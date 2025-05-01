мая
Описание тура
Организационные детали
Тур может проводить другой гид из нашей команды.
Проживание. Будем жить в отеле «40 лет Победы» в Минске (или аналогичном) и в отеле в Бресте, точное название будет известно непосредственно перед туром, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта 40hotel.by
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения — ужин.
Гродно: Старый и Новый замки
После завтрака поедем в Гродно и проведём для вас обзорную экскурсию. Вы увидите Коложскую церковь, самую большую в Беларуси синагогу и костёл Франциска Ксаверия. После обеда посетим Старый замок 16 века и осмотрим крепостную стену с галереей, башни, мерную избу и каменицу. Заглянем в интерактивный музей и ближе познакомимся с историей сооружения. Здесь можно увидеть старинные печи, мебель, оружие и ткацкий станок. А со смотровой площадки полюбуемся видами Немана и панорамой города. Посетим и Новый замок 18 века, где проходили разделы Речи Посполитой.
Коробчицы и Несвижский замок
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в туристический комплекс и настоящий музей под открытым небом «Коробчицы». Здесь вы сможете отведать национальную кухню, посетить конный клуб, прокатиться верхом или в карете. А ещё понаблюдать за обитателями зоосада и заповедного леса. В комплексе можно и просто погулять, наслаждаясь природой. Экскурсовод расскажет про историю места и проведёт в историко-культурный комплекс «Гродненская крепость – Партизанский лагерь».
После обеда поедем к Несвижскому замку. Мы побываем в жилых комнатах и парадных залах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников, Слуцкую браму и Фарный костёл с фамильной усыпальницей Радзивиллов.
Заселимся в отель и поужинаем.
Мирский замок и экскурсия по Минску
Выселимся и отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи и полюбуемся роскошным внутренним убранством. Посетим экспозиции юго-западной башни, пройдёмся по боевым галереям и даже спустимся в тюремный подвал.
Увидим часовню-усыпальницу в стиле модерн. Дальше побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы осмотрим дома ремесленников и купцов на главной площади. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.
После обеда прибудем в Минск. Начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Вы увидите Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немигу и через Верхний город.
На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Расскажем про дореволюционный Минск, город во время Великой Отечественной войны и о традициях Магдебургского права. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице.
Поужинаем и разместимся в отеле.
Отъезд
После завтрака заедем в торговый центр, а оттуда — в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 589 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту и из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Услуги руководителя туристической группы на протяжении маршрута
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Доплата за 1-местное проживание