскурсия по Минску

Выселимся и отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи и полюбуемся роскошным внутренним убранством. Посетим экспозиции юго-западной башни, пройдёмся по боевым галереям и даже спустимся в тюремный подвал.

Увидим часовню-усыпальницу в стиле модерн. Дальше побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы осмотрим дома ремесленников и купцов на главной площади. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.

После обеда прибудем в Минск. Начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Вы увидите Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немигу и через Верхний город.

На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Расскажем про дореволюционный Минск, город во время Великой Отечественной войны и о традициях Магдебургского права. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице.

Поужинаем и разместимся в отеле.

Мирский замок и экскурсия по МинскуМирский замок и экскурсия по МинскуМирский замок и экскурсия по МинскуМирский замок и экскурсия по Минску
5 день

Отъезд

После завтрака заедем в торговый центр, а оттуда — в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 589 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту и из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Услуги руководителя туристической группы на протяжении маршрута
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Доплата за 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минска, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Минска, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Минска

В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
На автобусе
4 дня
1 отзыв
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
11 апр в 20:00
2 мая в 08:00
10 790 ₽ за человека
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
23 мар в 08:00
30 мар в 08:00
1650 Br за человека
Тур-знакомство с Беларусью: Минск, замки Мира и Несвижа и комплекс «Хатынь»
На автобусе
3 дня
Тур-знакомство с Беларусью: Минск, замки Мира и Несвижа и комплекс «Хатынь»
Пройтись по роскошным залам средневековых замков и погулять по Минску
Начало: Ж/д вокзал Минска, 10:00
1 мая в 10:00
34 118 ₽ за человека